Entre Rosario y el degenere

Es ya la hora cuando el tiempo obliga a la definición del tema o temas, a tratar en esta colaboración dominical, hay que optar entre la diversa cantidad de temas que arrancan con el supuesto suicidio del magnate amigo del inefable presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton de nombre Jeffrey Epstein, acaecido las postrimerías de la semana pasada y que “oficialmente” se confirma como tal dejando una estela de dudas aun entre los forenses que atienden el caso, considerando que Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en la Unidad Especial de Vivienda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el sábado pasado.

El caso generó inmediatamente acusaciones de negligencia contra la prisión e incluso de asesinato, dados los escasos y confusos datos disponibles. El FBI investigaba su muerte como un "aparente suicidio".

Este caso que pareciera que cierra, abre nuevas ventanas que se advierten cuando se deja ver con lo que aquí referiré, que alguien está interesado en seguir la pista a las denuncias, calumnia o lo que resulte ser cuando de la galera personal de Epstein se dice obtienen el cuadro que aquí se reproduce sobre Bill Clinton.

Este es un recio cuadro que dará cuando menos mucha tela a la polémica sobre las acusaciones y/o infundios que se han dejado surgir a raíz de la muerte de Epstein y el aura de problemática asociada a la pornografía, la pedofilia y demás que ha permeado la vida política de los Estados Unidos y México en estos últimos tiempos.

El difunto financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, tenía una extraña pintura al óleo de Bill Clinton colgada en su casa en Nueva York, una mansión de siete pisos con decenas de habitaciones valoradas en 77 millones de dólares.

La obra de arte, denominada 'Parsing Bill', fue pintada y vendida por la artista australiana Petrina Ryan-Kleid. En la pintura, el expresidente de EE.UU. aparece recostado de través en un sillón en la Oficina Oval llevando un vestido azul similar a la infame prenda de Monica Lewinsky y tacones de aguja rojos.

Los dos hombres tenían una relación amistosa en la década de los 2000, y Clinton viajó en un avión privado de Epstein entre 2002 y 2005, cuando la Policía ya estaba investigando el caso del magnate financiero. Clinton también se reunió con el financiero en su casa de Nueva York.

Un portavoz del exmandatario dijo después del arresto de Epstein el 6 de julio que Clinton ignoraba por completo los "terribles crímenes" de Epstein y que hacía "más de una década" que no hablaba con él…

El retrato no es la única curiosidad de la casa neoyorquina de Epstein, allanada recientemente por los investigadores federales en busca de pruebas. En la vivienda había también una muñeca de tamaño natural con un vestido de novia que colgaba de una lámpara de araña y un caniche negro disecado, entre otros extraños objetos”.

Jeffrey Epstein, de quien Alfredo Jarife Rahme escribía apenas hace unas semanas tras su detención:

“Por azares del criminal destino, Epstein hoy se encuentra detenido (N.A. julio 2019) en la misma cárcel que el célebre líder del cartel de las drogas en México, El Chapo.

Resalta que Harvey Weinstein, el connotado cineasta de Hollywood encarcelado por acoso sexual multitudinario, y el pedófilo Jeffrey Epstein, tengan muchos amigos poderosos en común, como los Clinton: el primero operaba en la costa Oeste y el segundo en la costa del Atlántico. ¿Se trata de una deliberada división del trabajo regionalizada y “compartamentalizada”?

En México aún no tiene consecuencias legales el estallido de los mega escándalos sexuales de proxenetismo de pedofilia de 500 niños huérfanos del albergue de 'Mamá Rosa' y el conglomerado de esclavitud sexual NXIVM, que, en forma coincidente, desembocan en los mismos titiriteros del poder desde EE.UU pasando por Gran Bretaña hasta Israel”.

Quede este análisis que es lo que denomino aquí degenere de la tarea política y social de algunos hombres y mujeres de poder que pierden rumbo en esta parte final, caso concreto Vicente Fox y el también citado en el caso NXIVM en México, hijo de Carlos Salinas de nombre Emiliano que también está en esta vorágine de intereses. Sin dejar de lado a Donald Trump, también amigo y cercano a Epstein.

Y en otro orden de ideas pero obligado a tratar es el caso de una mujer que para mí fue admirable cuando le conocí en el Teatro Alarcón en 1975 siendo ella a la sazón diputada del PRD, su vehemencia y claridad de ideas daban la impresión de encontrarse uno con una mujer que había ganado el poder para servir y atender las mejores causas sociales de México, si mal no recuerdo estábamos algunos como consejeros del recién creado Consejo Consultivo Para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAP CON LA PRESENCIA DEL presidente Zedillo ahí y las puertas cerradas por algunos manifestantes que ya no sé qué exigían, pero una de las voces internas de protesta era la de la mujer a la que aquí me referiré de manera breve la diputada Rosario Robles Berlanga, me impresionó su retórica, meses más tarde volvimos coincidir en la Cumbre de Desarrollo Social de Naciones Unidas en Copenhague, Dinamarca, participaba yo como Asesor a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de México. Ahí la recuerdo trabajando con Angélica Luna Parra del PRI, pero [email protected] por México,

El tercer momento es el que ahora me parece triste citar, la Rosario combativa, tenaz se hizo comparsa de Diego Fernández de Ceballos, de Carlos Salinas y asociada con el empresario recién apresado la tarde noche del viernes pasado por Interpol en Argentina, Carlos Ahumada, coparticipó en algunas estratagemas para desbarrancar el proyecto del hoy Presidente, su actuar a todas luces lesivo a los intereses que dijo defender hicieron que esta semana al saber de su reclusión que puede ser temporal o de largo alcance, sólo quienes administran y ejercen la justicia y la ley lo dirán, me haga pensar y preguntarme.

¿Qué hace que personas tan aparentemente bien perfiladas en su ánimo de servir socialmente equivoquen el camino y ya sea su avaricia, egoísmo o vanidad les haga desistir de su lucha?

Creo que es una pregunta para la que será difícil tener respuesta en breve, sin embargo es mi deseo que haya justicia para Rosario y que venga lo que ella haya dejado en el camino como dice el epígrafe de una amiga en su Whats App “Procura no ir esparciendo espinas por el camino. Tal vez te toque volver [email protected]”.





UN TRIBUTO A DOS DE 79 QUE MARCHARON ESTOS DÍAS

EL MANTEQUILLA DE SIEMPRE

Al enorme boxeador José Mantequilla Nápoles a quien alguna vez vi boxear gracias al afán de mi querido hermano Carlos de llevarme a ver magos, bailarinas, boxeadores como al Púas Olivares y a Palillo en los teatros y plazas de México. “El Mantequilla nació en Santiago de Cuba, decidió vivir en México y murió en Ciudad Juárez, Chihuahua” pero su morada del recuerdo será nuestra memoria y cariño, que lo hizo parte de nuestra historia.

EASY RIDER Y FONDA

Peter Henry Fonda actor estadounidense murió también esta semana hijo de Henry Fonda, hermano de Jane Fonda y padre de Bridget Fonda, miembro de esta familia de actores No sólo destacó por sus actuaciones, sino que además tuvo participación en algunas películas como guionista, productor y director.

Su más famosa y que lo lanzó al estrellato fue Easy Rider BUSCANDO MI DESTINO es una película independiente del subgénero road movie de 1969 dirigida por Dennis Hopper e interpretada por él... a quien se atribuía el guion.

Descansen EN PAZ.