¿Eres apetecible o desabrido (a)?

Dime cómo comes y te diré cómo eres en la cama. Y nada mejor que cenar con esa persona para comprobarlo. Se recomienda que la primera cita se reúnan siempre sentados en una mesa. Su apetito puede revelarte la potencia de su libido. Su forma de comer te hablará sobre sus formas en la cama: delicado, brusco, meticuloso, avasallador, dado a los excesos... Obsérvalo bien. ¿Saborea o simplemente traga? ¿Mordisquea y juega con la comida? ¿Chupa y se relame? ¿Se demora para degustar los bocadillos y los saborea? Pues algo parecido hará después contigo. ¿Es expresivo, y come con alegría y desenfado, de buen diente y mejor apetito? Será buen amante. ¿Conversan y escuchan buena música, bailan cuando comen o emiten murmullos mientras saborean? Son buenos amantes. ¿Se dispone al disfrute en la mesa, liberándola de todo conflicto y cultivando atmósferas tersas y envolventes? Es buen amante. Si buscas un hombre protector, fíjate en si, cuando te da a probar de su plato, te ofrece la mejor parte. “Y si usa su propia cuchara para que pruebes su postre, cásate con él”, sentencia Tracy Cox. El comensal que está abierto a probar sabores nuevos y exóticos puede ser la mejor pareja para practicar el Kamasutra o el sexo tántrico.

Las aromosas costumbres del café

La buena mesa es el escenario perfecto para seducir al amante, pero también es un lugar de encuentro y de convivencia, de paz y entendimiento entre los pueblos. Muchas veces alrededor de una mesa servida con platos sofisticados o simples pero igualmente sabrosos, se ha logrado la paz entre enemigos que parecieran irreconciliables.

Don Quijote dice que las grandes ideas se fraguan en la oficina del estómago, y Miguel León-Portilla añade que también del plato a la boca –no solo se cae la sopa - llegan gustos, placeres y evocaciones. Los sabores nos remontan a experiencias pasadas, a un lugar, a una nostalgia ya invisible en la memoria, que de pronto regresa ante el hechizo de un sabor. El gusto del paladar es un poderoso antídoto contra el olvido. Quienes tuvieron el privilegio de alimentarse del pecho materno, entre canciones y caricias, tenderán a comer acompañados, en una atmósfera de calidez.

José Lezama Lima, extraordinario poeta cubano, cocinero y gourmet, rememora a su madre, moviéndose en la casa preparando la ternura y los alimentos:

Hervías la leche

y seguías las aromosas costumbres del café.

Recorrías la casa

con una medida sin desperdicios.

Cada minucia un sacramento,

como una ofrenda al peso de la noche.

Todas tus horas están justificadas

al pasar del comedor a la sala,

donde están los retratos

que gustan de tus comentarios.

Fijas la ley de todos los días

y el ave dominical se entreabre

con los colores del fuego

y las espumas del puchero.

Cuando se rompe un vaso,

es tu risa la que tintinea…

El bebé se relaciona con el mundo, lo conoce y lo reconoce, a través de la boca. Freud en Tres ensayos sobre la sexualidad infantil escribe: “En un momento en que los inicios de la satisfacción sexual están aún relacionados con la nutrición, el instinto sexual tiene un objeto ajeno al propio cuerpo, y es el pecho de su madre. Más tarde el niño pierde ese objeto, precisamente cuando, quizá, el chico ya es capaz de formarse una idea global de la persona a la que pertenece el órgano que le está dando satisfacción. Por norma, el instinto sexual se hace entonces autoerótico; hasta que ha pasado el período de la lactancia no se restablece la relación original. Así que hay buenos motivos para que el niño que mama el pecho de su madre se haya convertido en el prototipo de cualquier relación amorosa. El hallazgo de un objeto, es de hecho, un reencuentro. […]”.

El primer goce erótico de nuestra vida lo obtenemos del pezón materno. La tibia y dulce leche materna satisface tanto fisiológica como emocionalmente, porque tiene la mezcla exacta de ingredientes: azúcar, tibieza y amor. Para Lácydes Moreno Blanco, frente a un plato nativo lo que se está comiendo son los recuerdos de infancia, de juventud, de la madre, de las abuelas.

Quizá por eso, las personas se aficionan a la mesa de todos los días, a esa comida casera que se añora toda la vida por más que se tenga oportunidad de degustar platillos deliciosos en restaurantes exóticos. A pesar de los años jamás se olvidan ciertos guisos que recordarán la dicha familiar que alguna vez detestamos.

La carencia afectiva y los trastornos alimentarios

En el erotismo siempre han estado presentes las metáforas de la nutrición para nominar los antojos sexuales; es común que el instinto sexual se exprese con deseos orales cuando le dices a tu pareja mi bizcochito, mi tortita, mi chocolatito, mi hanny, etc., o con regresiones verbales hacia lo calientito, lo dulce y lo incestuoso cuando le susurras mi mamacita, mi papito, mijita, etc. No en balde el mundo de todo ser vivo comienza por los pechos maternos. Pero muchos ahí se quedan. Buscan en la pareja a la gran mama nutricia pero nunca se acaban de criar. Se quedan niños dependientes que no sirven ni para hacer un buen caldo. “Y yo que sólo quería un cuarto de chorizo, ¿por qué tuve que echarme a todo el marrano encima?”, se quejan algunas mujeres. Es el típico hombre que no sale del filete con patatas y será también el prototipo de amante de sábado por la noche y postura del misionero. A ése hay que mandarlo a freír espárragos.

Ahora padecemos los tiempos del consumismo. Se cumple la máxima frommiana, por lo menos en un sector de nuestra sociedad, de que entre más tienes menos eres. La carencia afectiva se satisface comprando; la falta de calor humano se consuela con calorías; los atracones y la obesidad son ansiedades, temores que resultan de los vacíos afectivos y existenciales y los cuales se intentan colmar retacándolos con alimentos chatarra; o en otros casos, el deseo de ser amada como cuando era niña provoca que el desarrollo se detenga a través de evitar la comida para aplazar el mayor tiempo posible la expresión de los atributos sexuales secundarios para seguir siendo la niña de papá lo que arraigará en su alma y su cuerpo la anorexia.

La mesa puede ser una alcoba, pero también un ring. Alrededor de la mesa concurren todos los asuntos mundanos: desde el amor hasta los negocios; entre platos puede serpentear la intriga y en una cuchara hacer guiños la amistad. Y cuando de poder se trata, desde la cabecera se pronuncia la ley del padre, pero por debajo la mesa, la madre lo desmadra. Él parte el queso; ella tiene la sartén por el mango. Aunque ya se sabe: conyugales desazones se arreglan en los colchones.

La gastronomía no sólo convierte en un acto placentero a la necesidad fisiológica; también sirve de metáfora, ya sea de las emociones o de las luchas de poder con las que el hombre y la mujer se enfrentan dentro o fuera del hogar, de los placeres o sufrimientos que nos reserva la vida.

Siempre resulta mejor elegir la vibrante gastronomía de una región que no ha perdido sus aromas ni aletargado sus sabores resistiéndose ante la deplorable, aunque inevitable globalización que ha macdonalizado al mundo.

Como los trastornos alimentarios, en el erotismo pobremente desarrollado, hay personas desabridas como los panes ácimos servido en la mesa de los puritanos o como una papa sin cátsup.

*Fragmento de mi libro de ensayos: El mantel y la sábana.

