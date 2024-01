Sostengo una teoría, de la cual no tengo todo el fundamento, sólo sé que es verídica, en el sentido de que ciertas cualidades de la personalidad, pueden leerse en razón de rasgos físicos de la gente. Sin ofender a nadie, pero creo que es fácil detectar cuando una persona es, -en términos coloquiales-: “trácala” o “tranza”; es decir, la deshonestidad, puede percibirse a veces solo con mirar a los ojos o por la forma de éstos. Por lo regular, las personas que buscan beneficio o se aprovechan de otros, tienen los “ojos saltones”. No digo que toda la gente con esta característica física lo sea o que los de mirada profunda sean del todo honorables.

Con teoría o sin ella; nadie podrá negar que al ver la cara de la señora Ernestina Godoy Ramos, provoca una mala impresión, tiene una mirada de coraje con la vida, de rencor y denota deslealtad y falta de probidad. Y sí, me referí a ella, solo como “señora”, pues no es posible denominarla bajo un título profesional, pues, -al parecer-, no cuenta con él o el que tiene, no lo obtuvo de manera correcta; pues es una más de los personajes de la 4T señalada de plagio de su tesis en la UNAM. Así que, legalmente no debería ostentarse como “Licenciada”.

Esta persona, no puede ser ratificada por otros cuatro años más, como Fiscal de la Ciudad de México; en primer término, por esa razón; porque está documentado que no debería tener el grado académico como abogada. Pero, además, por varias razones que comentaré en este artículo.

Las Procuradurías Generales de Justicia, han ido evolucionando en las entidades federativas, para consolidarse como Fiscalías; tal como ocurrió en Chihuahua hace unos años. Es un cambio de denominación y de ciertas atribuciones. La señora Godoy, ya se desempeñaba como Procuradora, nombrada por Claudia Sheinbaum, desde diciembre del 2018; luego en enero de 2020, se modificó el encargo y pasó a ser Fiscal, hasta principios de este mes. Anteriormente, ya había sido diputada federal, así como, diputada local (en la Asamblea Legislativa de la CDMX, como se la llamaba hasta hace dos legislaturas).

En estos días, su nombre ha estado en los medios de comunicación, en virtud de que perdió la votación. Esto es, el Congreso de la Ciudad de México, rechazó ratificar a Godoy Ramos como fiscal de justicia.

El resultado fue a razón de 41 votos a favor (incluyendo el voto de 2 diputadas priístas que serán expulsadas del tricolor por traicionar y no acatar el acuerdo de su partido y respaldar a Morena y sus aliados), y 21 votos en contra. Pero, requerían 44 votos (las dos terceras partes de la totalidad, ya que es de 66 integrantes la legislatura). Habrá que esperar la designación de un nuevo titular de la Fiscalía.

No es propiamente un éxito para la oposición, pero sí un buen punto. Al no permitir que ganaran las intenciones de Andrés y Claudia.

Son muchas y muy variadas las razones por las cuáles, el bloque opositor no permitió que continuara esta mujer en el cargo; entre las que destaca por su propia naturaleza, el haber encubierto la tragedia en la Línea 12 del Metro de la CDMX. Un hecho que provocó la muerte de 26 personas (si no es que más) y de la cual no se castigó a los culpables (comenzando por la Sheinbaum), o la Directora del sistema de transporte y otros que tuvieron conocimiento previo de la falta de mantenimiento, o de vicios desde su construcción, y que fueron omisos, hasta que colapsaron los vagones. Otro suceso igual de trágico, es lo del Colegio Rébsamen, en el que también murieron 26 (en su mayoría niñas y niños), en el que prevaleció de la misma manera la impunidad, ante la inactividad de la Godoy.

Su desempeño, ha sido cuestionable. Pues mide con distinta vara. Es persecutora de panistas, priistas o todo aquel que se atreva a expresarse en contra de su patrona (Claudia). Se maneja bajo criterios políticos. No jurídicos.

En ese tipo de puestos de la administración local o federal, debe prevalecer la imparcialidad, la búsqueda de la verdad, el profesionalismo, la transparencia, la objetividad, entre otros. Nada de ello se ha visto, en lo que se refiere a Ernestina. Ya que, incluso, fue tema de talla internacional, al ser autora, promotora y protectora de espionaje, pues solapa a sus agentes que usaron el poder de la Fiscalía para registrar llamadas y mensajes de opositores de la Sheinbaum.

Hay datos, que indican que existe un rezago en la resolución de carpetas de investigación; pues se ocupaba más de lo político, que de su verdadero trabajo. Yo no sé si sea exageración de algunos medios, que hablan de que el índice de impunidad en la CDMX es del 99%. De ser cierto, eso es gravísimo. Significa que prácticamente ningún asunto es investigado y judicializado como debería de ser. Eso propicia el desencanto de la gente. Promueve la cultura de la “no denuncia”. Hay esfuerzos en todo el país, por parte de los gobiernos estatales, para acabar con ello; y, en la capital del país andan con esas cifras. Es inadmisible, además de preocupante.

Ya es momento, de poner freno a la desmedida inconciencia del presidente, de Claudia y de todos los actores políticos de Morena. Momento de erradicar en nuestro país los peores vicios que llevan a la impunidad y al crecimiento desorbitado de los delitos. Ya es momento, de contar con autoridades preparadas, capacitadas, con experiencia, con buenas prácticas, con valores. Momento de investigar, castigar y encarcelar a la Señora Godoy Ramos.

Ya es momento…