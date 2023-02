Eros y ágape

Vamos a darle un respiro muy conveniente a los temas de corte político y abordar algo muy diferente. Que de todos modos en algún modo deberían estar vinculados. Y es que aun estamos con el eco del 14 de febrero, “día del amor”.

Tristemente la fecha se volvió un pretexto del mercantilismo, y entonces lo que predominan son las expresiones comerciales, como multitud de regalos, unos más cursis que otros. Poco que ver con la estética de una doncella alojada en el trance de una situación desventurada, de la que solo se evade por la intervención de un gallardo mozo. Con una paleta en forma de corazón se solventan ahora las cosas.

Empecemos por clarificar el concepto, que como de muchos otros, se usa y abusa, sin rigor, asignando contenidos diversos y elásticos, según las modas del relativismo en curso.

Cuando el recientemente fallecido Benedicto XVI publicó su primera encíclica, llamada “Deus caritas est”, en 2005. En la primera parte explica que los griegos tenían palabras distintas para el amor. Y estas eran eros, filia y ágape, porque al final eran conceptos muy diferentes.

Eros es desde luego el amor sensual. Lo característica de este es que es un “para mí”, el deseo de poseer. El equivalente latino es “cupido”. “Cupidissimo” significa “ansioso”. En la actualidad sabemos incluso cómo funciona a nivel orgánico todo esto y tiene que ver con hormonas, mecanismos químicos que impulsan este proceder humano. Y ningún problema con esto. Por ese amor es que estamos aquí, sin esas atracciones no existiríamos como humanidad. Adelanto algo, ya que comienzo citando un documento católico, habrá quienes digan que esta religión condena, rechaza, o minimiza en el mejor de los casos, este tipo amor. No es el espacio para debatir eso, pero es falso.

La filia es otro tipo de amor, como el de padres a hijos, hermanos, amigos. Representa muchos grados de la amistad. No me detendré en esto. Finalmente, con el tiempo llegaron a desarrollar el otro concepto, “ágape”. Este no es el amor posesivo, no es el para mí, sino el que se da, el que es para otros. En la concepción cristiana, esto llegó a su cima cuando el mismo Dios se entrega por la salvación de la humanidad. Este amor desde luego existe, y también por el estamos aquí, y es verificable en muchos casos y dimensiones de la humanidad. Un hombre y una mujer engendran hijos por el amor eros, los mantienen por el amor filia, pero los hacen grandes por el amor ágape. Muchos episodios de la humanidad no se explican sin esas acciones límite a las que llamamos heroísmo, que incuso se sufragan con la misma vida. Aunque hay también multitud de este tipo de actos, diarios, particulares, sencillos, que poseen las mismas características. Nada seríamos o valdríamos, si no hay quien se dona, aunque sea un poco, en el cuidado de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los dolientes, de los que menos pueden, menos tienen y menos saben.

Lo que sucede es que con el paso del tiempo estas distinciones se han olvidado, y se usa y abusa del término amor, y se abandona en el viento para que se entienda lo que venga en gana. Y despojar de sentido a las palabras, es el comienzo de la decadencia de las civilizaciones. Además, parece haber ganado la partida el concepto del eros. Y me refiero no solo a la enorme híper sexualización comercializada, sino aquellas conductas que en general nos abandonan en la satisfacción de las exigencias de los sentidos, sin un porqué y un para qué. Hay quien refuta esta manera de ver las cosas. Para algunos, explícitamente o no, en esta vida es lo único sensato y consideran las restricciones o los sacrificios como algo antinatural. Y hasta filosofía se ha hecho de esos enfoques.

Sin embargo, aunque comienzo citando que aprendí estas distinciones por vía de Benedicto XVI, y el como intelectual que fue lo aprendió leyéndolo en los clásicos en sus idiomas originales, sucede que años antes de la encíclica citada el gran intelectual mexicano Octavio Paz, en 1993, escribió un largo ensayo donde expone de modo diferente estos mismos conceptos. Se llama “la llama doble”, y él mismo explica desde el inicio a que se refiere, cito textualmente de dicho libro. “El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y ésta, a su vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor. Erotismo y amor: la llama doble de la vida”.

Evidentemente, la llama roja es eros, y la azul es ágape. Se entrelazan, coexisten simbioticamente, en una llama doble. En el largo y luminoso ensayo, muy personal, lo que establece es que se trata al final como de los dos lados de una misma moneda, se corresponden.

En la política la palabra amor igual ha sido usada y abusada, pero también, en mi concepto, debería tener un lugar más destacado. En la campaña presidencial de 2012, sobre todo, López Obrador habló mucho, y escribió, de la “república amorosa”. Lo único que logró fue desprestigar más el término. Pero sí creo que el amor, bajo forma de filia y ágape, tendría que alimentar muchas de las conductas de nuestros funcionarios. Muchas cosas serían diferentes.