Errores previsibles

Ciudad Juárez.- Este es el caso: el 5 de junio la Fiscalía General del Estado compartió una ficha de búsqueda de Lesly Cazares Huitron, joven desaparecida en Ciudad Juárez desde el 22 de mayo. Hace una semana, el jueves 22 de junio específicamente, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) emite un comunicado (que por cierto, desapareció de su página oficial) anunciado que fue localizado el cuerpo de esta joven parcialmente calcinado el 19 de junio y apenas dos días después se señala que siempre no, que no es Lesly, sino una mujer de 45 años que aún no puede ser identificada.

De acuerdo a algunos medios de comunicación, inclusive entregaron el supuesto cuerpo de Lesly a sus familiares, quienes llevaron a cabo la sepultura pensando que era esta joven, tal como lo aseguraron las autoridades. ¿Ante qué estamos? Ante un evidente y ya muy penoso caso de falta del uso de protocolos de actuación para este tipo de casos que permitan un correcto tratamiento del mismo.

La celeridad que le quisieron dar a un hallazgo como este, que al final del día es el de una persona, una víctima, y a sus familiares que ya son víctimas indirectas, agrede a las involucradas y es una completa falta de respeto a sus derechos humanos. Para eso están los protocolos de actuación policial y para eso se exige mayor presupuesto para la capacitación de quienes atienden los casos y así evitarlos.

Y es que no hay más explicación que una deficiente atención y tratamiento y una absurda prisa por salir a decir que el caso de la joven Lesly (para bien o para mal, condición que obviamente no les interesa) estaba resuelto.

Además, no se quedaron en la confusión entre un cuerpo de 17 y otro de 45, sino que dieron una explicación de las causas de muerte distanciado del que realmente fue y que de haber esperado el resultado de la autopsia y las pruebas científicas para confirmar características fisiológicas de la víctima, habría sido no solo lo deseable, sino lo obligado.

No puedo imaginar a los familiares de la víctima recibiendo esas noticias, sepultando y llorando por un cuerpo que no era el de su familiar, para luego enterarse de que no era ella… y todo eso, como consecuencia de una prisa que solo la Fiscalía puede dar, pero que no lo explicara.

La capacitación constante de los cuerpos policíacos es una obligación de las autoridades, está comprobado hasta el cansancio que una desordenada investigación o una cadena de custodia deficiente, puede llegar a tirar todo un caso y permitir que las personas implicadas queden libres no por ser inocentes, sino porque las investigaciones tienen errores.

Para eso se trabaja y existen protocolos para la investigación de los delitos de violencia en contra de las mujeres y de feminicidio, los cuales contienen reglas mínimas para tener investigaciones de calidad marcadas por estándares internacionales y no llegar justamente a estos errores previsibles que siguen lastimando a la población víctima de estos delitos.