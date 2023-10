¿Es en serio? ¿No lo vieron venir?

Como la pandemia de Covid 19, ahora el Gobierno federal no vio venir el huracán Otis de categoría cinco.

¿Es en serio? Con tanta tecnología que el sistema gubernamental cuenta en la actualidad no es posible creer que no hayan advertido a la población, a las empresas, hoteleros, escuelas y en sí a todos en el estado de Guerrero, a cerca de las consecuencias que traería consigo este fenómeno natural.

Un huracán categoría cinco es un fenómeno meteorológico de grandes dimensiones, con vientos de más de 250 Kilómetros por hora. En Acapulco las autoridades de protección civil tienen registros que la velocidad máxima alcanzada fue de hasta 300 kilómetros por hora.

Los daños catastróficos que ocasionó el huracán, fueron desde árboles y arbustos arrasados y arrancados de raíz por el fuerte viento. Y sí, así se lee, ARRANCADOS de RAÍZ, así que no es difícil imaginar que pasaría con las personas que no se resguardaron.

Los daños de gran consideración incluyen techos de edificios, anuncios y letreros que también fueron desprendidos desde su base.

Su fuerza provocó hundimiento total de techos y paredes en residencias pequeñas. La mayoría de las casas móviles fueron destruidas y seriamente dañadas.

Las marejadas de un huracán categoría cinco provocan olas que van desde los 4 metros y medio a los seis metros por encima de lo normal.

Los huracanes no se forman en minutos como los tornados, las diferentes etapas por las que atraviesa un sistema ciclónico antes de convertirse en huracán, son perfectamente monitoreadas, por eso no se entiende lo que pasó, más que la incompetencia e indiferencia.

La escala de huracanes de Saffir-Simpson, es una escala que los clasifica según la intensidad del viento y ésta fue desarrollada en 1969; hay mucho avance científico hoy en día que nos puede permitir aminorar las consecuencias.

Con un huracán categoría cinco, las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa y no se diga las áreas urbanas cuando están más abajo que el nivel del mar, de ahí que puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales.

La fuerza de los vientos puede extenderse hacia afuera de su centro alrededor de 40 kilómetros si se trata de un huracán pequeño, sin embargo cuando toma una fuerza de más de 240 kilómetros se trata de uno grande, alcanzando en ciertas ocasiones hasta los 500 de diámetro.

Todas las fuentes oficiales, científicas saben que un huracán puede cambiar rápidamente de forma, tamaño, intensidad, velocidad de traslación y dirección de desplazamiento.

Si bien la velocidad y la trayectoria de un huracán dependen de complejas interacciones entre la atmósfera y el mar, el promedio en que se desplaza va de una velocidad de 24 a 32 kilómetros por hora, por eso se puede determinar hora y lugar de impacto.

Como regla general, como ejemplo, el lado derecho del huracán (relativo a la dirección de su desplazamiento) es la parte más peligrosa del mismo, debido a que a su velocidad se le suma la velocidad de la corriente de viento en el cual éste se está desplazando.

El incremento de la velocidad del viento en el lado derecho del sistema aumenta la marejada de tormenta en aquellas áreas costeras de poca pendiente.

Cuando huracán se acerca, lo ideal es que la gente ya sepa y haya evacuado con anticipación (a una zona segura en una propiedad o a un refugio habilitado por las autoridades), pues previamente se emitieron advertencias para alistar un lugar seguro al cual huir con comida, bebidas, kits de emergencia y estar preparados en general antes del impacto del huracán, cuestión que no sucedió en Guerrero.

“Otis” fue un poderoso huracán que debió ser tratado como si se tratara de un tornado que se acerca a casa.

En los manuales de prevención de desastres naturales, se lee que: “Si desafortunadamente no pudiste evacuar y te quedaste en casa, lo ideal es ir a una habitación interior pequeña y sin ventanas o a un pasillo en la planta más baja que no esté en riesgo de inundación”, aunque eso no quita mucho la situación de alto riesgo debido a las condiciones catastróficas y destructivas y tampoco se advirtió.

El 14 de septiembre de 1988, el Huracán Gilberto, categoría 5, dejó a su paso 225 personas muertas, 51 mil 610 damnificados, más de 1,400 mil evacuados y una pérdida económica por 76 millones de dólares.

El 8 de octubre de 1997, el Huracán Paulina, categoría 4, tocó tierra cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, y dejó, según la Cruz Roja, 400 muertos y entre 200 y mil 900 desaparecidos. La versión oficial reza que el ciclón dejó fue de 300 mil damnificados y daños por 7 mil 500 millones de dólares.

El 6 de octubre de 1997, la depresión tropical nombrada Pauline, provocó más de 300 muertes en Guerrero y Oaxaca.

El huracán Manuel fue el decimosexto ciclón tropical de la temporada de huracanes del Pacífico en 2013, y dejó un estimado de un millón 677 mil 636 personas afectadas y 157 defunciones.

¿Ahora nos dicen que el saldo de Otis es de 24 muertos y 4 desaparecidos y miles de millones de pesos en pérdidas?

Lo que pasó en Acapulco, Guerrero, nos debe motivar a todos a la acción, pero también a la observación y reflexión.

A la acción porque hay que solidarizarnos, ayudar y apoyar, ya sea con víveres o con oraciones, pero ayudar.

A la observación y a la reflexión porque lo que pasó en Acapulco, Guerrero, nos permitirá ver a los mexicanos sí hay capacidad del Gobierno federal para resolver las consecuencias de la contingencia climática que no advirtió y por ende dejó daños muy graves en esa entidad.

Es muy grave esto que comento porque se trata de una tragedia en la cual todos debemos contribuir en ayudar, pero también nos obliga a analizar con objetividad los hechos. Desde mi óptica y criterio, no sabemos con precisión el saldo real de muertos que se dice, es por decenas que superan en muchos los 24 que maneja la narrativa gubernamental.