Es hora de entender y atender

Dedicado a la memoria de mi apreciado Yul Oyarzabal Barrios a quien recuerdo como un niño inquieto, un joven inteligente y padre preocupado que ha partido de esta vida de manera prematura (39) a mi ver por el COVID-19, envío desde aquí a toda su familia mi fraterna solidaridad ante su pérdida, que también es nuestra como familia y amigos.

UNA REFLEXIÓN OBLIGADA

Un compañero de trabajo, un profesor amigo que aprecio me envió un mensaje vía Whats app indicándome a su parecer el espíritu que podrían tener estas colaboraciones periodísticas haciendo de ellas elementos de propuesta, más que de debate, que es cierto en veces se torna difícil, como difícil es la realidad planetaria con el Cambio Climático, la guerra económica, la pandemia desatada, las elecciones regionales en Bolivia en donde por más que no quisiera decir, sí expreso que me gustaría ganase el partido de Evo Morales el MAS en primera vuelta.

Las futuras elecciones en el vecino país, con un Donald Trump y Joe Biden quienes me parecen como los dos refrescos de cola más populares, lo mismo pero en diferente envase, y cuya elección no cambiará nada para ese país y el planeta desafortunadamente y qué decir de las elecciones también hoy en Coahuila e Hidalgo las cuales sin duda serán un termómetro temprano de lo que será un 2021 con 15 gubernaturas a contender en el país y sobre ese mismo país y Morena el final cardiaco de la encuesta que como cuesta la que dirimirá si es Mario o Porfirio quien se queda con la titularidad de la presidencia de ese partido y lo que de eso derivará, y como dice el dicho popular y parece aquí aplicar “ya éramos muchos y pario la abuela”.

El último sonado caso de justicia trasnacional la captura del general Cienfuegos que parece la antesala de otras por venir si sumamos el incremento de intensidad que desde la corte de Brooklyn en Nueva York envían con tres juicios al hilo como son el de El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y ahora el general Salvador Cienfuegos Zepeda más los que se acumulen.

Por ello y por la amable sugerencia de mi amigo de mantener en el ánimo de la propuesta en mi colaboración hablaré hoy sobre lo que de verdad en lo inmediato es VITAL A TODOS ya sea en la ciudad de Chihuahua, en el Estado, La Nación y El Mundo, si lo considero vital atender El COVID -19 y nuestro actuar ente él.

EL ORIGEN

Retomo parte del artículo que hace aproximadamente 7 meses publique aquí sobre el tema cuando iniciaba la cuarentena durante la segunda quincena de marzo de este 2020 que corre y nos lleva más pasándolo que viéndolo, lo titulé así.

Covid 19, Etiología y destino

_“Cuando duela, simplemente observa… la vida trata de enseñarte algo”

Anónimo

REALIDAD QUE DUELE

Se habla tanto en estos días del dolor que nos produce este enemigo –invisible pero altamente poderoso en términos de destrucción- cuyo origen es aún desconocido etiológicamente y defino aquí lo que tal cosa es según el diccionario; “La etiología es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. En medicina se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en filosofía, biología, derecho penal, física, y psicología para referirse a las causas de los fenómenos” nos llevará mucho tiempo saber el origen de esta pandemia que hoy nos flagela, pero llegado el momento se conocer todo y eso lo traerá como todo lo trae, el tiempo.

Así que no pongamos en el sospechosismo de la conspiración el origen de este mal que se dieron durante la Peste Negra del Siglo XIV provocada por la bacteria Yersinia, ni en los atavismos de la fe equivocada que habla de “castigos divinos”, nada de eso veamos la realidad dura y cruel que nos enfrenta a los virus como el de la llamada Gripe Española, fue una pandemia de inusitada gravedad, causada por un brote del virus Influenza A del subtipo H1N1 que flageló a la humanidad entre 1918 y 1920 costando un estimado de 40 millones de vidas, así que entendamos que bacterias y virus que existen en la tierra, si en esa vieja casa que habitamos como especie, después de que ellos ya existieran antes, por más de 280 millones de años, es decir que evolutivamente son habitantes más antiguos que nosotros, en el planeta. Así que dicho sintéticamente, ya nos hemos enfrentado con ellos antes y aquí seguimos hay esperanza pues, pero hace falta mucha inteligencia también y de eso quiero hablar hoy.

LA PROPUESTA

INVITACIÓN O DESAFÍO, TÓMELO COMO GUSTE

Hasta el momento de escribir estas líneas las cifras de contagios y muertes por Covid son:

MUNDO

CONTAGIOS 39,884,000 TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

FALLECIDOS 1,110,000 UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL PERSONAS

MÉXICO

CONTAGIOS 841,661 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PERSONAS

FALLECIDAS 86, 280 OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PERSONAS

CHIHUAHUA

CONTAGIOS 14,203 CATORCE MIL DOSCIENTOS TRES PERSONAS

FALLECIDAS 1,579 UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEV PERSONAS.

COROLARIO

Ante esta realidad no nos queda más que entender que estamos así sea en semáforo amarillo, naranja o rojo, frente a un adversario poderoso que es el llamado Coronavirus, que lo único que podemos y habremos de hacer es protegernos empleando lo que se nos ha indicado es el mejor antídoto a esta tragedias;

LA SANA DISTANCIA,

EL USO DE CUBREBOCAS,

Y LAVARNOS LAS MANOS FRECUENTEMENTE

Y NO SUPONER QUE A NOSOTROS NO NOS VA A PASAR NADA SIEMPRE MANTENERNOS ALERTAS, EVITANDO REUNIONES AMPLIAS CON MÁS DE 5 o 6 PERSONAS Y AL HACERLO REUNIRNOS EN ESPACIO PREFERENTEMENTE VENTILADOS O A CIELO ABIERTO.

RECUERDE POR FAVOR LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES LA VIDA DE USTED Y SU SERES QUERIDOS, ADEMÁS DE SU PRÓJIMOS QUE SOMOS TODOS LOS QUE ESTAMOS PRÓXIMOS A USTED.

¡CUIDÉMONOS POR FAVOR!