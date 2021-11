Es Juárez la ciudad más competitiva

Los chihuahuenses, y en particular los juarenses, nos caracterizamos por no doblar las rodillas ante la adversidad, no por nada se reconoce a nuestra gente por su carácter recio y bravío, como el de los indios que vinieron a poblar estas tierras y que a pesar del intenso frío o calor hicieron suyo el desierto o la llanura, los valles y las montañas, con que se viste nuestra geografía estatal.

A pesar de las inclemencias del clima, de la dura peña, a pesar de lo duro de la jornada, nuestra gente siempre se levanta. Y es que los estragos de la pandemia calaron hondo en todo el país, y ésta aún se resiste, sigue presentando sus variantes y con ellas más estragos.

Pese a todo, en este año, Juárez se presenta como la segunda ciudad con mejores condiciones para trabajar, de acuerdo al Índice de Competitividad Urbana 2021, presentado hace unos días por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Nuestra frontera se coloca entre las 10 ciudades con mejores condiciones para vivir, en este año se colocó en la posición 9 de las 69 ciudades seleccionadas que concentran el 84 por ciento de talento, es decir, la población con educación técnica y superior.

En el subíndice de Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales, nuestra frontera ocupa el lugar número 3, destacando en este rubro como la mejor frontera o ciudad portuaria, con una mediana oferta hotelera y una muy buena ocupación hotelera. Ciertamente, nos pegaron mucho las medidas sanitarias por la pandemia, tanto en la entrada y salidas de vuelos hacia el extranjero, situación que se replica en todo el país, y en todo el mundo.

Otro rubro donde destaca Ciudad Juárez es en el de “Gobiernos Eficientes y Eficaces”, donde quedamos colocados en la posición número 3 respecto de los municipios con más de un millón de habitantes. Cabe mencionar que este subíndice mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades, y las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por lo tanto, según la definición de IMCO: “este subíndice incluye indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para apoyar un desarrollo urbano ordenado”.

Destaca Juárez en el rubro de Gobiernos en el apartado de “Sistema de Alertas”, donde ocupa el primer lugar en todo el país, por mantener un Endeudamiento Sostenible; además de un cuarto lugar de las 69 ciudades analizadas por Viviendas Intraurbanas. Además, se reconoce a nuestra frontera por una buena obtención de Ingresos propios donde se nos coloca en el lugar número 9 en el plano nacional. También resalta el tratamiento que se da a la escasez de agua, que es abastecido con pipas.

Quiero abundar sobre el subíndice de “Mercado de Factores Eficiente” que ubica a Juárez en segunda posición, el cual mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de energía. Incluye indicadores que evalúan y comparan los costos y la productividad del trabajo, así como los costos de producción de la energía eléctrica. IMCO reconoce que aquellas ciudades donde los trabajadores son más productivos, lo que se traduce en salarios más altos y donde los costos de energía son menores, son más atractivas para el talento y la inversión.

Se le otorga un segundo lugar nacional a Juárez por la calidad de su mano de obra, que no es otra cosa que el cumplimiento de los trabajadores juarense. Es un reconocimiento a la cantidad de trabajadores, pero sobre todo a la calidad, al esfuerzo por cumplir con los horarios laborales, por lograr los objetivos de la empresa. También se distingue a nuestra frontera por mantener un índice de competitividad “Adecuado” en cuanto a la desigualdad salarial. No es lo óptimo, pero hay una situación favorable que nos debe ayudar a alcanzar una mejor posición y a mantener las condiciones existentes.

Hay un aspecto que sobresale en el rubro de “Sociedad Incluyente”, el de “Brecha de género en la fuerza laboral”, que tiene que ver con una participación muy activa de las mujeres en el campo productivo, que se califica en el Índice de Competitividad Urbana como “Adecuado” y que nos obliga a la sociedad y gobierno a seguir creando condiciones para que las mujeres puedan realizar sus tareas reduciendo amenazas, eliminando la violencia y generando más oportunidades.

En el tema del Manejo Sustentable del Medio Ambiente avanzamos respecto de estudios anteriores, sobre todo por la capacidad de tratamiento de agua en operación, por el cuidado del agua potable en el consumo individual. Es un asunto que nos compete a todos, pero donde las autoridades debemos poner especial atención si queremos montarnos en el tren de la modernidad, si queremos elevar la competencia de nuestra ciudad, mejorar la calidad de vida. Ya no es una opción ser ecologista o ambientalista, estamos obligados.

Lo anterior es un gran estímulo para seguir impulsando proyectos, mejorar lo que se está haciendo bien, y por supuesto, corregir lo que no está dando resultados.

Sería iluso y hasta demagógico echar las campanas al vuelo por aquellas áreas donde nos está yendo bien, pero también sería un despropósito ignorarlas, más bien debemos tomar nota y mejorar en la medida de lo posible. Ciudad Juárez es una de las urbes más competentes en el terreno laboral a nivel nacional, eso nos debe llenar de orgullo, pero también de compromiso para lograr la primera posición y con ello que se beneficie a todo el sector productivo, comenzando por los trabajadores, quienes hacen posible el estatus actual, pero también que se generen mejores condiciones para las empresas, de todos los tamaños, al igual para sus proveedores, y todos los que participan en esa cadena.

Con la implementación del Plan de Desarrollo Municipal 2022, un programa del Gobierno local que recoge las necesidades y el sentir de la gente, de todos los sectores sociales, esperamos revertir los números negativos por tantos años de abandono; y con la reconstrucción de las relaciones del Municipio con los gobiernos estatal y federal, pretendemos abonar a este propósito así como mejorar aquellas asignaturas que ya nos colocan en los primeros lugares, como las aquí mencionadas.

Somos la mejor frontera. Sigamos transformando a Ciudad Juárez.