Es la economía

Un hecho bien conocido de la historia política contemporánea es la frase que se hizo popular dentro de la campaña de Bill Clinton contra George W. Bush, padre, que decía “la economía, estúpido”. La expresión era densa en significado y se volvió muy popular con el tiempo para poner énfasis en lo fundamental. En este caso la economía, y como extensión, la economía de las personas, su bolsillo, el dinero que ganan y para lo que les alcanza con ello.

Siempre ha sido así, pero se nos olvida. La gente quiere de sus gobernantes, a modo de apretada síntesis, seguridad y empleo. Al final cada cabeza es un mundo y hay quienes quieren otras cosas muy diversas, tantas como sus experiencias existenciales e historia de vida indiquen, como mejorar el medio ambiente, protección a los animales, lucha contra la pobreza, calidad educativa o de salud. Pero el tema económico es fuerte, y no se dice que son los empresarios, o los académicos, o los legisladores, encargados de que haya empleos y el dinero alcance.

Si esto es así, entonces en el horizonte se esta formando una tormenta de grandes dimensiones cuya responsabilidad, queriendo o no, se va a endosar “al gobierno”, y ya será cosa de ver cuál de los tres órdenes carga el fardo. Y lo más probable es que sean los tres.

Algo ya registrado es que la inflación está aumentando. Se refleja como aumento de los precios de los bienes que la gente consume. Unos más que otros, por muy diversas causas. No es consuelo que esto ocurra en todo el mundo, y parte sea originado por un lío en lugares que ni sabíamos que existían, como la posesión del Donbass ucraniano. En México las cifras anualizadas ya andan cerca del 9 por ciento, en Estados Unidos poco más, pero en Argentina ronda el 70 y en Venezuela el doble.

Esto tiene efectos en todos lados. Hace unos momentos, me comentaron que aquí en Chihuahua los precios del cemento para el próximo año van a aumentar cerca de 30 por ciento, y los precios de acero andan por el estilo. Esto tiene un impacto en la construcción, la venta de casas, y toda la cadena que está atrás de ello, y desde ahí en línea directa en el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Pero basta una vuelta por las tiendas y la preocupación será más que evidente.

Por el contrario, y como ocurre siempre en las crisis, las tragedias de unos representan oportunidades para otros. Hace dos días, se anunció que aquí se han sembrado una cantidad récord de hectáreas de frijol, debido a que hay una alta demanda justo por la baja de producción de Ucrania, el granero de Europa. Otro efecto que es una posibilidad en favor de los chihuahuenses, dicha de diversos modos por los directivos de las maquiladoras, es que habrá más incentivo para poner plantas cercanas a Estados Unidos, y un destino natural es nuestro estado.

Entonces para Chihuahua las cosas aun pueden verse con más tranquilidad que otros lados, pero desespera la enorme insensibilidad del gobierno de López Obrador en el tema, poniéndose guasón con la petición de las contrapartes del tratado de libre comercio de América del Norte, de revisar el tema de inversiones en energía. Justo es el momento de abrir la inversión en este apartado, generando empleos, abatiendo costo de la electricidad, evitando contaminar el aire. Las mejores condiciones para enfrentar las situaciones difíciles que afectan a otras naciones, pero ahí sigue el mandatario poniéndose a jugar a la política, con la visión limitada que tiene de cómo funcionan las economías.

Desde el punto de vista de un político opositor, no debería preocuparme, eso aumentará el voto de castigo en 2024. Pero como ciudadano y con un poco de sensibilidad, no puede dejar de sentirse una rabia enorme el costo en dolor humano de esta manera dinosáurica de gobernar. O echeverrista. Ya vimos esa misma película, prácticamente idéntica, que no se pone peor, gracias a las pocas instituciones de contención que nos quedan, como el Banco de México, a pesar de todo. Una y otra vez la pegunta es qué habremos hecho para merecer este presidente tan irresponsable, y lamentamos que no tenga un gurú avezado, que le ponga en su oficina un letrero como el de Clinton, con todo y epíteto, que le diga una y otra vez, donde están las prioridades de la gente.

Pero nosotros a lo que nos corresponde. Ahora mismo la gobernadora Maru Campos en gira por Europa, promoviendo inversiones para Chihuahua, procurando finanzas sanas para que no se detenga un motor de la inversión por ejemplo en la construcción, e infraestructura, pero sobre todo dando facilidades para seguir instalando empleos.

Pero también habrá que decir que no todo puede ser el gobierno. Hay que tener cautela en las finanzas personales en previsión de que las cosas no mejore o no lo hagan a la velocidad deseable. La racionalidad y austeridad, siempre han sido recetas seguras para transitar estos pantanos con la menor mancilla de plumaje.