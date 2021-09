Es la geopolítica, estamos…

Recordando estos días a Fidel se me vino a la mente el epígrafe siguiente;

“Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter.”

George Bernard Shaw

NUESTRA HISTORIA ES LA MEMORIA

Es insoslayable tratar hoy el tema México Cuba, ante los ataques recibidos por el presidente y su gobierno de parte de los que no saben más que mirar al norte, quizás para conocer los dictados del patrón en turno.

Iniciaré por explicar a los detractores de la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien afirmo en su |discurso del pasado 16 de septiembre que su país vive "los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de Covid-19, que tan dramático costo tiene para todos los países de menor desarrollo".

Díaz-Canel habló en esta capital en un acto previo al desfile conmemorativo del inicio de la guerra de independencia de México. Agregó que la isla enfrenta "una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas plataformas digitales, que desconoce todos los límites éticos".

Por esto es que ese espacio es un pequeño grano de arena, para dar plataforma también a él y a su verdad, justo como lo hiciera de alguna manera la fraterna invitación de nuestro presidente al convidarle a participar de ese festejo patrio en calidad de orador, su reciprocidad es clave para quienes saben escuchar, leer pero mejor atender, destaco aquí fragmentos de su discurso;

“Estimado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

Distinguidas invitadas e invitados:

Querido México:

Gracias por la oportunidad que nos das de traer el abrazo agradecido de Cuba a tus hermosas celebraciones patrias por aquel Grito de Dolores que tanto afán libertario despertó en nuestra región hace más de 200 años.

Entre todos los hermanos que nos dio Nuestra América, México cuenta, por muchas razones, como uno de los más entrañables para Cuba”.

¿Así o más claro?

Pero si no se comprende la esencia él describe el hondo origen.

“Ese afecto que une a nuestras tierras comienza con el deslumbramiento que nos provocan sus huellas profundas y diversas en la Literatura y la Historia de América:

“Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes”, dice en el “Teocalli de Cholula”, el cubano José María Heredia, abriendo una fascinante puerta a ese Mundo Nuestro, muy anterior al de la terrible conquista que iniciarían siglos después, con matanza y destrucción sin freno, las tropas españolas que venían de Santiago de Cuba, al mando de Hernán Cortes.

Pero nadie nos dirá más de México que José Martí. Cito fragmentos de su memorable discurso pronunciado en la velada en honor a este país en la Sociedad Literaria Hispanoamericana en 1891: “(…) hoy nos reunimos a tributar honor a la nación ceñida de palmeros y azahares que alza, como un florón de gloria, al cielo azul, las cumbres libres donde el silbato del ferrocarril despierta, coronada de rosas como ayer, con la salud del trabajo en la mejilla, el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Cuauhtémoc, nunca apagadas. ¡Saludamos a un pueblo que funde, en crisol de su propio metal, las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo!”.

Más adelante, refiriéndose a la significativa fecha que conmemoramos hoy expresa: “…Trescientos años después, un cura (…) citó su aldea a guerra contra los padres que negaban la vida de alma a sus propios hijos; era la hora del Sol, cuando clareaban por entre las moreras las chozas de adobe de la pobre indiada; ¡y nunca, aunque velado cien veces por la sangre, ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir! Colgaron en jaulas de hierro las cabezas de los héroes; mordieron los héroes el polvo de un balazo en el corazón; pero el 16 de septiembre de cada año, a la hora de la madrugada, el Presidente de la República de México vitorea, ante el pueblo, la patria libre, ondeando la bandera de Dolores”. Fin de la cita.”

CUESTIONO

Pregunto; ¿Cuántos mexicanos ahondamos en la visión profunda como lo hizo Martí sobre Hidalgo, San Martín y Bolívar, por citar a sus tres héroes en los que decía se guarda la memoria de sus pueblos, pocos diré , algunos confunden hasta las fechas patria de Revolución e Independencia, Martí como mensajero del ayer dejó sellada con su carta a su amigo Manuel Mercado, signada justo la noche previa a su martirio o muerte, como queramos llamarle, que había una fraternidad a toda prueba entre ambos, esa es una lección de fraternidad como la observada esta semana, dada por dos hombres que luchan en espacios y lugares diferente con y frente a sus pueblos, se hermanan para buscar la mejoría de todos, Cuba el abatimiento de un bloqueo o embargo que le asfixia ya por más de 60 años, México porque tiene claro que la válvula de salida a la crisis migratoria que vemos no está dada en la contención y la represión sino en el arraigo, la justicia y el Sociodesarrollo que defino como si la elevación del nivel de vida, (economía) el cuidado a la calidad de vida (respeto medioambiental) pero sin dejar de lado el respeto al estilo de vida (cultura e identidad manera de ser y de vivir que cada región pueblo o gobierno se desee dar).

COROLARIO

No creen ustedes que si los 340 migrantes localizados en la casa del Cerro Grande en la Ciudad de Chihuahua, justo un día después 17 de septiembre de los discurso presidenciales referidos aquí, tuviesen condiciones de Sociodesarrollo en sus comunidades de origen así se encuentren estas en Haití, Cuba, Guatemala, Honduras , México o El Salvador no preferirían estar arraigados en su tierra y no corriendo la legua y muriendo por llegar ya no al “sueño americano” sino al de la sobrevivencias digna.

Por ellos, Sí, por Todos, es la batalla.