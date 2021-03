¿Es necesaria la guerra sucia en las elecciones?

“Mi más sentido pésame para el apreciado Lic. Valentín Ramírez Llanes, por el sensible fallecimiento de su señora madre Doña Socorro Llanes de Ramírez”.

Con el propósito de lograr el triunfo en la contienda electoral, difícilmente se prescindirá del deseo de emitir argumentos que expongan aspectos tendientes a perjudicar al oponente. La experiencia demuestra que el sólo presentar las virtudes que pudiera ofrecer un candidato, es un hábito ancestral al que los electores no le brindan gran crédito, siendo menester para algunos candidatos y partidos (entre otras personas), recurrir a otros medios pretendiendo obtener una copiosa simpatía de quienes acudirán a emitir su voto.

El formular argumentos negativos sobre alguien, no necesariamente es mal visto por los especialistas en la materia, ya que hay quienes ven en esa práctica la posibilidad de que el elector conozca situaciones verídicas que le ayuden a razonar mejor su voto, pues de otra forma, únicamente tendría acceso a información, cierta o no, que favorezca a los contendientes.

Efectivamente, se sostiene que “los electores necesitan basar su voto en la información que tengan acerca de cada candidato y de sus programas; la campaña negativa les proporciona datos adicionales a los que les da a conocer cada candidato. Aunque este tipo de información sea negativa, muchas veces es más real que la que se obtiene en la campaña positiva la cual, lógicamente, tiende a exagerar las bondades y a omitir lo desfavorable” (Martínez, M. y Salcedo, R. Manual de campaña. Teoría y práctica de la persuasión electoral. Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C. quinta parte, cap. V).

A fin de entender lo que es la guerra sucia y las campañas negativas, así como su alcance, es preciso referir lo que algunos autores señalan sobre el particular: las campañas negativas “se sustentan en la crítica, denostación y ataque a los adversarios o aquellas campañas que promueven el miedo como estrategia para tratar de ganar la elección”, además de precisarse que son “acciones de publicidad, proselitismo y persuasión política usadas por candidatos y partidos políticos en la búsqueda de un cargo de representación pública, articuladas con base en la vulnerabilidad y los errores de los opositores, exponiendo ante la opinión pública los aspectos, hechos y acciones, reales o inventados, más desfavorables y cuestionables de la historia de los contrincantes” (Andrés Valdez, La guerra sucia en campañas electorales, México, Trillas, 2013, pp. 8 y 23).

Asimismo, F. Dworak ofrece el término “campaña sucia”, haciendo una distinción cualitativa con la “campaña negativa”, al señalar que “se considera como ´campaña sucia´ la que recurre a ofensas, inventa información, desinforma, calumnia y se mete en la vida privada del candidato. Asimismo, la ´campaña negativa´ se enfoca en atacar al adversario a partir de su trayectoria y de información verídica y fidedigna. Habla de los defectos o la trayectoria del afectado” (Dworak, F. A favor de las campañas negativas. Un alegato para México. IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. [en línea]. p. 121).

También se menciona que nadie justifica abiertamente la mentira, la calumnia o la injuria en las campañas; sin embargo, es frecuente que entre menos recursos personales tiene el candidato, más cae en la tentación de recurrir a ellas para tratar de verse menos mal y hacer que sus oponentes parezcan peores que él (Martínez, M. y Salcedo, R. op. cit. quinta parte, cap. V). O sea que cuando se carece de una buena trayectoria que respalde una postulación, lo más redituable es golpear al de enfrente, en un afán no necesariamente de sumar votos para sí, sino de restárselos al adversario.

Por lo que hace a la manera de cómo y en quiénes pudiera tener efectos la guerra sucia, se ha señalado que “donde la polarización –no sólo de los actores directamente inmiscuidos en la contienda sino, en ocasiones, de amplios segmentos de la sociedad- es más alta, es en el uso de lo que se denomina guerra sucia, que, generalmente, se articula por medio de tácticas por abajo de la línea (pública, de gasto y sin firmas de autor) o BTL (below the line), como se les conoce. El tono y la virulencia de las campañas negativas o de guerra sucia dividen y confrontan a la sociedad, afectan su convivencia y dejan grandes resentimientos que sólo el paso del tiempo logra restaurar” (Ibinarriaga José Adolfo y Trad Hasbun Roberto, El arte de la guerra electoral, México, Grijalbo, 2012, p. 24).

Indudablemente las posturas respecto de las consecuencias que en un proceso electoral tiene la guerra sucia -sobre todo durante el periodo de campaña de los candidatos- son variadas, pues hay quienes señalan que sí influye en la percepción de los electores, y quienes dicen que no lo hace de manera tan marcada. También se establecen opiniones en cuanto a que las campañas negativas pueden perjudicar a quien la lleva a cabo, en lugar de causar tal efecto en el contendiente que es atacado.

Es de mencionarse que la guerra sucia, así como genera inconformidades, también produce una necesidad de exhibir aspectos de los candidatos que de otra forma no sería posible conocerlos, proveyendo con ello a que el elector razone de manera adecuada el sentido de su voto. Sin embargo, una preocupación que ha estado en el ánimo de muchos, es que la guerra sucia puede perjudicar irreversiblemente a un candidato, e incluso, al partido político que lo postula, pero no tanto porque se aporte información negativa verdadera -que eso, además de sano, es sumamente conveniente para elegir a los mejores representantes populares-, sino por la información falsa, ya que como se encuentra estructurado el sistema electoral de nuestro país, no es posible –o es difícil- que después de haber quedado firmes los resultados de la elección, y al acreditarse que hubo dolo o mentiras en esas campañas negativas, se retire a un candidato ya declarado ganador y/o además ya en funciones en el puesto obtenido, y se ubique en su lugar al que fue afectado con infundios.

De una amplia polémica, la guerra sucia se encuentra enquistada en las elecciones, generando beneficios y/o perjuicios para candidatos, partidos políticos, gobiernos, etc. Conveniente o no, todo depende de la posición donde cada quien se encuentre.