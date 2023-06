Es tiempo de pagar

Hoy 4 de junio del 2023 será un día emblemático en la política mexicana, el Rey que muere llamémosle aquí bajo el rostro mas visible del PRI habrá de enfrentar la derrota en el Estado de México, a contracorriente de su voluntad y habrá de pagar su deuda, la acepte o no como lo reseña el siguiente cuento mongol titulado:

"La derrota del rey.

Ésta era una vez el rey de un país que un día hizo colgar un aviso: –Al niño capaz de decirme una buena mentira le daré un gran premio–. Oyeron esto los nobles y oficiales de la corte, y fueron sus hijos a contar toda clase de mentiras al rey, pero ninguna le agradaba. En el mismísimo final se apareció un muchacho pobre.

–Y tú, ¿a qué has venido? –preguntóle el rey.

–Mi padre me mandó a que cobrara una deuda que Su Majestad tiene con él.

–Con tu padre no hay ninguna deuda, tú mientes –contestó el rey.

–Si realmente he mentido, si le he dicho algo falto de fundamento, entrégueme entonces el premio.

El rey se dio cuenta del ardid y repuso con prontitud:

–Me parece que todavía no has dicho ninguna mentira.

–Si yo no he mentido, entonces pague su deuda –dijo el muchacho. Al rey no le quedó más remedio que mandarlo a casa entregándole una bolsa de oro y frutas como había prometido"

MORALEJA

Todos sabemos que en este estado mexiquense han cabido en el pasado personajes de cualquier calaña, que han mentido, corrompido y robado el poder al real soberano que es el Pueblo (el muchacho pobre ) que aprovechando la oferta democrática de un cambio en la entidad viene a reclamar lo suyo (la elección de una nueva gobernante, que será a partir de hoy la maestra Delfina) y lo obtendrá, (El triunfo) el Rey que no es mas ni menos que el PRI con el rostro visible del Grupo Atlacomulco esencialmente. El cual es acompañado por amigos de aventura y poca fortuna.

Para el caso he de señalar, a los partidos que firmaron el CONVENIO DE LA COALICION VA POR EL ESTADO DE MÉXICO, suscrito por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México, esta vez ya NO PODRAN ESCAMOTEAR LA VICTORIA A ESE JOVEN PARTIDO QUE ES MORENA, ES HORA DE PAGAR A SU PADRE... QUE ES "YA SABEN QUIEN" EL CUAL JUSTAMENTE AUN HOY REPRESENTA A MEXICO.

AHORA SI, BIENVENIDOS AL 24.