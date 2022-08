Es un polvorín Cereso de Aquiles, sólo falta la chispa

El amotinamiento y muerte ocurridos en el Cereso de Juárez, que cruzaron sus muros y se multiplicaron en la ciudad fronteriza, representan una severa llamada de atención particularmente para los reclusorios de esta ciudad de Chihuahua.

Salió de control lo que inicialmente se presentó como una riña dentro del Centro de Readaptación Social número tres, pero que en realidad fue un motín, con la intención de generar desorden y en ese contexto asesinar a dos rivales de grupo, lo cual desencadenó los acontecimientos violentos que todos conocemos.

El saldo de 11 muertos y un número similar de personas heridas tiene como origen entonces en una falla delicada en la seguridad interna carcelaria, cometida por omisión o complicidad, porque es inexplicable hasta el momento cómo es que los internos ingresaron a una crujía distinta para cumplir su criminal cometido.

Las crujías –se supone- están divididas por muros y rejas controladas por los celadores con base en severos protocolos de seguridad, inclusive, como un medio de control que se anticipa a situaciones como la que aconteció el jueves pasado.

Esa infraestructura tendría que ser suficiente para mantener una separación entre bandas antagónicas, como es el caso de “Los Chapos” y los “Mexicles”, una rigurosa medida adoptada no desde ahorita, sino desde siempre, en busca de mantener una mínima gobernabilidad carcelaria; precaria si se quiere, pero suficiente, en lugar de lo que hoy vemos derrumbarse, por los hechos que están a la vista.

El reglamento vigente de los centros penitenciarios, consultable en la página oficial del Congreso del Estado, con todo y lo viejo que es, porque cumple 10 años, establece con todas sus letras los distintos módulos en los que se organizarán los Ceresos.

Los reos son clasificados de acuerdo a su peligrosidad conforme al estudio criminológico efectuado por especialistas, e internados según corresponda en los módulos de alta seguridad, media seguridad, baja seguridad, sujetos vulnerables, especial, femenil o atención a las adicciones.

Pero aún dentro de estos módulos, tendría que existir una separación, siguiendo el mismo reglamento, y partiendo de la lógica de lo delicado que resulta que el presunto haya participado en delitos de alto impacto o que sea parte de alguna asociación delictuosa o grupo organizado para delinquir, por lo cual es indudable que dichos personajes representan un riesgo para la seguridad o estabilidad del centro penitenciario.

Si cuidar la seguridad interna de cualquiera de los centros penitenciarios es crucial, para lo cual se adoptan estas medidas establecidas en normas que son obligatorias para los responsables de los reclusorios, más aún lo es cuidar la trascendencia de cualquier hecho que involucre a las numerosas bandas criminales que operan en esta capital y en Juárez –inclusive en otras ciudades de Chihuahua y del país mismo-, por las repercusiones que eso tiene hacia el exterior, ya con los ciudadanos en las calles.

Como dijimos, los acontecimientos no se quedaron únicamente en el interior del centro penitenciario. Fueron muchísimas las horas de terror vividas por los juarenses, ante la incertidumbre generada por hombres armados que dispararon contra personas inocentes e incendiaron locales comerciales, en hechos que no tendrían qué repetirse, para lo cual deben adoptarse las medidas urgentes que resulten pertinentes.

Imposible alegar que los acontecimientos que convulsionaron Juárez, el doble homicidio en el Cereso y los ataques en centros de conveniencia, con los resultados ya descritos, carecen de vinculación entre ellos.

Lejos de ser una casualidad que, ocurrido el brote de violencia al interior del Cereso, a las pocas horas se hayan presentado los ataques sin ningún otro sentido que el de causar pánico y tratar de desestabilizar la capacidad de respuesta de la autoridad.

***

La estabilidad en los Ceresos localizados en esta ciudad es mantenida con alfileres por parte de los responsables penitenciarios.

Se han dado diferentes incidentes y hasta muertes “naturales” a lo largo de los últimos meses y años, en una condición donde pareciera que el tiempo se detiene, porque las malas prácticas permanecen. Es una herencia antigua más que aún se resiente.

Es terrible el Diagnóstico Penitenciario 2021 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que analiza las condiciones de los Centros de Reinserción Social localizados en Parral (No. 4), Ciudad Juárez (No. 3), Aquiles Serdán Varonil y Femenil (No. 1), Penitenciaria Vieja (No. 5), Femenil (No 2), los últimos cuatro en esta ciudad.

Con excepción del Cereso en Parral No. 4 y el Femenil No. 2 en esta ciudad, los demás están pintados de amarillo, con puntuaciones muy bajas.

Las mayores deficiencias se observan en el Cereso No. 3, donde ocurrieron los hechos que sirven de contexto para esta columna dominical de GPS, con puntuación de 6.79, pero enseguida está el Cereso No. 1 de Aquiles Serdán, con 7.48 de puntuación. Es donde se encienden las alertas.

En el detalle, la condición de los reos en dicho centro penitenciario de esta capital sólo observa una condición medianamente aceptable en aquellos aspectos que garantizan una estancia digna de las personas privadas de la libertad, pero en todo lo demás casi está reprobado.

Carecen los reos de elementos que protejan su integridad, permanecen en condiciones de gobernabilidad que están por los suelos, no se diga la posibilidad de alcanzar una auténtica reinserción social. La tendencia, de acuerdo a la CNDH, es a la baja en dichas condiciones mínimas que debe cumplir un centro de esta naturaleza.

La sobrepoblación es problema urgentísimo de atender. Si en el Cereso 3 de Juárez había un exceso de 400 internos, en el penal de Aquiles Serdán, en el varonil, es de 700, casi el doble. La capacidad apenas es de dos mil 112 internos y habitan dos mil 881, al cierre de la estadística presentada por la comisión derechohumanista.

El diagnóstico es de hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, ausencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Además, en tema que como los anteriores tiene que ver muchísimo con la gobernabilidad del centro, existe una deficiente separación entre procesados y sentenciados.

Inclusive en la estancia digna, único punto en color verde, se visualizan deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones e inexistentes actividades laborales y de capacitación.

El polvorín está ahí, sólo falta la chispa.

***

Por supuesto que la preocupación es enorme porque los actores criminales que intervienen en el Cereso de Juárez son los mismos que operan en Chihuahua

Tienen muchos nexos y facilidades, uno de ellos, probablemente el principal, la capacidad de comunicarse sin problema alguno.

No sabemos qué está pasando con los inhibidores de señal celular que se supone existen o deberían existir, pero situaciones como las ocurridas en Juárez esta semana, dejan muy mal parada dicha estrategia oficial para impedir esos lazos comunicantes.

El diagnóstico de la CNDH es uno, pero hay más. Están los estudios de la CEDH, y de otras organizaciones inclusive de carácter social como Ficosec o el sector empresarial, con propuestas concretas de actuación.

Despresurizar las cárceles combatiendo el hacinamiento es una de ellas, la otra es cumplir con el número y capacitación de personal, y atender mediante programas preventivos cualquier situación de riesgo.

Obvio, lo primero sería colocar verdaderos inhibidores de señal, aunque se maltrate a los internos VIP que permanecen recluidos en las celdas de Aquiles Serdán.