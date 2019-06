Es urgente la alerta de género para Chihuahua; incapacidad de Corral para prevenir más muertes

El asesinato impune de la pequeña que iba a la escuela para participar en su fiesta de graduación en Ciudad Juárez, debe ser la muerte que derrame por fin la paciencia de las organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, para declarar la alerta de violencia de género en Chihuahua.

Es clara, evidente e innegable, pero además manifiesta la incapacidad del gobierno que encabeza Javier Corral Jurado para contener los índices de muerte de mujeres en nuestro estado.

No existe compromiso social del gobernante para reconocer la realidad que diariamente se refleja en los medios de comunicación; pareciera que Javier Corral Jurado vive en otro estado, radica en una burbuja donde no le llegan las noticias; es como si se encontrara en un estado crepuscular, donde ni el sueño lo vence, ni la realidad lo despierta.

Este próximo noviembre, se cumplirán 10 años de las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la situación de las CEJUM, donde diariamente las mujeres demandan acceso a la justicia, es realmente alarmante; los agentes del Ministerio Público tienen una carga extraordinaria de trabajo y reciben un salario nada remunerador; no se cuenta con lo indispensable para funcionar, mientras que Javier Corral, invierte cantidades millonarias en proyectar su imagen personal.

Migración, violencia y desgobierno en Chihuahua

El problema de la migración en los Estados Unidos de Norteamérica, ha generado que México se convierta en el país más vigilado de toda la zona de Norte, Centro y Sur de América, pero más concretamente, los estados de Chiapas y Chihuahua, que de no recibir el apoyo federal, traducido en recursos económicos, se convertirán en polos de inestabilidad y violencia, que sumado al alto índice de criminalidad de nuestro Estado, la expectativa no es nada tranquila.

Después de ser una República de libre tránsito, donde cualquier persona pudiera trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de contar con un salvoconducto o permiso especial, ahora los filtros que se han colocado a lo largo de la ruta de los migrantes, inicialmente por las autoridades migratorias, pero ahora por la guardia nacional, ha cambiado radicalmente el entorno nacional para quien tomaba nuestro país, como ruta para llegar al vecino país en busca del sueño americano.

La presencia de más de 6 mil efectivos de la guardia nacional, militares con diferente uniforme en la frontera con Guatemala, constituye para el presidente de los Estados Unidos la construcción del muro que prometió se levantaría con cargo a nuestro país; ya no hay necesidad de levantar barreras de concreto en la zona limítrofe del norte, cuando se cierra la puerta de entrada desde el sur.

Como ingrediente adicional, se espera que Ciudad Juárez reciba en los próximos meses, más de 50 mil personas que serán expulsadas por Estados Unidos, a los cuáles hay que brindarles desde atención médica, alimentación y resguardo.

La pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó con más pena que gloria, porque simplemente no se comprometió con nada y con su estilo particular de gobernar, a todo dijo que sí, pero no dijo cuándo.

Los problemas económicos del estado son mayúsculos, porque dependen de la procedibilidad para que fluya la bursatilización planteada por la Secretaría de Hacienda, como forma única para poder hacer frente a los compromisos financieros; esto quiere decir que se pedirá a los bancos dinero más barato hoy, con mucho más plazo para pagarlo, lo que equivaldría a realizar su pago mucho más caro el día de mañana.

Los enormes gastos que representan los expedientes X, que se dijo inicialmente, deberían de ser considerados como inversiones por parte del Estado, dándole prioridad a la recuperación y no sólo al castigo con sentencias condenatorias, se han convertido en pozos sin fondo, con prácticamente nada de recuperación, sólo aseguramientos de ganado que hay que alimentar, casas que mantener y activos que no se pueden utilizar.

La resolución de la SCJN, respecto de que la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sí puede investigar al ex presidente de la República Enrique Peña Nieto en delitos del fuero común, es la confirmación de que las cosas permanecerán de la misma manera en la que se habían planteado inicialmente; es decir, no se podrá actuar en delitos federales.

Erróneamente, -desde mi personal punto de vista- el gobernador Javier Corral manifiesta que con esta resolución se continuarán las investigaciones en contra del ex presidente, para castigar los desvíos de recursos que se presentaron en la pasada administración, concretamente a los que se tenía destinados a rubros como educación y salud.

No hay que olvidar que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando un recurso estatal se mezcla con un federal, sin importar su monto, por ese solo hecho se convierte en recurso federalizado; es decir, de estricta jurisdicción federal.

Sería de plena justicia que se reconociera a Chihuahua como víctima en estos desvíos, porque es el gobierno local, el que resintió más el dinero presuntamente utilizado en campañas electorales; sin embargo, aun y cuando se pudiera reconocer, el efecto retroactivo operaría en favor del ex presidente, que podrá ser criticado por su mala administración, incluso por no saber llevar el paso bailando, pero jamás por su excelente buen gusto en cuestión de escoger pareja...