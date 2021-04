Escribir para el olvido

Me aburre escribir sobre la miserable historia que protagonizan los actores políticos de este país, y que pretenden hacerla pasar como la historia de México. La verdadera historia de México la escriben los jodidos que, según un sabio dicho ranchero, somos todos ustedes.

Los actores políticos están en la vida como si estuvieran sobre un escenario representando una farsa, frecuentemente bufa, y que a veces deriva en un drama funesto. Véalos en la tele o en los periódicos: son los patricios, los reyes, los césares, los dones, los señores dinosaurios, los hombres y mujeres del círculo de la fortuna, los que valen, los que ejercen el poder, los que pagan con dinero público para que los medios masivos vayan paulatinamente construyendo una imagen pública para que, llegando el momento, puedan ser vendidos como un producto político atractivo para los pocos votantes que aún perviven en este país. Así, con ese manejo publicitario, que lo mismo en una boda, en algún informe faraónico, en algún festivalito, el producto chatarra se intenta convertirlo en un producto de primera necesidad.

Me parece obsceno que los políticos sonrían siempre. La ciudad está tapizada de los grandes lienzos efímeros donde los candidatos de algo que a nadie interesa sonríen y sonríen. Uta, que felicidad. Mírelos sonreír, se estrechan las manos, trajeados, endomingados, como si todo estuviera bien en el país, en el estado, en el municipio.

Ahí vienen otra vez los candidatos

a darle vueltas a la rueda de la fortuna.

Abres el periódico, prendes la tele

y ahí están ecuánimes y sonrientes,

hablan, ¡cómo hablan! ¡Tanta saliva

tras el pinole del pueblo! ¡Candidatos.

del Pueblo, Adalides de la Nación,

Almas de Monumentos Patrios!

¡Carajo! ¡Tantas cosas van a hacer

que nadie hizo! ¡Apuesten, conciudadanos!

¡El espectáculo de las sillas despliega

la gracia feroz de sus danzas!

Sus rostros sonrientes tapan semáforos,

ensucian las paredes y enrarecen el aire.

Muestran las tablas de la ley, esconden

la cola, el garrote, las uñas.

El juego es nuestro; el negocio de ellos.

Saborean el hueso, posan para las cámaras

y click, los retrata mejor

el caricaturista.

Dicen que todo es posible. Cargan a los niños, abrazan a las viejitas. ¡Qué enternecedor! ¿Cómo le hacen ellos para que la sangre de la violencia chihuahuense no les salpique los zapatos? ¿Cómo han logrado salvarse del aguijón de la violencia? ¿Cómo piensan, de veras, que van a poder hacer algo contra la maldad si ellos mismos son parte de ella? ¿Cómo le hacen para no ser como uno?: “¿Cuántos muertos amanecieron hoy?, ¿Cuál es la mala noticia de hoy?” se pregunta la gente y se acostumbra a escuchar cifras apocalípticas y las anécdotas de cómo esa violencia extendió sus zarpazos, locos o precisos, a familiares, amigos, vecinos, a ellos mismos. Y la vida continúa entre las declaraciones de los políticos, el llanto de los deudos y las cotidianidades familiares o laborales. El desfile: el convoy de soldados, la fila de carros policiacos, las carrozas fúnebres, las ambulancias ululando por toda la ciudad. La mancha de la sangre de los acribillados ha sido un buen negocio para la industria de la carroña. De hecho, en torno a esa sangre, se abrieron varias empresas de servicios funerarios y se editan varios periódicos que antaño, en “la apacible vida de provincia” eran impensables. Las fotos de la primera plana muestran a los jóvenes ensangrentados, muertos de formas sobrecogedoras, y con encabezados entre escabrosos, burlescos y cómicos. Ahí no hay lugar para el respeto del finado ni de la familia en duelo. Es, sin pudores, la canalla periodística.

Mientras tanto, los políticos se ciñen a un script en el que, previamente, se adoctrinan, lo emiten desde una bien delimitada trinchera ideológica y política, su vestimenta puede ser cualquiera pero los uniforma frente a sus cómplices. Tienen un interés evidente, cínico y único: asaltar o mantener el poder. Para obtenerlo son capaces, incluso, de hacer cosas buenas para los otros. Pero para lograr sus propósitos es necesario que las uñas y los puñales, los venenos y las manipulaciones no se vean. Es el arte del camuflaje y del enmascaramiento. Hay que ser civilizados, corteses, sonrientes y tolerantes, incluso cuando se matan entre sí mismos. Los actores políticos se olvidan de quiénes son, y acaso, para ellos carezca de importancia. Es la danza de las sillas, el baile de las máscaras, la danza de los simulacros. Qué güeva.

La vida está en otra parte.

Me interesan mucho más los libros y las conversaciones de los grandes autores con interlocutores inteligentes. Hace años, cuando conversaban Borges y Sabato, ambos coincidieron que escribir para los periódicos significaba escribir para el olvido. Y en efecto, nada es más viejo que el periódico de ayer. El periódico da noticia del instante y la anécdota y por su misma dinámica le es imposible detenerse en un análisis más profundo; si lo hiciera, haría de cada nota roja una novela, de cada anecdotario político nuevas versiones de la obra teatral de El Gesticulador de Usigli.

Anoche, durante el largo periodo de desaliento del que se suelen cargar los insomnios, encontré a uno de mis autores favoritos: E. M. Cioran, un rumano que escribía en francés, porque necesitaba escribir, decía, en una lengua salvaje, en una lengua de borracho. De Cioran, un nihilista radical tomé este aforismo para definir y contextualizar uno de mis libros, Obra negra, novela que de haber lectores medianamente interesados en Chihuahua, hubiera causado un gran revuelo: “Un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas, incluso. Un libro debe ser un peligro”.

Cioran gustaba conversar con los campesinos de su tierra y encontraba entre ellos la filosofía de vida que lo nutrió: “Esos campesinos no creen en nada, se sienten aplastados por la historia, piensan que el hombre está perdido, que no hay grandes cosas por hacer sino las que hace por sí mismo”. Del conocimiento del alma de esas víctimas de la historia siempre soñadora de mejores tiempos en boca de los políticos, y siempre devastadora en la realidad, escribe Cioran. Escribe libros desesperados, fragmentados, descuartizados, como los cuerpos de las víctimas de la historia. No escribe para que alguien aprenda, sino con un fin utilitario y egoísta: “Para aliviar mis tensiones, para desalojar mis obsesiones. Mis libros han nacido de mis malestares y sufrimientos. Escribo con pasión sobre quienes van hacia la catástrofe: no soy un pesimista sino un violento, eso es lo que hace vivificante mi negación”.

Cuando Cioran conversa con Fernando Savater (en octubre de 1977) y éste le pregunta para qué escribe, el rumano contesta esto: “si no hubiese emborronado papel, me hubiera matado hace mucho. Escribir es un alivio extraordinario. Se desprende uno de todo lo que ama, y sobre todo, de lo que uno detesta en uno mismo. Iré más lejos, si no hubiese escrito, hubiera podido convertirme en un asesino. He escrito para injuriar a la vida y para injuriarme, y así me he soportado mejor y he soportado mejor la vida”.

Yo escribo este raro editorial porque estoy convencido que es necesario escribir desde lo que somos, desde los impactos de lo político y social en cada uno de nosotros, en cada vida común y corriente, y no desde el poder, ni desde las imágenes del poder que se intentan imponer en la colectividad. Rechazo las realidades virtuales y mediáticas y, en cambio, me fascinan las historias donde palpita ese acertijo, esa interrogación ensangrentada que es el corazón humano.

Cuando observo los noticiarios y acontecimientos entre los actores políticos pienso en la lepra, en las fundas que abandonan las víboras cuando cambian de piel, o en esas cortezas que se trizan sobre los viejos árboles carcomidos, y me convenzo que la vida está en otra parte. Pero esa vida que hemos deseado como a una mujer hermosa es posible tenerla aquí, entre nosotros, y eso es lo que nos estimula.

De hecho, coincido con Cioran cuando dice: “No actuamos más que bajo la fascinación de lo imposible: lo que equivale a decir que una sociedad incapaz de dar a luz a una utopía y de entregarse a ella está amenazada por la esclerosis y la ruina”.

Y nuestro actual sistema político mexicano está ya en un estado avanzado de estos dos diagnósticos.