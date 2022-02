Escuela híbrida

Predecible y desafortunado. Era cuestión de tiempo para que personajes cercanos a López Obrador imitaran sus formas. La Escuela de la Descalificación ya tiene alumnos, incluso algunos que pensaríamos que no están inscritos. Esto sucedió hace unos días, habla el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez: “No voy a responder”, dijo a reporteros que lo cuestionaron sobre la violencia en su estado. Ante la insistencia de los compañeros, agregó: “de verdad, que no… ¿Hablo otro idioma o qué? (...) Escúcheme… No, bueno, si no ya aquí la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones. Tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes…”, después se disculpó.

Otro alumno, ahora desde Veracruz: “Hay abogados que están defendiendo a los delincuentes, ¿tú abogas por ellos? Pero me estás diciendo abogados, dime cuáles. Ve qué papel estás jugando como medio y esto la sociedad lo tiene que saber (...) Yo con todo respeto digo a la sociedad, la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. ¿Informas a la sociedad o no? (...) Qué barra de abogados, cuál. No hay que mentir, yo sé de una barra de abogados que dijo, el delito de ultraje es correcto. ¿Te sostienes en que todas?”, confrontó Cuitláhuac García, el gobernador de ese estado, a la reportera Sarah Landa, de Meganoticias, cuando lo cuestionó sobre los casos de abuso de autoridad que cada vez se narran con más frecuencia en aquella entidad.

Un acto de intimidación que no es nuevo, porque lo hemos visto mañana tras mañana, estas dos últimas semanas con más ímpetu en Palacio Nacional. La prensa se ve como un enemigo y las autoridades abonan diariamente a esa narrativa, porque el ejemplo lo ven a diario de quien se presume líder democrático, pero que no entiende que sin periodismo no hay democracia; porque las voces todas importan y, ante el desacuerdo, sólo los hechos como herramienta para ponerlo todo en perspectiva.

Tan sólo con lo que ocurre en nuestro país a este respecto, entendemos el resultado del índice que año con año publica The Economist, en el que evalúa la calidad democrática de 167 países. Aunque ejemplos sobran. Las áreas de estudio: pluralismo electoral y la existencia de procesos democráticos (pensemos en los ataques al INE); funcionamiento del gobierno y participación política de los ciudadanos (¿no hay conflictos de interés en la actual administración?, ¿los programas sociales no llevan la sombra del clientelismo?); la cultura política del país (un día y el otro también, cualquier postura opositora es denostada) y el respeto a las libertades civiles.

“Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo…”, precisa la publicación del medio inglés. México quedó en el lugar 86, en la segunda mitad. Aunque si hablamos de los países de América Latina, sólo le ganamos a Honduras, Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. De las áreas evaluadas, la peor en nuestro país es el funcionamiento del gobierno: la mañanera y lo que ahí se permite, hoy tiene réplicas en otros puntos del país. Según The Economist, México está muy lejos de gozar de una “democracia completa”; ni siquiera nos concede la primera clasificación; nos ubica en un sistema híbrido, una conjunción entre lo que aspiramos y lo que vemos en países del grupo bolivariano… o Rusia.