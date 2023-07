Ese globito que ves

Dedicado al Bambino reconocido por su inteligencia, que es ya un actor de gran presencia

SUBIÓ, SUBIÓ Y...

La semana del despegue de una de las más fantasiosas ideas que haya visto en política en los últimos 50 años que no son pocos, y es el pretendido rebase en bicicleta, que no es bicicleta porque parece triciclo motoneta, por la derecha diciendo que es de izquierda, ¡habráse visto! de esa singular señora y le llamo así porque no puedo llamarle senadora porque de facto no lo es o es precandidata o es senadora, justo como el primer actor de comedia de apellido Creel que no obstante sus homólogas-homólogos en la Cámara de Diputados le corren de su posición de presidente de la Cámara Baja él sigue en el ánimo de cobrar ahí y querer ganar fuera, pero supongo que fuera lo correrán esta semana del Congreso de la Unión.

Vaya dupla de malos e ineficientes políticos que ni siquiera congruencia tienen para abandonar el cargo, en eso Creel y la "virgen" descubierta por Guadalupe Loaeza cuyo nombre llega al corazón de México porque se escribe con X, ¡vaya situación! Que de no ser presumible un cochupo pagado a la socialité por escribir ese Twitter, (recordemos en el pasado como spots o mensajes apoyando una causa casi siempre insustancial o inflada publicitariamente, eran recompensados con sendos montos en efectivo) y aquí destaco que la acción de Loaeza es a todas luces alevosa y grotesca, aunque a ser justo acoto aquí de una buena vez una cosa y es que el Movimiento de Regeneración Nacional tome el acrónimo de Morena y otra que una imagen tan reverenciada y valorada por el pueblo de México sea referida por Guadalupe Loeza a quien aquí denomino globito y explicaré, el por qué, hace casi 57 años visité Tepatepec Hidalgo ya que dos buenos amigos con quienes cursaba entonces la secundaria me invitaron a hacerlo, uno de ellos había perdido a su padre por un ajusticiamiento dé manos de un cacique local, era una zona difícil, tan difícil que aun la recuerdo, como uno de los destinos a trabajar como maestro años después años de venir a la Tarahumara, ahí si se aprende a amar a Dios en tierra de indios, nada que conozca Santiago Creel, Calderon, Fox o Peña Nieto, Zedillo "el bolerito" menos, y diré por qué estimo que Xóchitl Gálvez la hacedora de contratos desde que asumió la titularidad de los pueblos indígenas, la hija del médico que era carero a decir de los locales para atender a su clientela como les veía, más que como solo pacientes que le requerían.

Xóchitl en consecuencia MIENTE y crea su imagen de niña vendedora de gelatinas, algunos se mofan ya de este estereotipo a raíz del comentario y le llaman peyorativamente "la virgen de las gelatinas" y otros por su mal hablar "la virgen lépera" así las cosas si analizamos solo el sudar a media mañana de su tránsito de Las Lomas de Chapultepec a su registro a la precandidatura, y deja la duda o tiene muy buena condición o se subió solo dos o tres calles antes de llegar al edificio registro de su precandidatura para SIMULAR.

Otro golpe a su credibilidad es que comienza a ser mostrada en su real dimensión, como el de pedir cooperación de 200 pesos por mujer de cada familia para en la zona del mezquital para llevares guajolotes como pies de cría y el video publicado por la señora Bañuelos, una real indígena que da en el su opinión y se publica el 6 de junio del 2012 en las postrimerías del calderonato cuando arrancó en Ixmiquilpan que también se escribe con X como Xóchitl señalando que era parte de su actuar en su salida como candidata al gobierno de Hidalgo.

No considero que todo el despliegue de mercadotecnia aplicado a raudales esa semana prospere, puede ser que como la incursión de los globos chinos le veamos en el escenario, dos o tres semanas, PERO EL PUEBLO DE MÉXICO ES MUCHA PIEZA YA LO DIJO LÓPEZ OBRADOR Y EL TIEMPO LO CONFIRMARÁ, DESDE MI PERSPECTIVA XÓCHITL GÁLVEZ, LA DICHARACHERA, LA QUE TENDRÁ QUE EXPICAR MÚLTIPLES CONTRATOS CON CONFLICTO DE INTERESES, COMO LOS QUE ELLA LE ATRIBUYE A BARTLETT Y SU HIJO VENDIENDO VENTILADORES EN TIEMPOS DE COVID A SOBREPRECIO, SÓLO POR CITAR UNO DE LOS MÚLTIPLES QUE ATRIBUYE EN SU DERECHO AL SUPUESTO ACTUAR DE MIEMBROS DE LA 4T, SERÁ EL TIEMPO EL QUE LA ACOMODE EN SU SITIO, MI PRONÓSTICO ES QUE NO TIENE CONDICIONES REALES PARA MANTENERSE EN VUELO, Y ESO COMPLICARÁ MAS EL PANORAMA PRE Y ELECTORAL, VERASTEGUI Y SU ULTRADERECHISMO, CREEL Y SU HISTRIONISMO Y DE LA MADRID Y SU ESPEJISMO DE QUERER GOBERNAR UN MÉXICO QUE NO CONOCEN, NO DA BUEN AUGURIO.

UNA LLAMADA DE ATENCIÓN A LA SINRAZÓN

No hay otro calificativo, más que el de la sinrazón, entendida como, "Acción hecha contra justicia y fuera de lo razonable o debido" porque no tiene otro nombre el editorial firmado por Beatriz Pagés Rebollar en la revista ala que tanto prestigio y nombre dio su padre, el maestro José Pagés Llergo y dígame usted amable lector si no hay razón para la preocupación mire que decir así, sin más que; AMLO crea condiciones para un magnicidio, poniéndolo con las fotos en portada de cuatro candidatos de oposición y generando una correlación preocupante de ideas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¡NADA QUE VER ¡!!.

Y COMO COROLARIO SEÑALARÉ QUE

Es más preocupante que la visceralidad de la opinión, la salud mental de quien emite ésta, porque no está teniendo claridad del efecto que su rebajo puede generar como opinión pública y mucho menos advierte la pérdida con la realidad que obcecación por la agresión a un adversario le está provocando en su propia mente, sirvan ambas referencias señaladas en esta colaboración, SOLO para que se me reclame si ese globito llamado Xóchitl trasciende y para que se advierta que la muerte no está invitada bajo ningún rostro jamás a las contiendas electorales de quienes podemos ser y somos adversarios en opinión, pero hermanos mexicanos por convicción.