Esfuerzo que vale la pena reconocer

En medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 y sus variantes a veces nos perdemos en las soluciones inmediatas, en la urgencia, que naturalmente nos obliga atender por nuestra responsabilidad, pero también por nuestra propia seguridad y la de nuestras familias. Estamos a merced de múltiples notas informativas, de estadísticas, lampareados por los cambios de color del “semáforo epidemiológico”, y siempre cabe la pregunta de si estamos haciendo bien nuestro trabajo para evitar, para prevenir o para salvar vidas a víctimas de la pandemia.

¿Es suficiente el esfuerzo que las autoridades locales y naciones están haciendo a este respecto?

Me parece que los números hablan por sí solos: por un lado tenemos un gran número de contagios, de fallecimientos, de lo cual abunda la información, se habla a diario de ello y los contadores digitales en las páginas de noticias son muy notables. Pero también hay información alentadora, que si se aprecia desde otro plano, nos habla de un gran esfuerzo de hombres y mujeres que están ayudando a salvar vidas. Por supuesto, me refiero a la tarea titánica del gobierno de la República, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que a través de la Secretaría de Salud y la Coordinación de las Delegaciones en los estados mantienen a raya el mentado virus, y es cierto, hay que decirlo, no lo hemos podido erradicar, pero es un fenómeno que supera la fuerza de las principales potencias mundiales, con toda su tecnología y sus recursos, y el papel de México frente a ese reto no es de ninguna manera desdeñable.

Hay una labor permanente, eficiente que lleva a cabo el Gobierno de México, que le ha valido ser el séptimo país con mayor número de vacunados, de tal manera que de cada 10 adultos mayores de 18 años 8 han sido vacunados contra el Covid-19 con al menos una dosis, de acuerdo a datos específicos de la Secretaría de Salud, esta cifra no la han alcanzado muchos países de Europa como Alemania, como Rusia, lo cual habla del gran trabajo que aquí se está haciendo a pesar de las limitaciones.

Hasta diciembre pasado se habían aplicado aquí más de 148 millones, 9 mil 786 dosis, con una inversión cercana a los 39 mil millones de pesos. Lo cual hace referencia a un gran compromiso, a medidas extraordinarias que sumadas a un esfuerzo heroico de los trabajadores del sistema de salud, hacen posible que la realidad de México en este rubro sea otra, mejor que la de otros países que se autodenominan de avanzada.

En el marco del Programa Nacional de Vacunación, en el último año, han llegado al territorio nacional 180 embarques en 194 vuelos, con 196 millones 549 mil 265 dosis, que fueron administradas a cerca de 82 millones de personas.

El avance a nivel nacional es muy significativo y reconocido por países de Latinoamérica y de Europa.

Quiero reconocer el trabajo que se está llevando a cabo en el estado de Chihuahua, con énfasis en Ciudad Juárez, donde más del 70 por ciento de los ciudadanos han sido vacunados, y se hace el esfuerzo constante para que se complete el esquema de vacunación.

Hay una coordinación evidente entre los tres órdenes de gobierno como no había existido en muchos años, y eso permite que las campañas de vacunación sean más eficientes, y eso permite también que nuestra frontera, a pesar de que concentra casi el 40 por ciento de la población estatal, sea uno los municipios con menos afectación en esta nueva ola de contagios.

En números gruesos, se ha informado oficialmente que en el estado de Chihuahua se han administrado 4 millones 533 mil 700 dosis, aplicadas a 2.5 millones de personas, para lo cual se cuentan 72 vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, de donde se han recibido 5 millones 146 mil dosis.

En Ciudad Juárez en particular se han aplicado poco más de un millón 844 mil vacunas, que han alcanzado a un millón 7 mil 934 ciudadanos. Una cifra que es muy fácil plasmarla, pero que habla de muchos meses de trabajo, recursos humanos y materiales, riesgos... pero también de muchas satisfacciones, por las vidas que se han salvado.

Esta semana que viene se tienen programadas extensas jornadas de vacunación, refuerzos para más de 90 mil adultos mayores, primeras dosis para adolescentes de 12 a 17 años, y segunda para jóvenes de 15 a 17.

Desde este lunes comienza la vacunación para personas de 76 años o más, el martes de 70 a 75, y así sucesivamente hasta el viernes cuando se aplicarán vacunas a adultos de 60 a 62 años, bajo el esquema de tercera dosis (AstraZeneca).

A partir del martes se aplicará también en Juárez la segunda dosis (Pfizer) para adolescentes de 12 a 17 años, desde las 8:00 de la mañana a las 14:00 horas.

No por nada México se coloca entre los siete países con mayor número de personas vacunadas, la batalla ha sido sin tregua, sin pretexto, y con un compromiso que debemos reconocer en especial al gobierno de la República, que ha puesto todo su empeño en que los mexicanos salgamos bien librados de esta pandemia que nos ha hecho replantear objetivos, cambiar estrategias de vida; también nos ha hecho reconocer habilidades y capacidades que creíamos desconocidas, ha sido un reto, pero también un impulsor de nuestras mejores aptitudes.

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com