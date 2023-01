Espejos mágicos: ¿Historieta de Disney o historia de museos?

En medio de los miles de tesoros en la colección de arte de Asia Oriental del Museo de Arte de Cincinnati, un pequeño espejo de bronce que data del siglo 15 o 16 siempre parecía bastante poco notable, narraba Oscar Holland para CNN.

Exhibido por última vez en 2017, había pasado gran parte de las décadas anteriores almacenado, donde se sentó en un estante de trastienda junto a otros objetos excluidos de la exhibición pública… pero el espejo tenía un secreto escondido a plena vista.

Mientras investigaba los llamados "espejos mágicos", raros espejos antiguos que, con cierta luz, revelan imágenes o patrones ocultos en sus superficies reflectantes, el curador de arte conservador de arte( experto, capacitado en el conjunto de saberes que posibilitan la exposición, valoración, manejo, preservación y administración de obras de arte) de Asia Oriental del museo, Hou-mei Sung, vio algo parecido a los ejemplos del Japón del período “Edo” o también llamada Era de la paz ininterrumpida, la cual es una división de la historia de Japón, que se extiende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868. El fin del periodo Edo marcó también el comienzo del período imperial.

El artículo almacenado en Cincinnati, Ohio, era más pequeño que los que se encontraban en los museos de Tokio, Shanghai y Nueva York. También presentaba un estilo más complejo de escritura china. Sin embargo, Hou-mei Sung recordó que había algo muy similar al respecto.

La primavera pasada, visitó las salas de almacenamiento del museo acompañada por un experto en conservación. "Le pedí que hiciera brillar una luz fuerte y enfocada en el espejo", dijo Sung en una videollamada desde Cincinnati. "Entonces, ella usó su teléfono celular como linterna y funcionó".

En la pared frente a ellos estaba la apariencia de textura en la luz reflejada, no una imagen distinta, pero suficiente para justificar una mayor investigación. Después de experimentos con luces más potentes y enfocadas, el espejo finalmente reveló la imagen de un Buda, rayos de luz que emanaban de su forma sentada. La inscripción en la parte posterior del espejo explica quién fue representado: Amitabha, una figura importante en varias escuelas del budismo de Asia oriental.

El descubrimiento convierte al museo en una de las pocas instituciones en el mundo que posee un espejo mágico, según Sung. El curador solo tiene conocimiento de otros tres en posesión de raros temas budistas, incluido el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Para crear el misterioso efecto, los artesanos comenzaron fundiendo imágenes, palabras o patrones en un lado de una placa de bronce. Los científicos creen que luego rayaron y rasparon la superficie lisa en el otro lado, antes de pulirla hasta que se volvió reflectante como un espejo convencional. Debido a que la placa era de grosor variable, debido al diseño en relieve, el proceso creó cambios muy leves en la curvatura en el lado espejado aparentemente en blanco. Luego se usó una sustancia a base de mercurio para hacer tensiones superficiales adicionales que eran invisibles a simple vista pero que coincidían con los patrones elaborados en la parte posterior, según un artículo publicado en la revista El Correo de la UNESCO.

Cuando la luz del sol golpea la superficie reflectante de cierta manera, se revelaba una imagen oculta, que coincidía con el diseño en la parte posterior, dando la ilusión de que la luz pasaba directamente a través del espejo. Por esta razón, se conocen en chino como espejos "transparentes" o de "penetración de luz". En el caso del descubrimiento del Museo de Arte de Cincinnati, sin embargo, una segunda placa de metal probablemente fue soldada en la parte posterior, dejando el Buda original en relieve oculto en el interior.

Los espejos desconcertaron a los científicos occidentales que los encontraron en el siglo 19. Y aunque su óptica ahora se entiende ampliamente, Sung dijo que los expertos aún no saben con precisión cómo los artesanos trabajaron el metal. "No importa cuánto puedas explicar teóricamente, todo depende del maestro que pule la superficie, lo cual es tremendamente difícil", dijo. "Por eso son tan raros".

Antes de la invención de los espejos de vidrio de hoy, personas de culturas de todo el mundo contemplaban el bronce pulido, desde el antiguo Egipto hasta el valle del Indo. El antiguo arte de los espejos mágicos chinos se desarrolló por primera vez durante la dinastía Han, hace unos 2,000 años, aunque también se fabricaron más tarde en Japón

El espejo del Museo de Cincinnati, parece ser aún más mágico que el "espejo mágico" de la dinastía Han, ya que, bajo condiciones especiales de iluminación, no proyecta a los personajes en la parte posterior, sino más bien una imagen completamente oculta de un Buda Amida rodeado de numerosos rayos de luz que emanan. Los antiguos "espejos mágicos" son muy raros debido a las grandes dificultades para hacerlos. Este espejo está ahora en exhibición en la Galería de Asia Oriental.

Así que ya sabemos que el espejito, espejito de la malvada reina y madrastra de Blanca Nieves, está inspirado como el de los museos de Cincinnati, Tokio, Shanghái y Nueva York y que su fabricación data de hace más de 2,000 años.

Frases recomendadas de la semana: ¿Quién ve correctamente el rostro humano: el fotógrafo, el espejo o el pintor? Pablo Picasso. “Demos gracias al espejo por revelarnos solo nuestra apariencia” Samuel Butler “Los espejos deberían reflexionar un poco antes de devolver las imágenes” Jean Cocteau. “Las redes y las bardas pueden ser espejos. Y entre las redes y las bardas, los rivales también son un espejo...” David Foster Wallace.

Cantantes recomendados de la semana: Alejandro Lerner (Buenos Aires, 8 de junio de 1957) es un cantautor y compositor argentino. Canta los géneros de Rock, Pop, Balada romántica, toca el piano, teclados, acordeón, guitarra y la armónica. Su tipo de voz es barítono. Pocos saben que le compuso a Luis Miguel los éxitos: “Dame'" y "Nada es igual". Mis canciones favoritas interpretadas por el: Todo a pulmón, Volver a empezar, Castillos de arena, Sin sentido, Secretos, No te apures, La belleza, No hace falta que lo digas, Cuando te hago el amor; estas últimas tres, las recomiendo también en voz de Mijares.

Canción recomendada de la semana: Todo a Pulmón. Cada segundo que pasa, alguien escribe o compone una canción, pero hay pocos artistas que destacan como Lerner. Cada estrofa de esta canción, estrenada en 1983, está cargada de emociones que logran ser tan personales como universales. Se siente como una experiencia inherente a todos los seres humanos pero que, al mismo tiempo, es una vivencia que solo puede ser entendida por quien la escucha. Este complejo mensaje, lejos de lo que podría esperarse, fue inspirado por un problema de salud, su musa fue una afección respiratoria… Por una grave negligencia médica, yo mismo estuve a punto de fallecer de neumonía, así que lo entiendo a cabalidad.

La primera parte de la canción dice: Que difícil se me hace, mantenerme en este viaje; sin saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Que difícil se me hace, cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar, esta realidad tirana que se ríe a carcajadas, porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción; Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón, todo a pulmón…”

Por hoy es todo. Pues me voy… jesusmesparzaf1962@gmail.com

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!