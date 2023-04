Está en riesgo nuestra democracia y a pocos les importa

Ciudad de México-- La frágil democracia mexicana está en riesgo ante los embates contra diversas instituciones nacionales orquestados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutados por sus aliados en el Congreso y sus seguidores en las calles de las ciudades, sobre todo las de la CDMX.

En primer lugar, destacan los ataques del presidente y sus morenistas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo general, y contra su nueva presidenta Norma Piña y diversos ministros, en lo particular.

En segundo lugar, debe anotarse la campaña que desde 2006 emprendió AMLO en contra del desaparecido IFE después de que éste no reconoció su supuesto triunfo en la elección presidencial de ese año, triunfo que no se pudo probar legalmente. La creación del INE en 2014 no impidió que siguieran sus ataques, sobre todo en contra de sus principales funcionarios.

Luego están sus intentos, algunos exitosos, para manipular o debilitar a diversos órganos autónomos constitucionales como el Banco de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

También ha cuestionado la relevancia de órganos reguladores como las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En nombre de la austeridad republicana y como parte de su campaña contra la corrupción, Andrés Manuel busca controlar y centralizar en su persona todo el poder político, tal como ocurrió durante las décadas en que al país lo controló el PRI-gobierno encabezado por los presidentes de la República.

Las acciones de AMLO y sus seguidores tienden a debilitar a la incipiente democracia de nuestro país y todo parece indicar que a no mucha gente le importa, de acuerdo con la edición 2021 del Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión pública que incluye unas 20,000 entrevistas en 18 países de América Latina (1,200 en México) cuyo objeto es medir “el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos”.

El Latinobarómetro muestra que solo el 43% de los ciudadanos mexicanos estaban a favor de la democracia en 2020, cinco puntos porcentuales arriba del 38% que se registró en 2017 y 2018. Este porcentaje es el de los más bajos registrados desde 1996 y solo fue menor en 2009 (42%), 2011 (40%), 2013 (37%) y los arriba mencionados 2017 y 2018. También en 2007 fue 43%.

Lejanos están los años en que más de la mitad de los ciudadanos apoyaban a la democracia: 1996 (53%), 1997 (52%), 1998 (51%), 2002 (63%), 2003 y 2004 (53%), 2005 (59%) y 2006 (54%).

Si el 57% de los mexicanos no apoya a la democracia no es de extrañar que los empeños de Andrés Manuel para concentrar el poder en manos del Poder Ejecutivo no generen un rechazo generalizado. Curiosamente, ese 57% es un porcentaje similar al de quienes aprueban la gestión presidencial.

El experimento democrático en México podría llegar a su fin en las elecciones de 2024, lo que tendría graves consecuencias para la estabilidad política y la prosperidad económica del país.