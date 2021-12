Esta Navidad… y todo por el Covid

Tal vez para muchos mexicanos y chihuahuenses esta será sin duda una triste Navidad, igual o peor a la que se vivió el año pasado, en el 2020, debido a que el estado enfrentó una de las mayores crisis de salud derivadas por el Covid-19, aspecto que volvió a arreciar con el inicio del invierno presente.

Y es que platicando en días pasados con un buen amigo que estuvo internado en el IMSS y al que dieron de alta para continuar con su recuperación en casa, afirmaba que en ese nosocomio le deba por quedarse dormido mientras convalecía.

"Me daba miedo cerrar los ojos para dormir mientras estuve internado por temor a no despertar más"; aquel amigo veía diariamente como morían en promedio diez personas de las que estaban en su misma situación.

“Me sentía muy mal y con mucho temor, pero afortunadamente empecé a recuperar oxigenación y gracias a Dios ya estoy mejor”, expresó con entusiasmo y a la vez reflejando su rostro triste por la situación que vivió.

Sé de buena fuente y en diálogos con otras personas, que actualmente los hospitales privados están con las áreas Covid a más no caber, saturados, lo que nos llama a la reflexión y a redoblar los cuidados.

Así como mi amigo, según pude constatar, hay muchas personas hoy en día que están sufriendo y muriendo en hospitales y también en casas a causa de los contagios.

Me jala a la reflexión, que no todas las personas Covid tienen la fortuna y las posibilidades de internarse en un hospital privado, donde piden de entrada 500 mil pesos y como mínimo 50 mil pesos diarios, con tal que seas atendido.

O bien atenderse con un particular y pagar la consulta y medicamentos que de entrada pueden costar en total seis mil pesos, cuando la enfermedad no está avanzada o aún no es tan grave.

Porque cuando lo es, las cosas cambian, el medicamento e inyecciones pueden ir de los 16 mil pesos o en algunos casos muy graves hasta los 120 mil.

No todos pueden conseguir el tanque de 10 litros de oxígeno o concentradores cuyas rentas andan en promedio en 1,600 pesos por semana.

Veo que son muchas las familias las que han perdido un familiar o están padeciendo en este momento la terrible enfermedad o las secuelas de la misma.

Las kilométricas filas de autos en el Campus 2 de la UACH y del Estadio Chihuahua de beis, en la Deportiva sur de la ciudad, reflejan que el tema sigue siendo prioritario.

En pláticas con un enfermero, a quien le dio Covid y que ya se recuperó, comenta que no le quedaron ganas de volver a su trabajo. Para él, que tiene la suerte de platicarlo, fue una desagradable experiencia ver cientos de casos con padecimientos y de ahí, haber también él resultado víctima.

"No sé si volver porque ya no dan más que contratos de trabajo por dos o seis meses, si bien te va, pero sobre todo por la impotencia, ya que no hay medicamentos, son puros paliativos para dolor lo que uno tiene que suministrar y eso es muy duro, ver cómo sufre la gente", narró el enfermero.

Muchas son las familias que están de luto o las que pasan por una situación difícil actualmente, ya sea por pandemia o por la situación económica que refleja una inflación cada vez más descontrolada, en aumento.

Es cuestión de ver los precios de los productos y ni qué decir de los regalos.

Traer poco muy poco de mandado, significan hoy en día mínimo 500 pesos, y si es bastante supera los 2 mil pesos. Así se dan estos comentarios entre las amas de casa, que son las que más le saben y viven la experiencia del gasto que les representan sus necesidades.

Y es que para algunos, se preguntan y nos preguntamos ¿por qué la autoridad estatal no informa de los casos reales de contagio y fallecidos por Covid? ¿La federación que estrategia tiene para aminorar la crisis?

Por ello y haciendo este análisis, opinó que para muchas familias esta será una triste Navidad, pero también representará una oportunidad para voltear a ver las cosas que nos unen y dan fortaleza.

Los mexicanos y los chihuahuenses estamos conscientes de la situación que padecemos, porque nadie está exento. Seguro estoy, saldremos adelante de esta y otra situaciones complicadas.

Son tiempos de oración, de reflexión, de recuperación y reorganización, de planear y de estar en familia - no en grandes fiestas - unidos, son tiempos de comunicación y de buenos deseos, para que este año 2022 sea mejor.

Hay que cuidarnos manteniendo las sanas distancias; usar cubrebocas, gel antibacterial, no tocarse la cara cuando andemos en la calle; lavarse bien las manos, comer saludable, leer y hacer ejercicio.

Es increíble la capacidad como penetra y trasciende el Covid dentro del organismo humano; lo viví, pero también es increíble el efecto que generan los buenos deseos, los buenos mensajes, las llamadas y las buenas vibras.

Enseñemos y compartamos el verdadero valor y significado de estas fechas.

De mi parte, deseo a todos los lectores y ciudadanos en general, pasar una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sigámonos cuidando entre todos. Somos los primeros interesados en hacerlo porque de nuestros gobernantes no hay que esperar mucho, menos de ya saben quién.

Sin embargo también les deseo a los que conforman el Gobierno, tengan éxito en sus metas por el bien de México y Chihuahua.