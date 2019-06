¿Estamos preparados para un plebiscito?

En los últimos días sólo la idea de que se realice un plebiscito en los municipios de Chihuahua y Juárez para determinar si son convenientes o no los planes de alumbrado público de estas dos ciudades, ha desatado una fuerte controversia que vale la pena hacernos la pregunta de si verdaderamente ¿estamos preparados?

Vale la pena aclarar que sobre los proyectos de alumbrado público tanto de Chihuahua como de Juárez ya se ha expuesto en este espacio que debe haber una minuciosa investigación de su factibilidad y claro, transparencia al momento de concesionar este servicio público. (véase colaboración de su servidor el pasado 21 de mayo del 2019 en este mismo espacio).

Sobre la ocurrencia de los consejeros y consejeras del Instituto Estatal Electoral de intentar realizar un plebiscito para los proyectos de alumbrado público de Chihuahua y Juárez deja muchas dudas de su verdadero interés.

Hay que dejar en claro que el plebiscito en su esencia es una excelente herramienta: es consultar directamente a la gente que piensa de un proyecto o política pública, y no es haciendo consultas al "ay se va" como aquellas que cancelaron el aeropuerto de la Ciudad de México, o recientemente la consulta a mano alzada que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la región lagunera y que canceló un importante proyecto de movilidad urbana, no, debe ser un proceso bien hecho, donde la gente decida en un sí o un no.

Con esta resolución, los consejeros electorales le hicieron más caso a 6 personas de Chihuahua y 5 de Juárez que a la urgencia de tener un alumbrado público decente para estas dos grandes ciudades.

Si estos consejeros y consejeras, quieren justificar sus altos sueldos pues a ver qué otra cosa se les ocurre, porque con ello intentan demostrar que para algo sirven, como se refirió la semana pasada en este espacio existe una iniciativa para eliminarlos por su alto costo, tan solo este año que no hay elecciones el IEE se lleva 230 millones de pesos.

Ahora bien, como afirmamos al inicio de esta colaboración, la figura del plebiscito, así como del referendo y otras iniciativas ciudadanas, al menos en una democracia incipiente como la nuestra resultan en muchas ocasiones como meros mecanismos de control político, de tratar de justificar decisiones apoyadas por el pueblo.

En la discusión de estos elementos de "democracia directa" como se ha denominado por algunos estudiosos, se argumenta que la mayoría lo gana todo y la minoría lo pierde todo; lo que pudiera llevar a una tiranía del "pueblo", pero a la vez estos recursos de la democracia permiten que grupos minoritarios obtengan beneficios con estos mecanismos.

Desde luego que esta figura de la democracia directa nunca se ha realizado en la entidad, es más, en México no existe un antecedente de un proceso de esta naturaleza que se haya realizado de manera confiable, ¿será por eso que los políticos piensan que es un buen momento de implementarlo?, no lo creo.

Tan solo para darnos una idea de la importancia de esta figura en la construcción de la democracia vale la pena citar algunos ejercicios que se han registrado en América Latina: el "Plebiscito por la Paz", donde colombianos fueron a las urnas para aceptar o rechazar el acuerdo suscrito por su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en1980 el gobierno de Uruguay el régimen cívico-militar llamó a las urnas para preguntar a la gente si quiera que continuaran, y recibieron un "NO".

Por cierto, Venezuela es el que más refrendos ha propuesto por iniciativa de su entonces presidente Hugo Chávez a inicios de su primer mandato: uno para validar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y otro para aprobar la Constitución "bolivariana" que surgió de ese proceso.

De manera contradictoria como se puede observar, esta democracia directa casi siempre se utiliza como una forma de control político, de que sea el apoyo popular quien determine qué se debe hacer.

En el caso que nos ocupa, los proyectos de alumbrado público de Juárez y Chihuahua en su esencia no pueden siquiera compararse con los ejemplos anteriormente expuestos, porque de entrada es una minoría, por cierto claramente identificada como de oposición en ambos municipios quienes tratan con esta figura truncar dos proyectos de beneficio colectivo.

Así que vale la pena determinar si el fin justifica los medios, porque es muy claro que el único fin que buscan los solicitantes del plebiscito es frenar los proyectos públicos, más valdría que de frente expusieran sus motivos y no mancharan con sus perversiones una figura tan noble de la democracia.

Así que con esta "ocurrencia", de un plebiscito a las carreras y contra reloj, pues sencillamente retrasarán lo que resta del año la posibilidad de que los proyectos de alumbrado público para Chihuahua y Juárez avancen, y como siempre quien pagará las consecuencias somos los ciudadanos, a seguir con una deficiente iluminación por las noches, pero eso sí, pagada de nuestros bolsillos.