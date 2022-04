Estamos rotos

Debanhi no es la primera y desgraciadamente no será la última víctima por ser mujer.

La desaparición de esta jovencita terminó mal como la de decenas de miles de mujeres en México que han perdido la vida por culpa del machismo, de indolentes y de cobardes.

Esta tragedia nos duele como nos dolieron los feminicidios de ciudad Juárez en los 90s. Aún continúan.

Otra vez estamos de luto, ahora por Debanhi, pero también por las otras cinco de las que localizaron, según dicen, con vida, y que no tuvieron la alerta y publicidad de la señorita Escobar, son personas que no deberían estar viviendo esta desgracia.

De tantas muertes de mujeres inocentes ya perdí la cuenta de las veces que mi corazón se ha estrujado por esa causa.

Aclaro, no soslayo ni una muerte violenta que termina con la vida de un infante, joven o adulto, porque igual lastima.

En esta vorágine de muerte que estamos viviendo, porque no olvidemos a las 300 mil personas, entre muchos jóvenes, algunas mujeres y la mayoría varones que en los últimos 15 años han perecido por delitos relaciones con el crimen organizado; la catarsis de la sociedad es necesaria para sobrellevar el duelo.

Me queda claro que lo expresado por la Fiscalía de Nuevo León, con relación a la muerte de Debanhi deja insatisfecha a una nación que clama justicia.

La argumentación oficial es endeble y decepcionante. Endeble porque la línea del tiempo de los hechos reprueba el sentido común, y decepcionante porque esta segunda oportunidad que los neoloneses le dan a una opción distinta a las tradicionales en el gobierno, indica que es la misma gata, solo que revolcada.

Tenemos tres décadas lamentando las muertes de niñas, adolescentes y adultas, pese a los frustrantes intentos del Estado mexicano por contener esta barbarie.

Pero no solo los gobernantes han fallado, también los legisladores (as) que se adornan con ocurrencias de aumentar las penas corporales por estos crímenes, pues los asesinos se ríen si el código penal sanciona con mil años de cárcel No les asusta.

El poder judicial es igual de culpable porque a la hora de impartir justicia, la impunidad hace palidecer a las sentencias que emite.

Si ponderamos el costo y la obesidad burocrática del sistema de justicia de este país con respecto al castigo de los responsables de los delitos de feminicidio y homicidio, nos danos cuenta que es una soberana mentada de madre.

Para variar, las declaraciones trilladas de la clase política no regresan la vida de las víctimas, ni consuelan el dolor de los deudos. Sería mejor que guardasen silencio porque cada cliché que sale de sus bocas solo agiganta la pena.

En lo personal no quiero escuchar ni leer más basura como: “vamos a redoblar esfuerzos”, “aplicaremos protocolos para protegerlas”, “si se meten con una se meten con todas”, “todo el peso de la ley”, “hasta las últimas consecuencias”, “tenemos que volver a los valores”, “atacamos las causas”, etc. Basta, basta.

Con estos últimos acontecimientos se confirma que México no es seguro para las mujeres, tampoco para jóvenes, ni para personas en edad productiva.

En tierra azteca mueren más mexicanos que en la guerra.

Desde el río Bravo hasta el Suchiate la muerte se enseñorea por cuestión de género, por ser vulnerables y por ser migrante porque el Estado y las entidades federativas son incapaces de brindar seguridad.

Como la mayoría estoy triste, de luto y encabronado. Desearía tener la determinación y la fortaleza para cercenar esa hidra maldita, pero no soy Hércules.

En medio del odio que se respira en mi patria, vayan mis plegarias por el descanso de Debanhi, por el consuelo de sus padres y por todas aquellas personas que han pagado con su vida la indolencia del Estado mexicano y por la miseria humana de los cobardes.

DEP.

Es cuanto.

P.D. Mi intelecto no pudo proponer una solución esta vez. Me disculpo.

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com