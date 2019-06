“It’s the economy, stupid” -Es la economía, estúpido- fue un slogan político popularizado en 1992 durante la campaña presidencial de Bill Clinton, el cual era respuesta a la pregunta “¿En qué se debe enfocar el gobierno?”, y para esos momentos la sociedad norteamericana no deseaba más que solidez económica. La frase se instaló en la cultura política de aquel país y dicha campaña llevó a Clinton a la Casa Blanca y a George H.W. Bush a convertirse en el cuarto expresidente en la historia de Estados Unidos en no alcanzar la reelección. La frase fue tomada en serio por el presidente Clinton y al final de su mandato dejó al gobierno con un superávit de 559 mil millones de dólares.

“Es la seguridad, estúpido” sería sin lugar a dudas la respuesta si la misma pregunta se hiciera en nuestro estado. La seguridad en nuestro estado y principalmente a nuestra ciudad ha degenerado el nivel de vida, el crecimiento económico, detiene la creación de empleos y disuade a los emprendedores, nos mantiene en la zozobra del peligro constante, del asalto inminente, de la tragedia que terriblemente nos asecha y de la cual no sabemos quién de nosotros será su siguiente víctima.

Mas como dice la coloquial frase que intitula el presente, “están viendo y no ven”. Y comencemos por colocar una máxima, no existe mejor prevención que terminar con la impunidad, y esto se refiere en específico a la Fiscalía General del Estado. No existe mejor forma de evitar que un delito se cometa que instalando en la experiencia colectiva que aquella persona que delinque seguramente será apresada. ¿Pero cómo esperar que la Fiscalía abata ahora el fenómeno criminal generado por décadas de impunidad y corrupción? ¿Cómo esperar de una Fiscalía rebasada en su capacidad genere un trabajo efectivo?

Ya nadie ignora que la Fiscalía trabaja en condiciones paupérrimas, totalmente rebasada, con su parte efectiva entregada a operaciones de venganza política y mediática. Quién de nosotros desconoce que los agentes, ministerios públicos, Policía Estatal, Policía Investigadora tienen sueldos de llanto con descuentos de hasta el 39 por ciento que incluyen generosas aportaciones al sorteo “Amanecer Millonario”, Cruz Roja y diversas contribuciones sacadas de los anémicos sueldos; las jornadas diarias van desde las 12 horas y hasta 20, según denunciaron, en espacios de trabajo inapropiados atestados de cajas de expedientes en cubículos que serían pequeños para una persona trabajan tres; pero si después de trabajar esas jornadas llegan minutos tarde al siguiente día el descuento será inmediato, incluso si son comisionados a alguna diligencia fuera de la ciudad se les descuenta por no checar entrada o salida; el servicio médico que tienen es el mismo con el que cuentan los internos de los centros penitenciarios, el Hospital General y cuyos problemas también son públicos por su falta de insumos que han generado el cierre; los insumos de papelería muy comúnmente son aportados por los ministerios públicos y hay agentes que ante la falta de unidades utilizan sus vehículos.

Esta incongruencia entre los objetivos y los medios para alcanzarlos nos tienen más lejos que nunca de vivir en una situación aceptable como la que han alcanzado otros estados, ejemplo Querétaro o Yucatán. Y una de las causas a las que podemos atribuir lo que denunciamos es la sujeción de una instancia de procuración de justicia al Poder Ejecutivo y por ende al interés político. Cuando jalan la cobija de los recursos una de las primeras instancias que descobijan es en nuestro caso a la Fiscalía, y la orden es ponerse la camiseta, mantener el tema en discreción por lealtad y amor a tener un trabajo –a no ser despedido- pero llega el momento que tanto se les pide que se pongan la camiseta y en contraparte nunca se ponen la del puebla –en el buen sentido-, que deja de ser gracioso.

Fácil resulta quejarse, y decir que todo está mal es una forma de siempre quedar bien, por eso aprovecho este espacio para dejar una idea, júzguenla, analícenla, compleméntenla, estoy dispuesto a estar totalmente equivocado. Una Fiscalía descentralizada y autónoma, con recursos y patrimonio propio, con presupuesto de la magnitud del problema que enfrentamos, etiquetado desde el Congreso, con un o una fiscal elegida por democracia indirecta, ratificable por resultados cuantitativos; una Fiscalía sujeta a auditorías externas y de organismos internacionales en materia de justicia y derechos humanos; que sea una fuente de trabajo donde profesionales busquen un espacio y se esfuercen por mantenerlo, y no como hacen ahora con anuncios para buscar ministerios públicos y agentes. Así no sucedería como ya pasó, que en época de elecciones ni papel de baño encuentras.

¡Es la seguridad, señor…! Sin la seguridad de que regresaremos a casa, sin la seguridad de que nuestros familiares estarán bien, sin la seguridad de que conservaremos por lo que hemos trabajado, lo demás pasa a segundo plano.