Ética sin valor

Lo que no pudieron consolidar a través de sus teorías éticas Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Hume, Russell, Bunge, el Estoicismo, el Cristianismo, el Hedonismo, el Marxismo, el Existencialismo, seis sabios lo hicieron fácilmente. Ellos redactaron una Ética y sólo fue necesario escuchar La Voz del Mesías para llegar a la verdad absoluta. Me extraña que Margarita Valdez, única filósofa participante, no lo haya entendido así.

En realidad la Guía Ética es un conjunto de Reglas Sociales que remedan un pésimo libro de Superación Personal. Anacrónica, inútil, caprichosa y absurda.

En términos generales la moral es un conjunto de normas y la ética la valoración de estas y del comportamiento social. Pero la ética es una disciplina filosófica mucho más profunda y trascendental. Además no existen y no existirán preceptos morales universalmente válidos. Tampoco son verdaderos o falsos porque estas categorías no le corresponden. Pueden ser obedecidas o no, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hasta ahí. La moral y la ética no son sinónimos.

Los autores de la Guía se tardaron meses en escribir esos principios. Basado en el infame nivel de calidad, nula creatividad y bajísima profundidad, yo los hubiera redactado en una semana. Y hubiera cobrado menos. Es el reflejo de la actitud absolutista del actual gobierno ya que los dictadores se sienten con la suficiente autoridad para decretar a sus súbditos qué creer, cómo actuar y cuál opción decidir.

Vamos al análisis. El número 2 “Cuida tu vida y la de los demás”. ¿Y si ya no quiero vivir? Si sufro una enfermedad incurable, progresiva, dolorosa y terminal ¿no tengo derecho a decidir la eutanasia activa o pasiva? ¿o el suicidio asistido? Según los Nuevos Mandamientos ¡NO! El 3 ordena “ni la pobreza ni el hambre” pueden quitarte tu dignidad; es decir si vas a morir de inanición hazlo con integridad sin pedirles nada a los detractores del cambio. El 6 “no sientas lástima de ti mismo” ¿y si lo quiero hacer? ¿si siento que lo merezco” ¿cometo un pecado social? El 12. “defiende la verdad en la que crees y abre tu mente a la verdad de los otros” es la defensa de un solipsismo radical: no puedo afirmar ninguna experiencia salvo la mía.

Concluimos que este documento enseña que eres libre de pensar, siempre y cuando lo hagas como la 4T lo decrete. Se nota la ausencia del precepto “odiarás a los conservadores” (Nota: “conservador, aquel que piensa distinto al ungido”).

Pero olvidaron insertar mandamientos: No serás populista, sobremanera cuando se apela a la voluntad del pueblo para violar la ley o para justificar una decisión que tú ya has tomado de antemano (por pueblo se entiende a correligionarios o seguidores incondicionales). No harás consultas populares a mano levantada porque la decisión de un pequeño conjunto social decide por la comunidad sin considerarlo. No serás terco. No tendrás otros datos. No te autoproclamarás Presidente Legítimo. No serás árbitro electoral. No mandarás al diablo a las instituciones. No sonreirás cuando trates temas terribles para los ciudadanos. No desaparecerás fideicomisos nomás porque sí. No regalarás dinero que no es tuyo a través de apoyos sociales. No te alegrarás de las desgracias sociales aunque ayuden a tu proyecto personal. No aceptarás dinero de dudosa procedencia para financiar tus campañas políticas. No ampliarás el periodo presidencial ni aceptarás la reelección así te lo ordenen Dios, el Diablo y el Pueblo. Promoverás las energías limpias. Etc.

Hay quienes sostienen que las personas se inclinan por el mal por ignorancia. Creen que los valores morales pueden ser enseñados. En este esquema juzgan que Manuel Bartlett se robó elecciones estatales y una presidencial porque no sabía que era pecado. Una vez que leyó la Guía se dio cuenta de su error y juró no volverlo a hacer. Napoleón Gómez, líder minero, no fue consciente que al llevarse cincuenta millones de dólares afectaba la economía de sus agremiados pues ese dinero era de ellos, pero es que todavía no leía el manual. Pero estos y muchísimos más que cometieron pecadillos ya son salvos porque están a la diestra del Mesías.

Qué manera tan tonta de gastar tiempo y dinero. Sin embargo se ahorraron bastante en esfuerzo intelectual. Mejor hubieran reimpreso o el Manual de Carreño o las obras de Og Mandino o cualquiera de los libros de Cuauhtémoc Sánchez. Serían más útiles que esta bazofia.

Mi álter ego se pregunta ¿por qué el presidente mantiene alta popularidad? Es simple. Si a un enfermo desahuciado se le dice día y noche que es el más vigoroso del mundo lo creerá y pronto será el cadáver más sano del panteón.