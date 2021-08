Eufemismos y dichos

Tuve cabal comprensión de lo que era un eufemismo cuando aún siendo estudiante, se dio el ingreso de Miguel de la Madrid Hurtado a la primera magistratura del país e inició acciones de gobierno tomando en cuenta sus propósitos de campaña consistentes en la renovación moral de la sociedad. Y una primera medida dada a conocer profusamente por los medios de comunicación establecía que: “por cuestiones de salud pública se restructura la administración federal en 20,000 plazas”.

Era éste un comunicado que lejos de convocar a la crítica y análisis, se ensalzaba por analistas y columnistas sin tener en cuenta que lo que se decía era que se iban a recortar 20,000 plazas de burócratas federales. Así aprendí que la dureza y la franqueza de las acciones autoritarias, pueden ser suavizadas y camufladas con bastante facilidad por gobernantes retóricos y poco francos, que lejos de hablar con verdad y claridad, evitan toda expresión autocrítica o error, incluso con la capacidad suficiente para hacer ver como acierto, lo que son fracasos gubernamentales.

“Por primera vez”, “Como nunca”, “Inversión histórica”, “Los gobiernos anteriores ninguno se preocupó”, “Hemos extirpado la corrupción; pañuelito blanco”, “Estamos construyendo el aeropuerto más moderno del mundo”, “no es mi fuerte la venganza”, “mi pecho no es bodega”, “yo tengo otros datos”, “me canso ganso”,“no se puede combatir al fuego con el fuego, ni a la violencia con más violencia, abrazos no balazos”, “becarios, no sicarios”, y así una larga cadena de expresiones propias de la verborrea presidencial son dichos que buscan con ingenio soportar un estilo propio y diferenciado de cualquier otro mandatario, salvo los que representan (a su parecer) las anteriores transformaciones.

Esta manera de mostrarse distinto, es útil por el desprestigio que cargan bajo sus hombros, con razón o sin razón, las administraciones que le precedieron y, desde luego, el lenguaje es fundamental para lograr el entusiasmo y la adhesión entre las masas.

Para que la comunicación sea exitosa se precisa generar emociones que abatiendo cualquier asomo de duda, vuelva el apoyo acritico, ciego y obediente para que aún y cuando la realidad sea contrastante y tercamente contradictoria, los seguidores no cuestionen las formas y comportamientos del líder.

Anteriormente, estas expresiones se constreñían fundamentalmente a los informes de gobierno rendidos anualmente, que eran verdaderos actos personalísimos y hasta faraónicos donde se daba a conocer con exagerado protagonismo lo que la autoridad quería y se desproveía de realismo los hechos y las definiciones públicas. Era éste el campo natural de las frases para la posteridad: “pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”; “Salvé a México del 68”;“no nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario”; “ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”; “no permitiré que el país se nos deshaga entre las manos”,; “ni los veo ni los oigo”; “no traigo cash”; “los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer”; “aiga sido como aiga sido”; “yo les pregunto, ustedes como mexicanos que hubieran hecho?”. Son sólo algunas de las expresiones que voluntaria o involuntariamente han marcado la gestión de nuestros expresidentes desde Porfirio Díaz hasta Peña Nieto, sin embargo ha sido durante los pasados tres años que la proliferación de dichos y frases ha llenado la argumentación política, dejando de lado la situación real del país y la obligada rendición de cuentas.

Se cumple entonces el propósito de la centralidad del lenguaje del Poder, al colocar en el centro de la discusión los propósitos, afanes y objetivos del dirigente y dejando a los posibles interlocutores -que debería ser en primer lugar la oposición, los intelectuales, académicos y medios de prensa- en condición de rezago al no lograr contar con agenda propia en el debate nacional.

Falta un largo trecho para que la sociedad mexicana exija una correspondencia entre el hacer y el decir de sus gobernantes, que todavía se dan el lujo de apartarse de la verdad con lenguaje poco claro y con propósitos de encubrimiento de sus acciones auténticas y sus muchos errores. Combatir esa dolencia fue impulso para el surgimiento de las leyes de transparencia, hoy existen motivos para avanzar en la exigencia de rendición de cuentas.