Europa la loca

Muchos europeos se están volviendo locos. Y no son los catalanes que quieren dejar de ser españoles; ni los británicos xenófobos del brexit; ni mucho menos los italianos neofachistas. No, no, que va. Son los chiflados habitantes de los países bajos-nórdicos. En Copenhague, por ejemplo, los daneses ya han abandonando el automóvil como su principal medio de transporte. (Háganme el cabrón favor, pues que sí pueden existir seres humanos tan idiotas). El 30 por ciento de esos europeos ya utilizan la bicicleta para trasladarse todos los días; un 20 por ciento lo hace ¡a pie! y otro 20 por ciento usan un eficiente transporte público; así que sólo un 30 por ciento usan carros, la mayoría eléctricos, para moverse en su comunidad de cielos transparentes, oxigenados y limpios. Se prevé que para el 2025 desaparezcan todas las gasolinerías de esa tonta ciudad. --¿Es en serio? Pues vaya con este baboso-pueblo-bicicletero--.

No puede haber duda, en Dinamarca sus ciudadanos están enfermando mentalmente. Cómo es posible que allá, de los que ahora se burlan sea de los millonarios automovilistas contaminantes y perezosos. Algo muy absurdo está pasando con los habitantes de esos lejanos lugares. ¿Pues qué no son esos países los de mayor promedio educativo, los de menos corrupción política-empresarial, los más humanitarios y solidarios?

Qué triste que no comprendan que la única felicidad posible para el ser humano es, ha sido y será siempre ser propietario y usuario consuetudinario de un auto, ¡un auto! Un carrazo de motor rugiente y humeante. La mejor sensación de la vida es la de acelerar de cero a 100 kilómetros en 10 segundos; junto al rechinar de llantas, más el frenazo-fregón-quemante-fascinante. Y si eso se conjuga con la música de banda de corridos narcos de un monstruoso sonido instalado, pues ya está, el paraíso bíblico, el cielo mismo de Cristo o Mahoma --en donde nadie nos puede comprobar que va haber coches--, es una pendejada con la que sólo los idiotas-necios-mediocres, pretenden seguir engañando a toda la sensata sociedad mexicana. Pero gracias, benditas Virgen de Guadalupe y Santa Muerte, jamás van a poder lograrlo. Porque claro está, que hasta los “chopers” con sus ruidosas y contaminantes máquinas adoradas --con las que despiertan a moribundos y ancianas enfermas en los hospitales, avenidas y colonias todas--, son los fieles creyentes de que se puede amar a un objeto metal-mecánico-motocicleta, más que a un semejante-prójimo de despreciable enfermedad en carne y huesos. Cómo podría ser de otra forma en la tierra del narco y la transa política como magnífico y anhelado dechado de la mejor vida posible.

Chihuahua es insigne ejemplo de absoluta e incontrastable inteligencia bruta.

Aquí el transporte público sigue siendo un suplicio para todo usuario. Porque así debe ser. El sistema conlleva su virtud lógica-sublime. En la ruta troncal del vivebus, con 50 camiones circulando en las horas pico y 40 en los demás horarios el sistema sería perfecto, un verdadero servicio público. Pues no, eso jamás debe llegar a ocurrir. Porque eso provocaría que los jóvenes estudiantes chihuahuenses dejaran de desear un auto como fin primordial y último de sus vidas. Hablar de las rutas alimentadoras es ya fastidio-fatídico. El transporte urbano es un todo completo y genial sistema para evitar que la pequeñez mental se apodere del cerebro de nuestros pequeños hijos. Inteligencia pura de los poderes fácticos. Por eso los emprendedores herederos de los millonarios políticos y empresarios locales toman los periféricos como pistas de carreras; con ferraris, suburbans y bmw-us, para destrozarlos en sus alcoholizadas competencias contra sus propias sicóticas vidas. Corrompiendo luego, en familia, a municipales y tránsitos para que cambien los croquis y los reportes de los tragedias reales con víctimas extrañas como daño colateral insignificante. Prueba fehaciente de que en Chihuahua no hay locos, sino futuros promisorios como gobernantes, para los avarientos genios que ambicionan todo el poder.

Luego peor aún, la locura europea se está contagiando a otros sitios con otro tipo de virus-ideas. En Irlanda, algunos insanos pobladores están comenzando a sembrar hortalizas, legumbres y frutas en sus parques públicos, y hasta en los espacios verdes de sus mismas banquetas. (Lo mismo pasó hace décadas en el arruinado industrialmente Detriot, dicho sea de paso). Todo jardín se está convirtiendo en pequeños huertos comunitarios donde todos siembran, todos riegan, todos cuidan y todos comparten los frutos de su convivencia social. No, pues sí que necesitan con urgencia un siquiatra, locura total. Están dejando de ser robots-consumidores de supermercados para convertirse en pobres agricultores urbanos. Fantástica sandez. Cómo se les ocurre que eso puede ser algo sano y bueno. En nuestra inteligente ciudad de Chihuahua kilos, toneladas de moras de los cientos, miles de sicomoros se caen y se pudren en las banquetas y calles y no debe haber autoridad ni sociedad alguna que haga algo para recolectar ni un solo kilo de esos ricos y saludables frutos que se pierden cada seis meses; para qué, si en el súper, las moras de importación se venden a 60 pesos el kilo. Imponente inteligencia chihuahuense.

Cómo pensar que en nuestra ciudad deportiva se podrían llegar a sembrar hortalizas y árboles frutales y que todos los usuarios, de la casi única zona de convivencia humana, podrían querer llegar a hacer un bonito huerto para después disfrutar de su cosecha. Si ni siquiera se pueden sembrar flores en el pastito, aunque el agua tratada que llega a chorros se desperdicia sobre el cemento al que daña día tras día.

Pues ni hablar, demasiados torpes europeos están enloqueciendo. Mientras desde este lado del océano Atlántico, sobrevivimos con sabias autoridades que construyen modernísimas turbo-glorietas para los amados carros, y luchan con timidez para que se cambien los oscuros focos de mercurio de hace más medio siglo de uso, por alumbrado público de eficientes lámparas leds.

Si de la loca Europa nos llegó la ilustración, la imprenta, la revolución francesa de los derechos humanos, la revolución industrial, la fuerza de la digna guerra que acabó con el nazismo y al fascismo: ¡Bienvenidas las nuevas locuras europeas! Que lucharán, tiempo al tiempo, para vencer a nuestra desafortunada, desastrosa y vergonzante “inteligencia”.