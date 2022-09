Exceso de calorías, perverso negocio de unos cuantos, enfermedad para muchos

“Comer es una necesidad, saber comer es todo un arte” La Rochefoucauld, filósofo francés, 1613-1680

Las cifras alarmantes a nivel mundial de las enfermedades vinculadas a la mala alimentación parecen no importarles a las empresas productoras de bebidas azucaradas y comidas chatarra que sólo debilitan la salud de los consumidores.

Esta situación, aunada al sedentarismo, son los aliados incondicionales de diversas patologías que tienen postrado al sector salud de cualquier país.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el nada honroso sexto lugar con las mayores tasas de sobrepeso y obesidad infantil en el mundo con un 29%. Aunque nuestra Secretaría de Salud sostiene que ocupamos el primer lugar.

Entre los adultos, según la OMS, México se ubica en el segundo lugar mundial de obesidad con un 32.4%; Estados Unidos, como es de esperarse, ocupa el primer lugar con un 38%.

Esto es preocupante, la guerra contra los consorcios productores de comidas y bebidas perjudiciales para la salud parece perdida, la feroz acometida de su publicidad engañosa está respaldada en su capitalización bursátil, por lo que difícilmente se les puede hacer frente. Los gobiernos y padres de familia hacemos esfuerzos por contener ese embate, pero todo indica que no se ha logrado gran cosa.

La OMS considera al sobrepeso y la obesidad “como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.” Resulta de un desequilibrio energético entre las calorías que se ingieren y las que se liberan.

El sobrepeso no es cuestión tan grave, sin embargo es una señal que nos debe alertar sobre el siguiente problema: la obesidad.

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, la obesidad es “…la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2.”, datos que han sido reconocidos como oficiales por la OMS y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

La fórmula genérica para determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) es muy simple, IMC=p/a2 donde “p” es el peso en kilogramos y “a” es la altura en metros.

Veamos un ejemplo, si usted pesa 85 kilogramos y mide 1.80 metros, su IMC será de 26.23 kg/cm2, porque 85/(1.8)2 = 26.23, es decir, su IMC excede de 25 kg/cm2, considerándose este resultado como un sobrepeso.

Su peso ideal para no exceder 25 kg/cm2 de IMC será de 81 kilogramos, porque p=(IMC)(a)2, es decir, p=25x(1.8)2, p=81 kilogramos. Sencillo ¿verdad?, matemáticas de primero de secundaria.

¿Cómo podemos evitar el sobrepeso y la obesidad? Siendo cautos en el comer, y ¡a mover el esqueleto! La respuesta parece demasiado simple, pero no lo es, aquí la templanza juega un papel preponderante. En la más antigua significación del término, según Platón “…no es otra cosa que cierto orden, un freno que ponemos a nuestros placeres y pasiones.” (La República Libro IV); para Aristóteles

Veamos, los negocios de comida rápida son de los más frecuentados, sobre todo por las noches.

Si a usted le gusta cenar fuerte, entonces pedirá que le sirvan una hamburguesa doble con queso de aproximadamente 500 calorías, si a esto le agrega unas papas fritas estará aumentando a su “dieta” unas 400 calorías; ahora bien, “para empujar” la cena pedirá una gaseosa sumamente azucarada (acuérdese que es la “chispa de la vida"), pongamos de 355 ml, con ello estará ingiriendo otras 140 calorías, y finalmente, si pide un postre, súmele otras 300; total, esa noche se irá a dormir con aproximadamente 1,340 calorías listas para ser usadas…pero va a dormir.

Durante la noche su metabolismo basal (número de calorías que gastamos en funciones fisiológicas básicas) sólo estará consumiendo unas 500; si restamos a las así consumidas, su cuerpo “guardará” en forma de grasa, unas 840 calorías, y así, día con día.

¿Sabe usted cuánto tiene que caminar para liberarse de esas 840 calorías excedentes? Siendo muy conservadores, y según los expertos en caminata, aproximadamente 5.6 horas, a una velocidad promedio de 5.1 km/h. Así que si no está dispuesto (por cualquier circunstancia) a levantarse por la mañana y caminar 28.6 kms, mejor piénselo antes de ordenar su “rico” combo de calorías.

Si no reconsidera su forma de comer no le extrañe, si no es que ya la tiene, contraer obesidad, además: diabetes, padecimientos cardiovasculares, hipertensión o accidentes cerebrovasculares.

No se necesita ser nutriólogo o médico para entender que una alimentación deficiente, sobre todo abundante en grasas saturadas, sodio y azúcares, sólo nos traerá problemas. Es de sentido común: si ganas dinero, y no lo gastas, en algún lugar lo tienes guardado, así de simple.

No te dejes llevar por la publicidad engañosa, ni la gaseosa azucarada es la “chispa de la vida” ni la cerveza “x” te va a hacer un hombre de carácter. Piénsalo bien, está tu salud de por medio. A las empresas productoras de comida basura, comida chatarra y “refrescos” les importa un bledo tu salud, sólo exprimir tu bolsillo para incrementar sus capitales.

Alimentarse bien empieza en casa, no caigas en el garlito de las falacias publicitarias. Que así sea.