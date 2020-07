Expectativas y posibilidades del T-MEC

Con motivo de la visita del presidente AMLO al presidente Trump, han proliferado los comentarios valorativos de la misma, que van desde juzgarla como impropia por el momento electoral estadounidense y los bonos en caída del magnate.

La inutilidad práctica de participar en la ceremonia y el intercambio privado de decisiones; las presiones de todo tipo que puede hacer Trump y que seguramente aprovechará las circunstancias que juzgan riesgosas para el desempeño de la 4T (riesgo que el que suscribe considera una oportunidad de cambio en las medidas y políticas del presidente mexicano); hasta aquellos partidarios de los modos de éste, que ven prácticamente la panacea para el crecimiento económico y la recuperación en ”V” y grandes beneficios en la ocupación y los salarios.

Por lo pronto hay que recordar que el nuevo Tratado que sustituye el TLCAN, está hecho a la medida de los postulados del gobierno estadounidense en diversas materias que en el anterior no se incluían.

El T-MEC además de restringir las libertades comerciales y laborales en los productos de exportación, obliga a México a cumplir normas laborales, salariales, ecológicas, informáticas y de propiedad intelectual, que parecen ser propias de las normas que regulan los intercambios entre algunas –escasas--, de las economías más avanzadas. En este sentido tenemos un Tratado de avanzada.

Pero el mecanismo para operar exige contextos que no existen en nuestro país, o están en proceso; esto dificulta o pausa la operatividad favorable del T-MEC, pero abre la puerta para una diversidad de presiones para el cumplimiento en los rubros que entrañan flujos tecnológicos, de inversión y de vigencia del estado de derecho.

Los obligados en la normativa interna, sin duda contribuirán a crear mejores condiciones para los trabajadores y regular mejor algunas actividades. Aunque por sí mismos no garantizan una expansión de la economía ya sea, en el sector exportador o hacia el mercado interno.

La Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado recabada por el Banco de México mensualmente, que corresponde al mes de junio mostró que el cero por ciento de los empresarios consideran un buen momento para invertir (https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA250&locale=es). Por otro lado, la American Chamber of Commerce de México según MILENIO, considera en voz de su vocero, que si México no crea un ambiente propicio a la inversión, los inversionistas no vendrán como se espera.

En los hechos el programa de inversión en infraestructura suscrito entre un grupo de la iniciativa privada y el presidente no ha visto un peso de los 35 mil millones considerados, ni se verán si el estado de ánimo de los inversionistas expresado en la Encuesta del Banxico permanece inalterable, en los meses por venir. Como si faltaran desincentivos a la inversión privada nacional y extranjera, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, acaba de emitir laudo que pone fin a una controversia de más de dos años por la fallida construcción de la planta Chicoasén II, en Chiapas. “Ni Rocío Nahle, ni Manuel Bartlett, ni mucho menos Andrés Manuel López Obrador se allanarán a la condena y pago, pero sí sentarán un primer precedente de desacato en una corte internacional” (Darío Celis, El Financiero).

Según el reporte de Duncan Wood en The Hill. (A storm is coming for Mexico under USMC (.https://thehill.com/opinion/finance/505105-a-storm-is-coming-for-mexico-under-usmca), Lightizer viejo conocido de los negociadores mexicanos del T-MEC, y su equipo se encuentran listos para actuar ante cualquier incumplimiento de las normas del Tratado. Al respecto, hay que recordar que México será severamente supervisado en su cumplimiento de reglas laborales y ecológicas, a través de los “agregados ad hoc” en la embajada estadunidense en México. En particular en lo que se refiere a la propiedad intelectual y el pago de regalías por patentes de todo tipo, empezando por las farmacéuticas y las agrícolas. Hay que agregar en días pasados quejas de incumplimiento en las reglas energéticas.

Se debe tomar en cuenta que, como lo ha evidenciado en el pasado reciente, el ánimo de Trump es privilegiar a todo trance los intereses de los productores estadounidenses, y en ello no parará en reparos y menos aún en consideraciones del estado de la economía mexicana. En estas condiciones el gobierno mexicano debe actuar con premura en la instrumentación formal y práctica del Tratado.

Si se desea aprovechar el Tratado es condición básica generar un ambiente de respeto a las reglas del juego y a partir de ello construir la confianza necesaria para alentar la inversión.

Dado el estilo del presidente Trump sería inusitado que en la cita entre presidentes suministren al presidente AMLO una buena dosis de reconvenciones y advertencias. En este caso, no es improbable que los empresarios y la sociedad quedemos en deuda con el presidente Trump.

De no atenderse estos dos temas, el impacto en el corto plazo de la instrumentación del Tratado quedará en “agua de borrajas”. (cerrajas según la RAE).