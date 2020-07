Expropiación ideológica

El sábado anterior ocurrió algo digno de los tiempos del PRI, llegó a mi Face una invitación para unirme al “Grupo de amigos de Víctor Quintana” 301 seguidores, la curiosidad me hizo revisar la lista de presunto amigos y ahí estaba el nombre y la fotografía de mi padre, Gabriel Borunda, quien murió un plácido día de abril del 2016, sin que pudiera alcanzar a ver el mundo democrático e incluyente que tanto se esforzó en construir.

Claro que de golpe llegaron los recuerdos, primero los del PRI, cuando hasta los muertos votaban, luego la escuela de los Pioneros Comunistas que se ubicaba en la esquina de la calle sexta y Paseo Bolívar. En aquella época el Partido Comunista Mexicano contaba con el apoyo de la URSS, bajo la dirección del presidente Leonid Brézhnev se trató fundar cuantas escuelas se pudiera para formar a las futuras generaciones comunistas. Apenas aprendí a ir al baño sola.

Gabo, mi padre me llevó a la escuela de los pioneros, con un mandil de manta con el martillo y la hoz bordados. En la escuela todo se compartía y se aprendía con actividades colaborativas, la materia única era el humanismo socialista. A mí me gustaba, todo estaba salpicado de educación artística y de actividades creativas, recuerdo que nos enseñaron a leer con las frases de los griegos, nada de “mi mamá me mima mucho”; escrita en mi cuaderno con la letra de una niña de tres años y escrita en mi memoria para para siempre quedó la frase de Pericles: Somos admirados por los hombres de hoy y seremos admirados por los hombres del porvenir.

Luego Gabo se fue a México, a Costa Rica y acabó como asistente de Ernesto Cardenal en Nicaragua, por romántico que suene esto, no hay matrimonio que tolere este trote y él y mi madre, María Teresa Flores, terminaron por divorciarse en 1995. Para mi buena suerte mi madrastra, la doctora Amelia Valdés, con quien se casó en el 2003 resulto ser un ángel de carácter y un intelecto siempre en llamas buscando los caminos de la ciencia. De mi madre me llegaron todos los recuerdos de su esfuerzo por extender la educación sexual y la planificación familiar a todos los rincones, así le costara la excomunión en 1972. FEPAC fue una asociación civil que tuvo apoyo económico entre otros, de los japoneses, incluso había un vagón consultorio anexado al ChePe, que llevaba educación y planificación familiar a largo de la Sierra Tarahumara.

Me llegó el recuerdo de mi madre y mis jóvenes tías, Carmen, Hilda y Lupita, auténticas sufragistas, porque una cosa es que te reconozcan un derecho y otra cosa que te dejen ejercerlo. Cuando gobernación organizaba directamente las elecciones mis tías iban de casilla en casilla tratando de ejercer el derecho al voto, por filiación partidaria claro, no las dejaban votar en ningún lado, pero ellas no se amilanaban ni cuando unos guarros gigantescos las sacaban a empujones de las casillas.

Me llega también por Face una frase digna de la peor dictadura, el texto decía: “Mírala, divorciada, con casa propia y con carrera y dice que las feministas no la representan, que ofensa para las ancestras”. Así que ninguna mujer tiene derecho a no ser feminista, porque todo se lo debe al que hacer de este feminismo corporativo, que remonta sus actividades al día en que Eva decidió hacer puré de manzana y avanza hasta lograr el triunfo histórico de apoyar a un candidato conservador e ingresar de esta manera a la nómina de Javier Corral.

Si el feminismo no es entendido como un humanismo entonces es un movimiento político sicario que se alquila al mejor postor, se alquilaron a Corral a cambio de salarios insultantes, y ahora refrendan su compromiso con Corral al apoyar la candidatura de Quintana dentro de Morena, con la intención de fragmentar a la izquierda y con la ilusión sonrosada de que Madero llegue a la gubernatura del estado y el feminismo corporativo siga cobrando como ya sabemos que cobran.

Quiénes son estas ancestras y ancestros humanistas que el feminismo ha secuestrado, esta libertad que han secuestrado y vuelto propiedad privada, porque desde la perspectiva de las feministas como brazo político, las misioneras religiosas que van al último rincón de África a enseñar a leer y escribir a las niñas y a luchar contra el matrimonio infantil no son luchadoras por la libertad de la mujer ni mucho menos feministas.

El feminismo que surge en el siglo XX es un movimiento político que tiene la intención de incidir en las legislaciones nacionales y en los pactos internacionales para dejar asentados los derechos de las mujeres y el conjunto de acciones afirmativas que deben llevar a cabo, como acercarles la planificación familiar, para garantizar el ejercicio de dichos derechos. Claro está que como todo movimiento político tiene los defectos de la política, sus lideresas se alquilan al mejor postor, incluso a movimientos religiosos que claramente limitan los derechos de las mujeres y los grupos minoritarios.

¿Se puede ser libertaria y libertario sin ser feminista? Desde luego, la libertad no es propiedad privada de las feministas ni cosa que se alquile a un gobernador como Corral y sus compadres Madero y Quintana. Si el feminismo deja de ser visto como un humanismo pierde razón de ser.

De nuevo me vuelven los recuerdos hermosos de los y las libertarios que han contribuido a las libertades que hoy tenemos. El siempre enamorado de su esposa, Benito Juárez, que establece el registro civil haciendo del matrimonio un acto no canónico y abriendo la puerta para el derecho al divorcio, me viene el recuerdo de Venustiano Carranza que no sólo termina de dar forma al derecho al divorcio, y que por amor a su secretaria Ernestina Hernández y sus dos hijas Virginia y Julia, propuso por primera vez el derecho al voto para las mujeres pillándose un revés en el Congreso Constituyente. Recordemos a la no feminista y profundamente inteligente Matilde Montoya quien fuera la primera médica mexicana en 1875. Ella no ingresó a la escuela de medicina como una cuota de género ni con un plantón, ingresó por responder a la perfección y de manera incuestionable el examen de admisión. Sor Juana Inés de la Cruz no ingresó en la corte novohispana ni al convento como cuota de género o tras un mitin, ganó su lugar en el mundo, contestando con gracia y talento a las preguntas objetivas realizadas por 40 presuntos sabios. ¿Porque el feminismo no puede ser un humanismo?

Entre las mujeres luminosas que han abierto el camino para las demás no puedo dejar de mencionar a la misionera evangélica Gladys Aylward que además de su labor evangélica se dedicó a observar que en China se abandonará la terrible costumbre de vendar los pies a las niñas, y que durante la invasión japonesa a Nanking inició una peregrinación para poner a salvo a más de cien niños, a la desde luego nada feminista y primatóloga Jane Godall, que es eso de ser mujer y andar por la selva realizando estudios científicos y dando el mal ejemplo cuando el feminismo se hace en los mítines. Asssh, y María Curie, cuidando sus hijas y haciendo ciencia al mismo tiempo, que nadie le dijo que la ciencia y la maternidad son incompatibles. No nadie les dijo nada. Pienso en los cientos de mujeres luminosas que abren camino en la ciencia, el arte y la tecnología y pasan desapercibidas para las propias mujeres por no pertenecer al feminismo corporativo, ese que precisamente está al servicio político de los hombres.

Mis libertades se construyen sobre el humanismo y el feminismo debe ser un humanismo antes que movimiento político, porque una mujer es un ser humano antes que cualquier otra cosa.

Tengo detrás de mí una gran lucha por las libertades individuales y mi padre y mi madre han formado parte de esta lucha. Me parece tan triste como ridículo que se pretenda generar un culto a las ancestras corporativas del feminismo. Y sí mi malpensado lector, el mensaje venía de los grupos feministas que comandan Lucha Castro y Víctor Quintana

Y todo este montón de recuerdos y este camino en la memoria porque “El grupo de amigos de Víctor Quintana” cuenta con mi padre muerto como uno de sus seguidores, si Víctor Quintana logra llegar a la elección interna de candidatos a gobernador en Morena, aquello se va convertir en el apocalipsis zombi porque hasta los muertos van a votar por Quintana. Que podemos decir de Quintana, el hombre que hace más de veinte años arriesgaba su vida por los caminos y en favor de los más necesitados y ahora se pica el ombligo con el gobernador. El que con lobos anda a aullar se enseña, y Quintana ya hasta nos enseñó los colmillos.

Dejó aquí este texto porque como decía mi padre, a veces me agarra con sus garras la nostalgia.