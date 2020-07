¡Extra!, Parral sufreterrible inundación (1944) (Primera Parte)

/ Vista panorámica de la ciudad de Hidalgo del Parral en 1944 (Foto: Julio Cesar Molina López). / El 7 de septiembre de 1944, todo estaba en aparente calma en Hidalgo del Parral, sin embargo, solo faltarían algunas horas para que la tragedia llegara (Foto: Julio Cesar Molina López). / Muerte y destrucción causó la inundación de Parral en 1944 (Foto: Julio Cesar Molina López).

Uno de los acontecimientos que han marcado la historia del estado de Chihuahua y que hasta este momento no se ha borrado de la mente de muchas personas es, la terrible inundación ocurrida en la entonces pequeña población de Hidalgo del Parral el 8 de septiembre de 1944, sí, un hecho que se marco en lo más profundo del corazón y de la mente de cada habitante, pues no solo se perdió una considerable suma de bienes materiales, sino lo más preciado, la vida de ciudadanos que fueron sorprendidos por las fuertes y bravas aguas del río Parral que no pudo soportar la enorme cantidad de agua que recogía de otras zonas tierras arriba debido a las intensas lluvias que se estaban registrando en ese año y en esos momentos, ya que algunas de las corrientes del río Conchos como es el río Parral, con furia reclamaban lo que siempre le había pertenecido por naturaleza.

Era un verano que empezaba promisorio para la agricultura y la ganadería, pues las lluvias pronosticaban ser benéficas en algunas partes en el Estado, sin embargo, en algunas regiones la presencia de precipitaciones no habían sido tan regulares y los agricultores, aquellos que observaban el cielo para saber cómo se comportaráen el año, sabían que si las lluvias no se presentaban regularmente en julio, entonces a finales de agosto y septiembre se podrían venir como tempestades. Estos pronósticos empíricos de muchas gentes de campo, tal vez no serían tomados muy en cuenta por la gente de la zona urbana que más que preocuparse por las lluvias, se dedicaban al trabajo y a las labores cotidianas, sin embargo, esa “profecía” se cumpliría como había pronosticado don Lalo, pues comenta que su abuelo, don Chemita tuvo esa premonición y supo que algo feo se vendría del cielo.

Llegaba el 30 de agosto de 1944 y las lluvias que se estaba registrando en todo el Estado eran abundantes, pues su intensidad había hecho que casi todas las presas de la entidad registraran casi un lleno total, tal como lo había predicho don Chemita al afirmar que, las precipitaciones llegarían a finales del mes de agosto. Sin embargo, en ese momento el nivel de los arroyos y ríos mantenían caudales moderados de flujo de agua sin llegar a consecuencias graves hasta ese momento. Pero la predicción se llegaría días más tarde el 7 de septiembre de ese mismo año, cuando empezaban a subir algunas nubes en los cielos de aquella ciudad minera y sus alrededores, prácticamente en buena parte del sur del estado de Chihuahua y norte de Durango, ya que los nubarrones negros empezaban a tapizar los cielos azules y soleados cuando, a eso de las seis de la tarde ya no había ningún claro azul. Empezaba un viento moderado y los habitantes corrían por todos lados para tratar de realizar las tareas faltantes del día antes de que llegara la lluvia que se veía que iba a caer con ganas.

Las precipitaciones se habían registrado con intensidad 36 horas antes en toda la región, chubascos y aguaceros habían golpeado comunidades cercanas al municipio de Parral, fue así que en esa misma noche del 7 de septiembre a eso de las 19:00 horas, las rachas de viento se desataron como verdaderos tornados, muchas personas salieron intempestivamente a guardar a sus marranitos, gallinas, vacas y a recoger la ropa para que no se los llevara el agua que amenazaba con venirse con todo. Las enormes gotas de lluvia se hicieron primero presentes en la comunidad de “Los Azules” un lugar al sur de la ciudad de Parral la que al cabo de minutos se convertiría en una estrepitosa tromba que alardeaba con desatado diluvio, lo que empezó a causar estragos en amplias zonas del medio rural al igual que de inmediato los arroyos se dejaron escuchar, parecían rugir al empezarse a llevar todo lo que estaba en su camino. Así mismo, las otras lluvias que se había registrado horas antes en la comunidad del Rosario en Durango, ya había empezado a causar serias afectaciones en viviendas y tierras de cultivo, así como algunos animales habían sido sorprendidos por las corrientes desembocadas que arrasaban todo.

Hay que recordar que el municipio de Hidalgo de Parral es un territorio accidentado, presentando extensiones planas con las características de la mesa central y lomeríos continuos y pequeños; cerros de poca importancia entre los que se encuentran: San Patricio, Veta Grande, El Potrero, Boca Grande y algunos cerros aislados llamados: El Pulpito, La Cruz, La Iguana, El Sombrero y otros más. Además, una de las principales corrientes es el río Parral que nace en los límites de los estados de Durango y Coahuila, en la sierras:“Los Azules” y “Aguilereña”,cerca de la población San Francisco del Oro; recibiendo como afluentes principales los arroyos: Santo Domingo, San Francisco del Oro, El Aguaje y El mimbre por la margen derecha y El Pino,La Laja, Charco Azul, Minas Nuevas y Las Animas por su margen izquierda. El desarrollo general de esta corriente tiene una dirección NE hasta su confluencia con el río Florido, después deun recorrido de 145 km pasando previamente por la población de Hidalgo del Parral.

Las primeras consecuencias se daban en Santa Bárbara ya que el diluvio estaba dejando a decenas de viviendas remojadas y algunas empezaban a caer, mientras el agua no dejaba de precipitar del cielo; no había tregua y todos los arroyos que convergíanal río Parral (previamente mencionados), iban hasta el tope; sin embargo, ya para las 20:00 horas del 7 de septiembre la creciente empezaba a alcanzar los puentes y ya cerca de las 23:00 horas, prácticamente habían sido superados por el cauce que reclamaba ampliamente su territorio. Todo esto empezó a generar alarma entre los vecinos.

La situación se estaba poniendo como de película de terror, pues la catástrofe se empezaba a dar en la región de Santa Bárbara y San Francisco del Oro, que en pocas horas ya se habían inundado y lo peor del caso, que doscientos mineros que todavía estaban laborando en las entrañas de las minas empezaron a escuchar varios estruendos que venían de la superficie. Entre las voces que se encontraban en el interior, comenzaba la desesperación, pues los niveles de agua se incrementaron rápidamente en el interior de las minas: “¡Corran, corran, que esto está de la chin…la mina se inunda, sálvense!” eran los gritos de terror que se escuchaban a diestra y siniestra en el interior. Sí, lamentablemente las corrientes de agua habían sorprendido a los mineros en el fondo de la mina San Francisco; sin embargo dedicados a sus labores, cerca de 200 quedarían atrapados, ya que todos los túneles se habían inundado. Ante el hecho y dada la graveada de la noticia, de inmediato se pidió auxilio a otras localidades cercanas incluyendo a la ciudad de Parral, donde empezarían a llegar algunas brigadas de salvamento a las que se les había unido el pueblo, los que trabajaron incesantemente tratando de recatarlos de una muerta horrible, pero a pesar de ello, había muy pocas esperanzas de obtener éxito. Madres, padres e hijos, esposas de los mineros atrapados, deambulan con la desesperación más grande, reflejando en sus rostros el terrible dolor por la incertidumbre de saber de sus familiares. Se encomendaban a Dios y las mujeres sacaban sus rosarios como armas milagrosas para pedirle al Creador, que sus seres queridos no murieran ahogados en el interior de las minas, de aquellos que cumpliendo con su deber y que yacían en una trampa mortal situada a muchos metros bajo tierra y rogándole fervorosamente les hiciera el milagro de salvarlos. El espectáculo, crispaba los nervios más templados y las escenas dolorosas que se estaban presenciando, serían de las que difícilmente se borrarían de la mente de cientos de personas.

