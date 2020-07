Fabricamos mano de obra barata

La vida me hizo escéptica desde niña, mi abuela me regañaba porque no creía en Santaclós, mi maestro de arte bufaba de disgusto cuando le decía que lo que él hacía no era arte sino artesanía según paradigmas marxistas. Y cada vez que oigo a la Iglesia, la que sea, llamar a tener todos los hijos que Dios te dé sólo puedo creer que es una perversa alianza entre vicarios, o sicarios, de Cristo y los dueños de los medios de producción, es una ecuación muy simple a mayor producción más se abarata el producto, en este caso los seres humanos; por eso un jefe de línea de maquiladora puede decirle al obrero que se aguante o que se largue, hay muchos como él, por eso los jornaleros ponen a trabajar a su esposa e hijos por un solo sueldo, para que al patrón le convenga más y no lo cambie por otro.

Los esclavos de las plantaciones del sur de Estado Unidos, con todo lo terrible de este período de la historia, podían vivir hasta envejecer y ver a sus nietos, y es que los esclavos eran una cosa, pero una cosa cara, no era de comprarlos y tirarlos. El esclavo posmoderno vive en promedio seis años en condiciones de esclavitud. Cuando cae muerto se le tira al mar o a la orilla de la carretera. Hay más de 7 800 000 000 millones de humanos, demasiados para que sean considerados valiosos por el mercado. Lo más curioso es que es que esta máxima de tener todos los hijos que Dios te dé aplica del Río Bravo hacia la Patagonia, un plan perfecto para tener disponible muchos humanos baratísimos.

En este siniestro acontecer tiene un papel fundamental la falta de educación sexual para las adolescentes y niñas de los sectores más marginados, niñas y mujeres pobres convertidas en fábricas de pobres y cuyo único auxilio es la educación pública, esa que hoy quieren maniatar, está demostrado que cuando hombres y mujeres rebasan la barrera de los 24 años sin reproducirse sus decisiones reproductivas se inclinarán a un menor número de hijos en mejores condiciones, y cómo hacemos para llegar a la frontera de los 24 años: con educación laica, gratuita y aunque no quieran.

Las religiones son siempre orgánicas al sistema económico en que se insertan, no es tan burdo como que los obispos reciban dinero de los empresarios para encargarles un mogollón de chamacos, es más bien un intercambio social entre religión y modos de producción. Las tribus nómadas de Arabia vivían constantes escaramuzas por el territorio y el agua, así que era común que las mujeres quedarán viudas y herederas de las tierras del esposo muerto, para evitar que ella se casará con alguien de otra tribu y disgregar los bienes, se permitió y fomentó que un hombre de la misma tribu se casará con la recién viuda, a pesar de estar ya casado, asegurando así el patrimonio tribal y dando lugar a la poligamia.

En el hinduismo las viudas tienen dos caminos; ser quemadas con el cadáver de su esposo o retirarse a los ashrams, donde las viudas rezan, tras ser despojadas de todos los bienes del marido que regresan a la familia de él; se les corta el cabello e incluso deben entregar su ropa y vestir con mantas sin costura, para no ocasionar gastos a su familia de origen, ni siquiera en comida; en estas condiciones las mujeres desean morir cuanto antes, es la pureza de la viuda, pero también garantiza la estabilidad económica de ambas familias, la que se ha quedado sin el ingreso del varón y la familia de origen que no puede hacer gastos en una mujer. Son procesos históricos, errores humanos que se han ido construyendo, no culpo a Dios por ello, no soy atea.

Según la OCDE México es el país con más embarazos de adolescentes. Se cree que las causas principales son las prácticamente nulas campañas sobre educación sexual y el escaso uso de métodos anticonceptivos. Lo representantes de las sociedades de padres de familia expresan que esta carencia de educación sexual tiene su origen en un principio religioso subyacente en el hecho de que el sexo es para tener hijos, no placer, por lo tanto la educación y prevención sexual no son necesarias. Sin embargo me queda la duda si las presuntas mesas directivas de padres de familia representan a alguien fuera de sus propios integrantes, porque las y los obreros, las amas de casa de escasos recursos, los padres adolescentes y la gente marginada, no tiene el tiempo y el dinero para integrarse a esos grupos y hacer oír su voz; la madre de 19 años que ya tiene un hija en la escuela, que quizá ni siquiera sepa expresarse en público, no está ahí para exigir que a su hija le den la oportunidad y la educación que a ella le faltó.

Con más de 7 800 000 000 millones de personas en el planeta he escuchado a radicales religiosos decir que por culpa de los anticonceptivos ya hay problemas de fecundidad en el planeta ¡¿Dónde?! ¡¿Quién?!. Como vamos a tener problemas de fecundidad 7800 000 000 millones de humanos, como decía Chava Flores “Un hormiguero no tiene tanto animal”.

Y dónde están esas niñas y adolescentes que resultan embarazadas entre los 14 y 19 años, bueno, pues están aquí, Chihuahua fluctúa entre el primer y segundo lugar de embarazo adolescente. No, son esos sureños a los que despreciamos tanto, aquí mero está el problema. Una joven hija de clase trabajadora se embaraza y trunca sus estudios, no sólo no podrá desarrollar un proyecto de vida, ese hijo será cuidado a ratos por su madre, a ratos por abuelos y a ratos por vecinos, tendrá que compartir o absorber el ingreso que correspondía a su madre en materia de salud, recreación y educación y sí el hijo es hija, es muy probable que ella repita la conducta de su madre. Por otro lado, la mayoría de las madres adolescentes tendrán uno o incluso tres hijos más. Muchos niños, para una madre casi niña, cuyas decisiones se toman en el contexto de la falta de información y los estereotipos de género y muy probablemente sus hijos engrosarán las filas de la mano de obra barata.

Según la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua el año anterior hubo más de 1100 consultas de madres menores de 19 años.

Qué piensan esas niñas, desde luego no están pensando en anticonceptivos porque nadie les enseña, un porcentaje importante de esos embarazos son producto de la violación, pero es difícil de determinar cuándo se presenta la violación, porque las mismas jovencitas no saben distinguir la violación, así como lo oye, ella dice no a un varón que ha aprendido por estereotipos de género que aunque ella diga no, en realidad está aceptando y ella no distingue el acto sexual de la violación, porque aunque se trate de un acto no deseado tiene internalizado que su deber es complacer al hombre. Esto señores, requiere educación de género, no hay conductas sexuales propias de hombre y otras conductas propias de la mujer, hay conductas sexuales informadas y responsables y conductas sexuales que lastiman.

Otro porcentaje importante de jovencitas cree que su única oportunidad laboral es el embarazo, es decir su familia no tiene dinero para enviarla a la universidad y ella no quiere ser obrera, así que decide embarazarse con la intención, poco realista, de que se casen con ella y su actividad laboral sea el entorno doméstico. La falta de oportunidades en su más cruda expresión.

Sigamos con los datos escalofriantes, El ginecólogo Cuauhtémoc Celis González, adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala, del IMSS, informó que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México se han reportado 33 abortos por cada mil embarazos mientras el promedio en el mundo es 29 por cada mil, de acuerdo con Notimex.

Del total de abortos en el país poco más de 44 por ciento corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años, y estamos hablando sólo del conteo del IMSS sin contar los centros de práctica legal del aborto en la Ciudad de México y los subíndices de abortos ilegales en el resto del país. El aborto no puede ser lo único que tengamos para ofrecerle a estás jovencitas, no te doy educación, no te doy empleo, ni siquiera te doy mi empatía, pero te ofrezco un aborto.

Espero realmente y desde el fondo de mi corazón que el “pin parental” sea un bonito broche que te pones en la camisa y que diga “a favor de la educación sexual”, si no el destino de México y de esas niñas será el de seguir fabricando mano de obra barata para compañías extranjeras; pero sobre todo seguiremos fabricando tragedias.