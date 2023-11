"La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada".

Luiz Inácio Lula da Silva

Ciudad de México.- El presidente López Obrador, siempre "respetuoso" de la tradición mexicana de no intervención en los asuntos de otros países, se refirió el 13 de noviembre a Javier Milei como un "facho conservador". No ha sido la única vez que ha descalificado o insultado al hoy presidente electo de Argentina. Nada más entre el 15 de agosto, fecha de las elecciones primarias, y el 21 de octubre lo atacó en 15 ocasiones.

La secretaria de relaciones exteriores, Alicia Bárcena, emitió un mensaje tras el triunfo de Milei: "Felicito a Argentina por una jornada electoral pacífica. La @SRE_mx está lista para trabajar con el nuevo gobierno argentino". Así es, no felicitó a Milei; tampoco lo ha hecho hasta ahora el presidente. AMLO también se negó hasta el último momento a felicitar a Joe Biden de Estados Unidos mientras apoyaba a su amigo Donald Trump con sus falsos reclamos de fraude electoral, pero felicitó de inmediato a Gabriel Boric de Chile y a Gustavo Petro de Colombia.

Milei no necesita el respaldo de López Obrador. Argentina tiene una sólida cultura democrática, ausente tantas veces en nuestro país. Sergio Massa, el ministro de economía que contendió por el peronismo, reconoció su derrota antes de que se difundieran los primeros resultados del 19 de noviembre. El presidente Alberto Fernández también aceptó el resultado y ofreció a Milei reunirse para preparar la entrega, que tendrá lugar el 10 de diciembre.

No sorprende el resultado del voto. El peronismo, que desde hace décadas empezó a repartir dádivas para comprar votos, ha destrozado la economía argentina, pero no una sino varias veces. Hoy el país sufre una inflación de más de 140 por ciento anual, mientras que el gobierno mantiene un "cepo cambiario" que restringe los intercambios de divisas. Si bien Argentina llegó a ser el país más rico del planeta a fines del siglo XIX, y se mantuvo en las primeras filas a principios del XX, los gobiernos de Juan Domingo Perón y sus sucesores lo empobrecieron a partir de los años cuarenta. Ya en el actual gobierno, las políticas de Massa han sido desastrosas. La economía tuvo una contracción de 3.3 por ciento anual en el segundo trimestre de 2023. La pobreza se ubica en 40.1 por ciento, la indigencia en 9.3 por ciento.

No será fácil para Milei revertir la situación. Muchas de las políticas sociales del peronismo se aplican por mandato de ley, como en México ahora, y su cancelación generaría, además, fuertes protestas sociales. El freno del gasto público será combatido por los sindicatos peronistas. Milei ha prometido "dinamitar" el Banco Central, pero es más fácil prometerlo que cumplirlo. La dolarización espanta a muchos, aunque con el cepo cambiario ya se han dolarizado muchas transacciones. Tanto Ecuador como Panamá se han beneficiado de la estabilidad generada por la adopción del dólar como divisa. Muy disputadas serán, por otra parte, las políticas moralistas que Milei ha prometido imponer en temas como el aborto o los derechos de la población gay. La escritora liberal Antonella Marty ha señalado que Milei "no tiene nada de liberal" y que su movimiento representa un "populismo de derecha".

Entre los principales problemas que puede enfrentar Milei se cuentan su falta de experiencia en la negociación política y en la administración pública. No se puede, o no se debe, gobernar por decreto presidencial. No hay duda, sin embargo, que el pueblo argentino ha votado con convicción tras décadas del experimento peronista. Esto quizá no lo comprende nuestro presidente, que por eso le escatima a Milei la felicitación que otorgó a otros. Tal vez nuestro prócer de Palacio quería pasar a la historia como un Perón mexicano.

Por decreto

Ayer se publicó el decreto que obliga a otorgar servicios de pasajeros en las vías férreas de carga. AMLO no entiende el mercado ferroviario. Quienquiera que otorgue el servicio, incluso el ejército, debe estar preparado para perder ingentes cantidades de dinero.

www.sergiosarmiento.com