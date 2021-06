Fascistas desbocados

Nos pretendemos una sociedad posmoderna y cientificista, pero lo único que la ciencia ha demostrado es que nuestras emociones nos ganan, hay una explicación muy clara de la derrota de Morena en Chihuahua, aunque sé que a los amlovers no les va gustar.

Cabe señalar que soy amlover de me canso ganso, pero no podía permitir que Loera se adueñara del estado de Chihuahua. Loera demostró mil veces en público, su sumisión a Javier Corral y como dice la gente mayor “si el amo es tonto con el mandadero no me entiendo”.

Recordemos qué en la cata de licor en una exposición de productos regionales, Corral le dio un zape al entonces delegado de gobierno federal, y el otro menso nomás riéndose. Javier Corral, aunque se ostenta como tal, no es un panista, Maru Campos desde luego lo es, por eso es erróneo pensar que Maru continuará con la desidia y el desgobierno de Javier Corral, los pocos aplausos que procuró el gobernador, fueron de las feministas de pancarta y fines de semana: dejó que pintarreajeran los monumentos, las metía en la nómina y todos eran muy felices porque eran muy progres y de izquierda.

Así pues, la candidatura a gobernador de Corral impulsado o más bien impuesto desde la sociedad civil, mañosamente manipulada, demuestra que no siempre un candidato emergido de una organización no partidaria, será un buen gobernante, también nos pueden llegar para floreros. Cruz Pérez Cuéllar o Maru Campos, representaron la única posibilidad para sacar adelante un estado donde se cancelaron 250 obras públicas para completar la nómina corraleña, la que hace desleal competencia a la Corte de María Antonieta.

El siguiente titular del ejecutivo local deberá ser capaz de tratar con la gente, de aguantar pulla con una gran sonrisa, recorrer las calles bajo la resolana sin quejarse y de hacer obra pública con pico y pala, sólo hubieron dos que nos parecieron dar el ancho: Maru y Cruz, parece que Corral sabía que cualquiera de ellos, ya electo, iría tras él, incluso hasta Andorra, para pedirle cuenta de los derroches y los empréstitos, de una gran deuda pública que no se encuentra respaldada por alguna obra significativa. Nuestro gobernador se lanzó como kamikaze contra ellos, pareciera que trató de posicionar a su compi Juan Carlos Loera, ¿acaso querría seguir otro periodo de María Antonieta y presumir que le da zapes al gobernador en turno?

Lo verdaderamente escandaloso es la venia de Morena hacia el actual gobernador. Morena desechó a su candidato natural a gobierno del Estado, Cruz Pérez Cuéllar; con su experiencia política y trayectoria Cruz tenía una estructura electoral montada hace más de un año. Aunque muchos morenistas hasta ahora se niegan a creerlo, para ganar una elección se requieren votantes, promoción del voto, representantes de partido en las casillas y las asambleas, y Cruz, tal como lo demostró, efectivamente los tuvo. Su imagen sencilla y su ropa de trabajo fueron también un gran gancho.

Durante la semana previa a la designación del candidato a gobernador por Morena, me llamaron tres veces tres encuestadoras distintas y en todos los casos respondí que prefería a Cruz Pérez Cuéllar como candidato o gobernador, y resultó que parece que fui la única que respondió así, porque resultó que Loera ganó de calle, un candidato al que nadie conocía y los que lo conocían no hablaban bien de él.

La imagen de Juan Carlos Loera, fue para muchos electores la de un hombre que le quita el agua a los campesinos, que antes de mediar deja que les pase por encima la Guardia Nacional, que se lamenta por su camioneta fifí, que se viste con un traje brilloso y usa lentes de piloto, ya nada le faltaba cantar una de Luis Miguel. El lado fuerte de Loera es una lealtad inquebrantable a Andrés Manuel, lealtad que Cruz rompió al cuestionar la decisión sobre el tratado de agua y ponerse del lado campesinos. Morena debió saber que un candidato como Loera y sin estructura electoral, promotores del voto, observadores electorales, etc., la derrota era segura, no bastaba con la fuerza social de AMLO para ganar.

Para la dirección de Morena en Chihuahua, no sólo debías aplicar la disciplina partidaria para votar por Loera, se le exigió a la gente votar por Marco Adán y el inolvidable aeroshow, por los family box Borruel, y para sentir bonito, violando los propios estatutos de Morena -que a la letra dicen que nadie expulsado de ese partido podrá contender como candidato del mismo- tuvimos al súper candidato Víctor Quintana, el hombre que ejemplifica que no estar en la nómina es estar en el error. Nos pusieron por delante a la Sra. Martha Laguette, conocida y adinerada priista que nos demuestra que, como dijo mi presidente, no todo el que tiene es malo; agregue además a las femigastalonas o femifashion que nunca impulsaron la alerta de género por no ponerse a trabajar con su jefe Javier Corral. Mención aparte merece la famosa Pety Guerrero, que con cobrar su sueldo y compensación mensual no hizo nada medianamente significativo por los pueblos originarios, si no agregar división a los problemas que ya tenían, indemnizando a unos y marginando a otros, se va invicta de este quinquenio, de su trabajo mejor no hablamos.

A qué viene ahora toda esta intolerancia de muchos compañeros de Morena, ¿que no veían venir los resultados?, algunos juzgan con rencor y acosan con insultos a la ciudadanía chihuahuense porque no eligieron a sus candidatos. No te cuestionan las ideas, no cuestionan los actos de gobierno, no explican las omisiones, mucho menos explican la aparente alianza entre Javier Corral y Morena, se limitan a recurrir al estereotipo y a la ofensa acartonada, unos pocos lanzan amenazas para completar el cuadro de intolerancia.

El afán de control y poder está llegando tan lejos que se ha propuesto la desaparición de las representaciones plurinominales, y aunque los diputados nos caen mal por cobrar y dormir mucho, la representación plurinominal garantiza que los congresos siempre tengan una voz disidente, recordemos que lo primero que un gobierno dictatorial hace es debilitar los parlamentos. La importancia de los diputados plurinominales es fundamental, ya garantiza la representación de las minorías, porque no se puede pensar la democracia como la dictadura de las mayorías, la democracia debe ser la inclusión de todos los actores sociales.

Maru Campos representó para muchos de nosotros, la ruptura con la inconsistencia e incongruencia de la izquierda que ofertó Morena en Chihuahua, una izquierda que cobra de cualquier presupuesto público, que lo único que tiene es discurso; una izquierda costosa, perezosa y pretendidamente europea.

Votar por Maru fue votar por una mujer, que en un estado feminicida, salía de los tribunales con la cabeza erguida mientras los aplaudidores de Juan Carlos Loera la insultaban a través de altavoces; fue votar por una mujer que entró a la zona roja en plena pandemia para ayudar a las prostitutas. La plataforma escudo permitió capturar feminicidas y pederastas, medallita que por cierto se colgó nuestro actual gobernador. ¿Qué sigue para sacarla del camino? ¿Otra argucia legal? ¿algún crimen? espero que no, ya fue bastante vergonzoso iniciar este período de gobierno con el asesinato de Miroslava Breach, donde aparecen implicados funcionarios panistas allegados al gobernador.

Por lo pronto hoy, en Palacio de Gobierno, la corte de nuestro Marío Antonieto local se quiebra la cabeza para encontrar la forma de deshacerse de Maru Campos, y así mi gran inquietud como ciudadana es ¿si el actual gobierno no le brinda seguridad a la siguiente gobernadora electa, entonces quién puede sentirse seguro con ellos?