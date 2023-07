Esta semana, leyendo un artículo sobre la actualidad política latinoamericana, me enteré de unos nuevos conceptos, al menos para mí, y aunque no los había oído antes me parecieron interesantes y de aplicación a la circunstancia nacional y estatal.

Dicen que un sistema político pasa por diversos momentos, que se llamarán faz agonal, faz arquitectónica y algunos agregan faz plenaria. La primera es palabra menos conocida. Tiene su origen en las fiestas, juegos o competencias en honor del dios Jano, y esa es una de sus acepciones. Pero en su evolución es más o menos sinónimo de competencia, o juegos competitivos.

Por lo tanto, la faz agonal en un sistema político es el período de la competencia entre los actores para disputarse el poder. A partir del desenlace, la elección sancionada y aceptada, comienza la faz arquitectónica, que diseña y construye las acciones que implementará en el período pleno.

Como es fácil advertir en México y en Chihuahua estamos precisamente en la faz agonal. O podríamos decir con mayor precisión “pre agonal”, o “agonal interna”, porque en estos momentos la competencia se desarrolla al interior de los bloques. Desde luego esto de que es al interior es muy relativo porque al menos el Frente Amplio tiene claramente establecida la posibilidad de que los ciudadanos sin afiliación a partidos participen, y en el caso del bloque oficialista de alguna manera dicen que lo harán por medio de encuestas, aunque muchos suponemos que estas serán patito y la decisión ya está tomada. Pero se están viendo sin duda alguna las primeras escaramuzas de lo que será la ardua lucha electoral que se viene durante los siguientes meses y que concluye en junio de 2024 con la elección de un nuevo primer mandatario, que por primera vez podría ser mujer.

Las competencias por el poder tienen sus características especiales. La democracia surge, en una síntesis muy apretada, para poder competir sin tener que matarnos. En teoría se ofrecen alternativas, argumentos, historias personales, y los electores deciden. Solo que, en la actualidad, más que nunca, no solamente ocurre eso, sino que se desacreditan a los adversarios, y a veces ocurre con estrategias francamente perversas, especialmente usadas por aquellos que creen que el fin es obtener el poder sin importar los medios, es decir, lo que creen que la política es un arte que nada tiene que ver con la ética. O como dijo el célebre cacique potosino Gonzalo N. Santos, “el alazán tostado”, “moral es un árbol que da moras”.

Ya empezamos a ver al presidente López Obrador, que en lugar de ser referente y líder del país decidió entrar a la competencia y ya se puso a desacreditar con mentiras a la más visible líder opositora. Y desde luego ha tenido la justa respuesta a sus actitudes misóginas. Pero esto apenas empieza y es previsible que como dice el viejo adagio popular “los frutos del peral se van a ofertar en la unidad del sistema monetario mexicano”.

Mucha gente se quejará con razón de lo sucia que es la política, de que solo se denuesta (así se dice correctamente), en lugar de proponer. Si tal es generalizado, lo único que va a ocurrir es que van a espantar a los potenciales votantes, quienes muy probablemente se vayan a la abstención con un justificado hastío. Por tanto, en la fase agonal, si quienes resulten finalmente encabezando las alianzas no motivan positivamente a los electores a tomar parte y decidir, seguramente al final no tendrán votos en las urnas.

Agrego finalmente, que durante la faz agonal se miden y acumulan los elementos con los que se va a diseñar la siguiente etapa. Para ganar se hacen alianzas, se toman compromisos, se establecen definiciones. Con todo ello se va a gobernar. Por ello resulta sumamente importante sumarse a esta fase del proceso. Apoyos condicionados. Propuestas claras. Por ejemplo, qué podemos esperar respecto de los emprendedores, los pobres, los ancianos, medios de comunicación, del modelo económico, por ejemplo, si se permitirán las inversiones y la competencia en el sector energético o no. Si cambiará el modelo del sistema de salud o seguiremos teniendo este armatoste que ni medicinas tiene. Y una de hondo calado: si le van a dar continuidad a los esbozos de libros de texto y los contenidos ideológicos de la educación, o se comprometen a cambiarlos. En esta faz agonal, eso definirá muchos votos.

Algo parecido podemos decir para Chihuahua, donde habrá competencia también. Para todo excepto la gubernatura. Y ya se calientan los ánimos. Se ataca a punteros, se golpea de modo ruin sin importar las consecuencias. Como hace el alcalde juarense mandando reproducir panfletos asquerosos en contra de la gobernadora, sin pudor y el mínimo de decoro político, verdaderamente ruin que lo pinta de cuerpo completo como lo que es, un barbaján de la política.

En lo nacional como en lo estatal, el protagonista es el ciudadano. No puede quedarse al margen. Lo que en estos meses ocurra condiciona el rumbo futuro, de empleos, seguridad, educación. Muy abusados, truchas.