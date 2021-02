Femicide Machine

“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”. Elie Wiesel

México feminicida, la violencia de género se recrudece a lo largo y ancho del país, tolerada socialmente por patrones culturales arcaicos que naturalizan los crímenes, el maltrato, los golpes, acosos, agresiones sexuales, discriminación, secuestros, trata, violencias doméstica, política, laboral, institucional, patrimonial, sicológica y cibernética; donde el desinterés, el silencio institucional y ciudadano alimentan la impunidad, reina de todos los males. El gobierno mexicano debe atender el tema con prontitud, reconociendo sus fallas, sin politizarlo como es costumbre.

Estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicados a finales de 2020, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública (dic 2020) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (octubre 2020) revelan que las mujeres viven intranquilas, ningún sitio es seguro, bajo el miedo latente de ser violentadas. De acuerdo con los datos oficiales del 2020, el 81.7% de las mujeres se sienten inseguras de vivir en el país. En general, el 76.7% dijo sentirse insegura en la calle, 76.4% en el transporte público y 65.2% en el mercado. Prácticamente la mitad de la población femenina mayor de edad aseguró que no se siente a salvo en el lugar donde estudia y el 36.2% en su trabajo. Alarmante, la cuarta parte de las mexicanas afirmó que se siente insegura en su propio hogar, el Covid avivó en cuatro paredes la violencia y las jornadas de trabajo doméstico y de crianza, las cifras son frías.

Hemos repetido hasta el cansancio que ni el coronavirus, la extensa legislación en la materia, los protocolos, las recomendaciones de organismos oficiales y organizaciones nacionales e internacionales y las alertas de género han frenado la violencia contra las mujeres. Incluso, ahora que se aproximan los procesos electorales, los titulares de los gobiernos en contubernio con algunos dirigentes de partidos políticos fomentan con mayor ahínco la persecución política disfrazada de juicios legales en contra de las candidatas ganadoras de procesos internos de sus propias siglas partidistas, todo por impedirles el paso en esta brega electoral; también, impulsan a sus candidatos de trayectoria oscura en materia de género y en el servicios público, el compadrazgo tiene mayor peso político que las carpetas de investigación y los malos resultados como funcionarios.

En 2019 ocurrieron en México más de 30 millones de delitos con una población afectada de 22 millones de personas, según el INEGI, sólo fueron denunciados ante una autoridad el 11% de los crímenes; los delitos de violencia sexual o relacionada al género, sólo el 4% denunció. En 2018 fueron denunciados 893 feminicidios, en 2019, 942 y en 2020, 940, siendo el mes de junio de 2020 el más violento de los últimos dos años, por desgracia la pesadilla aumento en la era de la 4T.

Queda de manifiesto que independientemente de la obligación institucional de educar, aunado al trabajo focalizado de cientos de agrupaciones civiles en el país, que trabajan, al menos la gran mayoría, sin recursos públicos, la sociedad no ha encontrado mecanismos que contengan la cultura machista, esto como resultado de gobiernos federales omisos, que por décadas no han implementado políticas públicas eficaces, todas las acciones, proyectos o programas tienen caducidad sexenal, quien toma la silla presidencial descalifica o borra de un plumazo lo hecho por la administración anterior, incluso sin importar que provengan del mismo signo partidista.

Como dijimos en líneas anteriores, es tal la indiferencia e insensibilidad de quienes conducen el rumbo del país, que en los próximos comicios de junio, donde se elegirán quince gubernaturas, cientos de alcaldías, diputados locales y federales, según analistas se han identificado claramente dos candidatos impresentables ante la sociedad.

Uno es Félix Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco, ahora candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena. Pese a que existen en su contra al menos cinco denuncias de violación y otra de algún tipo de violencia sexual, su partido lo postula como candidato ganador, recordemos que el presidente López Obrador lo nombró coordinador de su campaña presidencial en aquella entidad. Publicaciones basadas en investigaciones periodísticas señalan que, el ex Fiscal de Guerrero, Xavier Olea, denunció en diciembre pasado que pese a las denuncias en 2018, recibió la orden política de no investigar a Salgado Macedonio. Una de las denuncias en la Fiscalía ya prescribió y otras continúan en investigación. Dicho por el ex funcionario, Salgado no sólo es un peligro para las mujeres, sino para toda la población de Guerrero, cuando fue alcalde, convirtió a la ciudad turística en un infierno al permitir que carteles del narcotráfico se apoderaran de la región, peleando la plaza contra otro grupos, Guerrero se entintó de sangre, dejando una estela de desempleo, pobreza, analfabetización, anarquía que siguen cobrando facturas en la actualidad, desde entonces se considera una de las ciudades más violentas y peligrosas de México.

El segundo, es Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, ahora candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Social (PES), según el currículum es empresario, padre de 23 hijos, dueño de hoteles y casinos, con oscuros nexos. En 2007 dijo que la mujer era su "animal favorito”, en 2011 fue acusado de haber sido cómplice en el homicidio de una mujer vinculada a uno de sus hijos. Hace unos días, cuando fue nombrado oficialmente candidato del PES aseguró que las mujeres ahora son menos inteligentes porque quieren trabajar.

Tanto en Guerrero como en Baja California el voto femenino es decisivo en las elecciones, debido a que representan casi el 52% del padrón, además que las mujeres votan en mayor cantidad respecto a los hombres, sin importar la elección en juego. En esta campaña electoral debe escucharse la voz de las mujeres, hasta hoy, las olvidadas del sistema, su voto ya sea de castigo o de apoyo debe marcar un nuevo capítulo en la historia del país, derribar la discriminación, frenar la violencia, el género debe ser prioritario en la agenda nacional.

Aplaudo y coincido con la editorial “Complicidades Perversas” de la académica en literatura y género y crítica cultural, Lucia Melgar, en el cual comparte el ensayo "Femicide Machine” (MIT Press, 2012), del escritor y periodista Sergio González Rodríguez, conocedor según su dicho, de los laberintos de la impunidad en México, publico: “quien caracterizó como maquinaria feminicida una estructura conformada de odio, violencia misógina, machismo, poder y reafirmaciones patriarcales que se dan en una red de complicidades entre policías, políticos, criminales, narco, y que, a la vez, reproduce la impunidad que la cobija. Ligada al feminicidio en Ciudad Juárez, esta metáfora corresponde hoy a la persistencia y reproducción de violencias machistas impunes, desde el acoso y la violación hasta el feminicidio y la desaparición, en todo el país. Hoy es más evidente la tolerancia o complicidad gubernamental hacia las violencias machistas que hoy encubren, defienden o niegan su existencia”.

México sigue sin respetar a sus mujeres, les niega estructural y socialmente el derecho a vivir libres de violencia, hoy los colectivos, las mujeres empoderadas en todas las áreas públicas y privadas, las mujeres de a pie, se hacen escuchar, sin importar que las califiquen de violentas, que distorsionen el sentido toral de su consigna. Las matemáticas no fallan, las mujeres representamos más de la mitad del padrón electoral, tenemos voz y voto, tenemos el poder de respaldar proyectos de hombres y mujeres incluyentes, que evolucionan con el tema de género; o tenemos el poder de condenar en las urnas la misoginia y los malos gobiernos.

Desde esta trinchera, seguiremos insistiendo hasta que los gobiernos realmente atiendan con realidades la agenda de género. Basta, la impunidad empodera a los agresores en este país. Como dijo el escritor Elie Wiesel: “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”. Sumemos Voces. #Ni una menos.