Feminismo sin violencia

“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.

Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”.

Luis Donaldo Colosio

Soy filósofo de profesión. En mi trabajo acostumbramos la discusión de las ideas y a la unidad entre teoría y praxis. Con motivo de los hechos violentos causados por algunas féminas con la excusa del Día Internacional de las Mujeres me vienen a la memoria ciertos sofismas, es decir, argumentos que son inválidos o sin sustento que desean sean pasados por válidos.

He de aclarar que estoy en contra de la violencia en contra de las mujeres, pero también lo estoy cuando se le hace a los hombres. De igual modo desapruebo tajantemente la trata de personas, la discriminación racial, la exclusión por preferencias sexuales, la segregación social, la xenofobia, la prostitución infantil, las dictaduras de izquierda o de derecha, de la injusticia, de la demagogia, del populismo, de la irresponsabilidad gubernamental… en fin, ¡de muchísimas cosas!

Pero volvamos a las falacias. Sus argumentos van desde que “todos los humanes (término acuñado por el filósofo español Jesús Mosterín para evitar diferencias semánticas relativas al sexo) somos iguales”. Falso, hay hombres inteligentes y hombres tontos; hay mujeres inteligentes y mujeres tontas; hombres cultos e incultos, mujeres cultas e incultas; hombres honrados y deshonestos; mujeres honradas y deshonestas.

Afortunadamente hay una gran cantidad de mujeres inteligentes, cultas, honradas y de igual modo hombres inteligentes, cultos y honrados. Desafortunadamente también hay damas tontas, incultas y deshonestas. Y también individuos tontos, incultos y deshonestos.

Una connotada filósofa y yo coincidimos en una mesa de análisis. Cuando ella llegó me levanté de mi lugar y de inmediato me dijo “la caballerosidad es un signo de misoginia y machismo”. No es verdad primero porque la intención no es hacerla sentir mal acercándole una silla y segundo a muchísimas mujeres les gusta que todavía existan caballeros. Si a ella no, está en su derecho, pero no puede obligarnos a pensar y actuar de igual modo.

El Club de Lulú. En un comic, La Pequeña Lulú, uno de los personajes se llamaba Tobi y constituyó un club con su nombre en el cual no se permitían mujeres. Disculpen a Marjorie Henderson Buell, es hija de la época (1935). Para la manifestación de este memorable día algunos colectivos convocaron “solo a mujeres”. Es decir ¿no puedes ser hombre y coincidir con pensamientos de las muchachas? Las diferencias ideológicas pueden ser discutidas, analizadas, comentadas y por supuesto mejoradas con la participación de personas sin distinción de género.

Hace tiempo me invitaron a festejar el Día Internacional de la Filosofía con una conferencia. Acepté. Posteriormente me desinvitaron porque a una de ellas se le ocurrió la genial idea de que en ese año sólo participaran mujeres. Todavía intenté mediar: por qué no llevar a cabo nuestro coloquio y antes o después la participación de las estudiantes y maestras. No, me dijeron. Si yo hubiese organizado un panel “solo con hombres” me hubiera colgado de salva sea la parte pero como fueron ellas, no hubo problema y ninguna acusación de discriminación hubiese procedido. Prefiero, a la manera de Camus, caminar juntos que atrás o delante por las razones ya expuestas.

La Violencia. Mientras más me grites menos te oigo. Y es cierto, en tanto subas más la voz, se mezcle con insultos, vociferaciones sin sentido no te vamos a escuchar. En cuanto ejerzas la violencia menos seguidores tendrás. No afirmo que todas las participantes lo hicieron, de hecho son las menos. Pero aquellas actitudes desvirtúan el movimiento.

Las enmascaradas. Sí he participado en mítines políticos, en marchas de protesta y siempre con mis correligionarios lo hemos hecho con la cara descubierta, con orgullo, con valentía. Ocultarse el rostro es sinónimo de miedo, de cobardía, ¿imaginan ustedes a Sor Juana, Mary Wollstonecraft, Virgina Woolf, Sojourner Truth, Margaret Fuller. Elvira Rawson, Graciela Hierro, Simone de Beauvoir -sobre todo en sus tiempos- con el rostro oculto por el temor? No, ellas y otras millones de mujeres son ejemplo de valor civil.

Me gustaría un feminismo incluyente. Es verdad que las mujeres (y otras muchas personas más) han sido violentadas porque según parece en una antropología filosófica la naturaleza humana es discriminar al próximo por los motivos que sean. En la unidad, integración y raciocinio encontraremos juntos las medidas que hagan de este mundo un lugar pacífico donde convivamos en paz.

Hagamos propias las palabras de Martin Luther King “Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados”.

No señor presidente, ni vallas ni granaderos; ni represión ni anarquía. Son más eficientes las políticas que defiendan su derecho a una vida sin violencia. Cuando las causas de estas mujeres desesperadas por el maltrato, por no encontrar a sus hijas, madres, hermanas ya no tengan motivos, no tendrán de qué quejarse. Y Zócalo, usted, su presidencia y Palacio Nacional estarán a salvo.

Mi álter ego felicita calurosamente a los profesionales de la filosofía con motivo del Día del Filósofo que tradicionalmente festejamos el 7 de marzo.