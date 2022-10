Fiesta ganadera

“La relación de miles de juarenses con la vida de rancho, no son solo las carnes asadas y los corridos norteños”

Ciudad Juárez.- La relación de miles de juarenses con la vida de rancho, no son solo las carnes asadas y los corridos norteños. De hecho, muchos de ellos provienen de lugares dedicados a la agricultura y la ganadería, aunque se dediquen a trabajar en maquiladora, tengan su negocio o alguna profesión.

El sector agroganadero, es el que se encarga de poner la comida en la mesa de miles de familias y no me refiero a los ingresos que obtienen quienes ahí laboran y que luego les sirven para llevar el pan a casa, no, literalmente le dan de comer a la sociedad entera.

Su labor, no es solo una actividad productiva o económica que forme parte de una cadena o conglomerado, es vital para que funcionemos ya que sin suficiencia alimentaria cualquier sociedad va a sufrir, de eso no hay duda.

Luego entonces, promover todo aquello que brinde sostén a nuestra independencia alimentaria, no solo va a contribuir al bien económico o generación de riqueza, sino que nos dará sustento a largo plazo.

En las condiciones actuales del mundo, donde existe incertidumbre por el precio de los alimentos, acentuada por la invasión a Ucrania, las secuelas de la pandemia y una potencial recesión, es imperativo que Ciudad Juárez diversifique su economía, aunque el resto del país debe hacer algo similar para enfrentar lo mejor que se pueda a lo que venga.

Son muchos los retos que enfrenta el sector ganadero de nuestro gran estado, algunos de ellos se han sorteado recientemente, aunque no solucionado completamente, como por ejemplo la sequía, ya que afortunadamente este año ha estado lloviendo bastante y eso da para que crezca el pasto y se alimenten los hatos.

Otro reto que enfrentan es la decisión gubernamental de abrir las fronteras a carne de otros países sin que se les revise su estatus sanitario e inocuidad, poniendo en riesgo las certificaciones que han costado décadas de esfuerzo a los productores mexicanos.

Pese a ello, en estos días se ha hecho bastante ruido, -del bueno-, sobre la llamada Feria Expo Ganadera Juárez 2022, a realizarse en el mes de noviembre próximo.

De acuerdo con Alfonso Deandar, presidente de la Asociación Ganadera Local, la última Expo Ganadera realizada en esta ciudad, fue en el año de 1998.

Obviamente que las condiciones de la localidad han cambiado bastante y dan para que ésta fiesta tenga el mayor de los éxitos.

Por lo anterior comentado, no es solo una exposición enmarcada en una fiesta para deleite de juarenses, paseños y amigos de las áreas circunvecinas de ambos países, es un evento que nos da la oportunidad de voltear a ver todo aquello que insisto, literalmente nos da el sustento para vivir.