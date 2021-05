Fiscal carnal en Chihuahua

Ciudad Juárez.- En 2016, el Constituyente Permanente aprobó una reforma constitucional para convertir la entonces Procuraduría General de la República, en la Fiscalía General de la República. Se dotó a dicho organismo de autonomía técnica y presupuestal, y se integró un sistema de nombramiento donde colaboran el Ejecutivo y el Senado.

Este proceso de ternas, donde intervienen dos poderes, tenía como motivación principal el que no existiera un compromiso del fiscal nombrado respecto del Ejecutivo o de algún grupo de senadores.

En su momento, el círculo cercano a Enrique Peña Nieto intentó nombrar a Raúl Cervantes como fiscal, para que trascendiera al sexenio de Peña Nieto. Tanto Ricardo Anaya, como el PAN y otros grupos opositores lo señalaron en los medios llamándolo “el fiscal carnal”. Las críticas iban en el sentido de que Cervantes podía representar impunidad para el gobierno saliente. Al final, Peña Nieto desistió del intento, y dejó en manos del Senado y el Ejecutivo entrante este nombramiento. La nomenclatura morenista se decantó por Alejandro Gertz Manero.

A pesar de que debe existir autonomía técnica y presupuestal en su función, Gertz es un incondicional del presidente. No se sabe si por simpatía, ideología, o si por temor, pues Morena sigue manteniendo la mayoría en el Senado. Se requiere la connivencia del Ejecutivo y del Senado para remover al Fiscal. Igualmente, el presidente habla de forma muy laxa respecto a carpetas de investigación, juicios penales, y todos estos temas que, en teoría, deberían de ser manejados por la Fiscalía autónoma.

Algunos estados como Veracruz siguieron el ejemplo federal de dotar de autonomía a sus respectivas fiscalías. En el caso de Chihuahua, obviamente Javier Corral no iba a ceder la única dependencia que le interesa, pues su política pública se ha basado estrictamente en encarcelar enemigos políticos.

Hoy, a 113 días de que deje el poder, Corral explora la posibilidad de reformar la Constitución local para el efecto de que César Augusto Peniche Espejel pueda trascender al gobierno más inepto que ha tenido Chihuahua.

A Corral no se le ocurrió durante su gobierno el empujar una reforma verdaderamente democratizadora, donde se dotara a la Fiscalía de Chihuahua de la autonomía (al menos en papel) que tiene su par federal. Corral lo hace en los estertores agónicos de su fallido gobierno. Al no haber podido descarrilar a María Eugenia Campos, ni poder imponer a su candidato dentro del PAN, y al ver que sus candidatos no levantan, Corral quiere cuidarse la espalda legándole a Chihuahua a Peniche como fiscal del Estado.

Si Corral hubiera actuado verdaderamente conforme a la ley, no tendría que importarle quién sería el próximo fiscal. Sin embargo, con todas las violaciones graves a la Constitución y las leyes cometidas impunemente por la Fiscalía (un ente, en teoría, de buena fe) en manos de sicarios del régimen, Corral no haya cómo protegerse. Seguramente se ve en el espejo de quien lo antecedió y sabe que no la tendrá fácil. Quizá vaya tener que andar “a salto de mata” como él mismo refirió de su antecesor.

Por otro lado, me gustaría preguntarle a nuestros lectores si el trabajo de Peniche ha sido tan bueno que merezca quedarse otros dos años más. Desde que Corral asumió el poder, han ejecutado a más de 11 mil personas en la entidad. Hay zonas del Estado en donde gobierna el crimen organizado, y la Fiscalía ni siquiera se atreve a entrar. La investigación respecto a Miroslava Breach (misma que tuvo que atraer la Federación) y la masacre de los LeBaron (esta última en Sonora, pero con grupos que operan indistintamente en los límites del Estado) no han dejado a nadie conforme. ¿De verdad debe continuar?