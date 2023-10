Con respeto y admiración para el Lic. Aram Delgado Garcia, extraordinario juez penal, ejemplo de probidad, honestidad y profesionalismo, después de 30 años de impartir justicia

El proceso de reingeniería que anunció el fiscal de la zona centro Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, busca humanizar las actividades dentro de las oficinas, donde diariamente acuden cientos de personas a presentar denuncias y querellas, demandando se les procure justicia.

Buscando objetividad, un grupo de jóvenes becarios, realizan encuestas a las personas que van saliendo de las oficinas, sobre el comportamiento de los funcionarios que los atendieron, el tiempo en que tardaron en recibirlos y la explicación que les dieron sobre el trámite que realizaron.

Siempre se ha dicho, con razón o sin ella, que la presentación de denuncias sobre un hecho delictivo es pérdida de tiempo, tanto por la forma en la que son tratadas las personas querellantes, como por el nulo seguimiento que se hace de sus denuncias.

Heliodoro Araiza Reyes, catedrático de varias décadas, que fue rector de la UACH, abogado litigante y director de la policía preventiva en el 2011, además de ocupar la dirección de control y estadística de la Fiscalía General del Estado, se desempeña hoy como responsable de la Fiscalía Zona Centro y pretende cambiar las formas de atención, mejorar la calidad de justicia que se demanda y descentralizar más las actividades de las unidades de investigación.

El crecimiento exponencial en la recepción de denuncias que día a día se presenta, mantiene a las unidades de la fiscalía en una saturación permanente, donde a pesar del gran esfuerzo que realizan los agentes del Ministerio Público por responder adecuadamente a las exigencias de los denunciantes o de los abogados litigantes, su capacidad tiene un límite y este lo están alcanzando.

Los cambios en los mandos de coordinación de las unidades, eran una necesidad impostergable, por la corrupción que se generaba a partir del compromiso con el fiscal en turno; ahora, los coordinadores son nombrados en base a su experiencia, capacidad, y la responsabilidad demostrada, se les otorga más libertad para tomar sus propias decisiones, pero también se les exige más resultados.

El proceso de “humanización” que se pretende implementar, debe ser en ambos sentidos, y no solo tomando en cuenta la opinión de los usuarios, el fiscal debe salir de su oficina y realizar recorridos por las unidades verificando y preguntando directamente a su equipo de trabajo cómo están y qué requieren.

No es necesario un proceso de consulta para mejorar la calidad del servicio, son frecuentes las ausencias de los Ministerios Públicos porque se encuentran en audiencias o están declarando a alguien, pero se puede apoyar con otro agente, cuando se trata de dar información, recibir una ampliación de denuncia o simplemente atender a quien lo solicita; en la gran mayoría de los casos, las personas solo quieren ser escuchadas, sentirse atendidas; en el caso de los abogados litigantes, es su principal función generadora de recursos; es de lo que viven y no siempre se entiende, ni se genera esa empatía tan necesaria.

Las carpetas de investigación no deben ser exclusivas de quienes las están integrando, porque impide que cuando la víctima o imputado se presente, y el titular no se encuentra, tienen que volver varios días después, hasta que tengan la suerte de que se encuentre, no esté ocupado y pueda recibirlos.

La política de puertas abiertas en Fiscalía zona centro, quedó en el olvido, al ordenarse la colocación de una puerta electrónica en el pasillo que va a la oficina de Heliodoro, desde donde preguntan quién es, qué es lo que quiere y siempre con la misma respuesta: el fiscal no puede atenderlo porque está ocupado.

Si no quiere recibir a nadie, sería bueno considerar que en su casa o despacho, nadie lo molesta.

Manuel Bernardo Aguirre, quien fuera uno de los mejores gobernadores, realizaba recorridos muy temprano por las oficinas de gobierno y saludaba a los empleados y cuando no encontraba a los titulares, les dejaba un recado de su puño y letra, con la leyenda "VINE TEMPRANO A SALUDARTE Y NO TE ENCONTRÉ", con lo cual se dejaba de llegar tarde para cumplir con su responsabilidad.

Más recientemente, Patricia González, la procuradora con Reyes Baeza, sorprendió a todos, cuando llegaba a Previas sin avisar, para entrevistarse con los Ministerio Públicos o directamente con los coordinadores.

La obra de ampliación de las oficinas de la Fiscalía zona centro se encuentran en obra negra desde hace más de un año, sin que a la fecha se tenga informes de reinicio en su construcción; las actuales instalaciones resultan ya insuficientes para dignamente atender a quien lo reclama, la prioridad para el Gobierno del Estado, no es la procuración de justicia.

En la Fiscalía de la mujer, donde despacha Wendy Paola Chávez, entendieron mejor el concepto de apoyo a los Ministerios Públicos y ofrecieron contratos laborales a licenciados en derecho, para que recibirán las llamadas de las personas que requieren conocer el avance de sus carpetas con acceso a su contenido, atender a quien lo solicita, cuando el responsable de la carpeta se encuentra en audiencia, disfruta su periodo vacacional, o está en comisión, son elementos importantes de apoyo y están teniendo resultados positivos.

Otra de las cosas que se tienen que revisar, es lo relacionado con la renta de las impresoras, porque permanecen más sin usarse que trabajando, los tóner que utilizan se terminan prontamente y no hay capacidad de respuesta inmediata, y se tardan más de 15 días para surtirlos, teniendo en muchos de los casos, la responsable actitud de los coordinadores de adquirir los tóner de su propia bolsa.

Ojalá que, en lugar de gastar recursos en otros rubros, se puedan terminar las obras pendientes, aumentar los salarios a los Ministerios Públicos y que se entienda que la reingeniería que se pretende establecer, debe ser en los dos sentidos y no solamente escuchando a los usuarios...

*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH.