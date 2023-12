Tengo la “fortuna” de tratar como muchos jóvenes, al desempeñarme como catedrática de la UACH; lo que me lleva a la “infortuna” de ver cómo esos jóvenes se dejan llevar por lo que ven en redes, para generarse una opinión política. Aspiro a que su decisión a la hora de las elecciones, sea un tanto más racional, pensada, analizada.

Entre la población estudiantil, es muy conocida e incluso “querida”, la señora Mariana Rodríguez Cantú, modelo, empresaria, madre de familia, conocida como: “la chavacana” (sic), “Lady Fosfo Fosfo”, entre otros motes; además es la esposa de Samuel García, Gobernador, o exgobernador, o más bien nuevo gobernador, del Nuevo Nuevo León. (no me equivoqué al repetir tanto la palabra “nuevo”, sino que así lo manejan ellos como estrategia de marketing).

En las últimas publicaciones de la influencer, además de recomendaciones para maquillaje (ya que, es dueña de una línea de productos de belleza “Mar Cosmetics”); incluyen un video de esta pareja, ambos con chamarra color naranja, con música norteña, en el que aparecen bailando. Seguramente ya lo tenían preparado para la precampaña y no les alcanzó el tiempo para proyectarlo como tal y de todas formas lo posteó en sus redes.

De entrada, remarco mi respeto hacia la señora. Muy loables las labores que realiza a favor de la niñez neolonesa y muy digno su rol como figura pública, que impone moda, marca tendencia y hasta donde sé, es una mujer preparada. No así, -a su esposo-, de quien no podría expresarme en términos positivos.

Samuel, evidentemente es un niño mimado; un nuevo rico; que incursiona desde muy joven en la política, donde se ha desempeñado como diputado local por la vía cómoda, es decir: plurinominal y como senador, que no concluyó el encargo. Cae en sus propias mentiras y engaños. Ganó las elecciones en Nuevo León, para ser Gobernador Constitucional. Aseguró en su momento, que no defraudaría a sus electores, buscando otra posición; sin embargo, pidió licencia, hace unos días, para ser postulado por Movimiento Ciudadano, a la Presidencia de la República.

No le duró mucho el gusto; pues ante su desmedida voracidad, pretendió dejar encargado el despacho, a su protector, el secretario general de Gobierno: Javier Luis Navarro. Sin contar con que, conforme a lo que la ley prevé para casos de ausencias del titular del Ejecutivo, el H. Congreso del Estado, en uso de sus facultades, nombra como interino a Luis Enrique Orozco Suárez.

Ante ello, Samuel decide regresarse a su Estado, dejar “tirado” a MC y sin atribución alguna, él mismo firma un documento, como gobernador (sin serlo, pues estaba de licencia), diciendo que “reasume el cargo”. Al final, el Congreso se lo permite. (hace menos daño ahí). Luego se verá como juzgarlo, por corrupción.

Presentó denuncias, ante autoridades que no tienen competencia. Sigo sin entender, porque se fue en una de ellas, por la vía laboral federal ¿cómo pooooor? (dirían mis alumnos). La Suprema Corte le da revés a sus pretensiones. Le buscó por todos lados, con “chicaneadas” jurídicas, que lo dejaron en vergüenza (y eso que él y su padre son abogados). Todo era una aberración, un capricho del niño rico; desde luego, apoyado por el Residente de Palacio: Andrés.

Todos estos días han sido de grandes escándalos políticos, (envío a sus porros a “reventar” una sesión del Congreso); que repercuten no solo en dicha entidad, sino a nivel nacional.

MC se queda sin opciones, para ir solos en la contienda. Se hablaba incluso de que la propia señora Mariana, podría ser la candidata (suena irracional). Dicen que, al parecer, Ebrard será su “gallo”. Colosio, no les aceptó. Seguramente, o se quedan sin candidato o será Juan Zepeda, que no obtendrá ni el 4% de votos en las urnas. (Apenas lo suficiente para no perder su registro como partido nacional).

Con todo lo anterior, se ve favorecida la Alianza “Va Por México”, que encabeza Xóchitl Gálvez. Deberá captar el desencanto de los seguidores de Samuel, sobre todo, primeros votantes que lo veían como opción (para no irse por el bloque oficialista de Claudia, ni el opositor con Xóchitl). Habrán de capitalizar políticamente, todo este “reborujo” generado por el niño rico y Dante. Tendrá que captar, a la clase media o media alta, en la que pudieron haber penetrado los naranjas. El gran perdedor, no es ni siquiera García; sino, López (se le cortaron todos los hilos de su títere); se le cayó el “teatrito”.

No hubiese querido escribir sobre ese niño tonto. Pero me fue inevitable. Ya que creo que los temas importantes del país y la atención de la opinión pública, debería estar enfocada en otros aspectos. Ni hablar. Ya lo hice y aquí está mi colaboración de esta semana.

Ya es momento, de mayor claridad política en nuestro país. Momento de parar las falsas intenciones de quienes solo quieren polarizar y confundir a la ciudadanía. Ya es momento, de pesos y contrapesos. Momento de un mejor rumbo, que se merece México. Ya es momento, de hacer política, no de jugar con ella.

Ya es momento…