Fregados estamos

Estamos fregados todos ustedes menos mi compadre también, es una frase popular que explica muy bien la generalización de un desastre: la violencia. Vaya semana que nos regaló este agosto.

Pero la violencia no apareció ayer y hay suficientes estudios que prueban que la pobreza por sí sola no genera violencia. Sólo hay que sumar unos numeritos.

1% de la población es sociópata por trastorno neurológico de nacimiento, 1% es sociópata por condiciones contextuales, 5.9% de las mujeres presenta Trastorno Límite de la Personalidad, aunque aquí habría que agregar otro 5.9% de hombres que se no se diagnostican porque las conductas impulsivas son socialmente aceptadas en ellos, pero si checamos los datos del INEGI sobre muertes violentas en 2021, encontramos 3100 mujeres muertas por causas violentas, contra 31 100 hombres, así que estamos frente a un trastorno subdiagnosticado por razones de género; 15% de los mexicanos están deprimidos, 60% de los adultos fueron víctimas de violencia reiterada durante su infancia; y si fuera poco, la medida estándar de coeficiente intelectual considerada100 puntos, en México ha estado descendiendo durante los últimos años debido a una muy mala interacción entre factores genéticos y sociales. La suma de estos trastornos, quitando el TOC y la ansiedad y otras funcias, nos da un poco más 88% de mexicanos que en algún momento podrían romper eso que llamamos pacto social o regla de oro, no estoy diciendo que se trate de gente loca o mala, que inequívocamente vaya a ejercer la violencia, estoy hablando de personas en condiciones de riesgo, en un país donde no atienden ni a los niños con cáncer, menos a quienes padecen malestares emocionales. Y aquí no estoy sumando a los 20 millones de mexicanos adictos al alcohol, droga legal elevada a la categoría de sagrada y medicinal en el imaginario popular.

Si quiere corroborar los datos anteriores puede ir a la página del CEDAT(Centro de Atención al Talento), la Secretaría de Salud, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la UNAM (Universidad Autónoma de México), basados en los datos de la propia Fiscalía General de República y su órganos derivados, del total de delitos denunciados sólo el 60% se convierten en carpetas de investigación y de ellas, sólo unas pocas terminan en una condena, dando el fatal número de 94% de impunidad. Esto suponiendoque los condenados realmente sean culpables, porque los organismos judiciales en México han ganado fama internacional por condenar a inocentes.

Una parte importante de la violencia empieza o se solapa en la familia, pero no se trata de estigmatizar a las mujeres, diciendo que han abandonado la crianza de los hijos por salir a trabajar. De hecho, yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, lo que ocurre es que antes ni siquiera nos tomábamos la molestia de buscar indicadores.

Las familias, tanto las tradicionales como los nuevos modelos de familia, requieren crecer en entornos más amables y orgánicos, para procurar que cada individuo sea la mejor persona que puede ser; esto pasa por una correcta planeación urbana, donde las nuevas colonias no se conviertan en poblados del viejo oeste, alejados de la mancha urbana, la policía, y hasta de la mano de Dios, por varios kilómetros de lotes baldíos.

La movilidad urbana debe estar garantizada; es horrible despertar a los niños a las cuatro de la mañana para que lleguen a una estancia, correr al trabajo, volver por ellos después de ocho horas de trabajo proletarizado, hacer otra hora y media de traslado en camión a casa y dormir. Pareciera que los municipios tienen algún convenio con los vendedores de autos, para destruir las rutas de comunicación urbana y obligar al ciudadano a comprar un automóvil.

En este contexto, derechos como la salud, la recreación y la seguridad quedan totalmente vulnerados, y como burla, un día llega a la casa una trabajadora social que le dice a la madre de familia que los niños tienen derecho a la recreación y que deben practicar algún deporte. Si chucha ¿Y tus calzones?

Y cuando el desastre ya ocurrió una sociedad que se sabe cómplice de este desastre se desgarra las vestiduras y señala a la educación que no ha sabido formar en valores a los jóvenes con las lógicas y trágicas consecuencias. ¡No, claro que no!; no es culpa de las insuficientes investigaciones, ni del sistema judicial; no es culpa del sistema de salud -que nada tiene para la salud mental-, tampoco es culpa de las familias hacinadas en pequeñas viviendas de interés social, ni de los empresarios voraces que devoran a los trabajadores y no dejan espacio para el desarrollo personal; menos culpa ha de ser de la deficiente planeación urbana, que crea ciudades perdidas sin transporte público eficiente que te hace dejar la vida en los autobuses. ¡No, no, no!… la culpa es de los maestros que no saben formar en valores -aun cuando muchos padres no están en posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela-. La receta mexicana es la negación. Ya vio de qué se compone el 88% del pueblo bueno.

Son los padres, son las familias, y no otras entidades o personas, quienes tienen el deber y la obligación de educar a los menores, pero esto implica a su vez proporcionar a los padres, y a las familias en general, las condiciones necesarias para cumplir con su propósito.

Esto implica tener tiempo para escuchar, enseñar -con base en verdaderas herramientas pedagógicas-, lo correcto y lo incorrecto, decir “ahora no”, “esto ya lo hemos hablado” o “tendrás que esperar”. En muchas ocasiones, frustrar y enseñarles a superar esa sensación. Educar no es una labor sencilla, pero si no la asumen los padres o cabezas de familia (abuelas, abuelos, tías tíos), y si el sector público y social no los apoya, ¿quiénes lo harán?, ¿youtubers, influencers, portales de conspiranoia, líderes de sectas, embaucadores de cualquier especie?

Sigo rogando por una Secretaría de la familia y de paso por una escuela pública de psicología, si el sistema de salud no va hacer su trabajo, si el sistema judicial es pequeño para la tarea que enfrenta, si los maestros sólo convivimos unas pocas horas -con grupos hasta de 50 alumnos-, entonces apostemos a fortalecer la familia (incluyendo a las nuevas formas de familia) para que cumpla con su propósito. Cada día veo más abuelos que trabajan, en un momento de su vida en que ya merecen descansar, y de paso cuidan a los nietos.

No se quede con el mal sabor de boca de estos datos, que, desde mi humilde opinión, explican porque somos una sociedad proclive a la violencia, lo invito a que le dé un vistazo a la película “Idiocracia”, refleja el mejor de los futuros posible sinos abandonamos a la deriva del mercado o las respuestas facilonas de la propaganda política.

Dirigida por el escritor y dibujante, Mike Judge, esta comedia nos presenta un mundo donde la explosión demográfica, el marketing y el conformismo hicieron estragos en los cerebros humanos y el planeta. Las calles y viviendas apenas subsisten entre montañas de basura,y la única cultura accesible es la extendida por la publicidad empresarial, el entretenimiento barato y la propaganda política visceral.

En el filme, la idolatría por la tecnología y las marcas comerciales llevó a los pobladores –incluyendo a su élite- al grado de olvidar el conocimiento científico básico, y por ello están a punto de morir de hambre. Sin la creación desarrollo y eficacia de una estructura que apoye a las y los jefes de familia, un mundo así es lo menos que nos espera.

