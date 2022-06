Frente a los ataques, ‘autoprotección’

No es ningún secreto: México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo y pese a ello no existe autoridad que frene, ni siquiera le interese detener los ataques contra la libertad de expresión, y ante ello es momento poner un alto, alzar la voz y decir basta, pero a la vez emprender acciones que nos permitan trabajar con seguridad y en paz.

A pesar de que existe una legislación y protocolos de protección oficial, no es suficiente para frenar las agresiones contra periodistas en nuestro país, por lo que urgen medidas que ayuden a salvaguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo.

El Foro Nacional de Periodistas y el Foro de Periodistas de Chihuahua han desarrollado un observatorio digital que permite visibilizar el grave problema de las amenazas contra periodistas, a la vez conformar un observatorio en tiempo real como un mecanismo de autoprotección con información constante.

En este mismo mecanismo se podrá activar una alerta máxima en el instante que exista un riesgo potencial contra la vida de un periodista, lo que permitirá lanzar una señal de ayuda tanto para el gremio en general, como a las autoridades.

La Alerta Prensa busca instituirse como un mecanismo de autoprotección con las armas del periodista: la información y la verdad; esta plataforma estará disponible para todos los periodistas de México y del mundo, no sólo para quienes han sido amenazados o corren riesgos en el ejercicio de la profesión, sino para todo el gremio que busca apoyar en la protección de sus compañeras y compañeros que realizan esta noble profesión.

Alerta Prensa será presentada el próximo 13 de junio en la ciudad de México y posteriormente en los estados con mayor incidencia de amenazas y ataques a periodistas.

Cómo ya se ha señalado en este espacio, "Impunidad contra periodistas, en memoria de Miroslava, Diario de Chihuahua edición 24/03/2019" y "Libertad de expresión si, seguridad en el olvido, Diario de Chihuahua edición 09/06/2019", la actitud y acoso a los medios desde la autoridad es uno de los principales propulsores de que la delincuencia aproveche y ejerza violencia contra los medios de comunicación y periodistas.

La realidad nos indica que cada día la libertad de expresión se ve amenazada por la inseguridad que se vive en torno al periodismo, lamentablemente auspiciado y fomentado desde las esferas del gobierno.

Ciertamente nadie, periodistas o ciudadanos, podemos quejarnos de la falta de garantías para ejercer la libre expresión de las ideas, ya sea en medios de comunicación o las diversas plataformas de información que existen, es más algunos pudieran acusar de un excesivo libertinaje, pero la realidad nos dice que el principal problema para ejercer este derecho es la violencia, principalmente la institucional.

En la memoria reciente del periodismo en Chihuahua aún duele, y mucho, la muerte de Miroslava Breach, Adrián Rodríguez, Javier Moya, Javier Salinas, David García y José Armando Rodríguez, entre muchos mas que han grabado con sus sangre este lamentable episodio de nuestra historia.

Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la Ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos debe ser revisada a fondo, en particular por lo que hace a las acciones de coordinación con las entidades federativas, implementándose acciones de prevención con base en la capacitación de protocolos de protección.

El procedimiento que dictamina medidas cautelares es lento y deficiente, colocando en severo riesgo a los periodistas. No hay chalecos antibalas ni botones de pánico que protejan la vida de los colegas.

Los periodistas en Chihuahua hemos participando activamente en mejorar las condiciones de los trabajadores de la información desde hace ya 30 años, y hoy la historia nos pone frente al reto de generar condiciones para que nos cuidemos unos a otros.

Desde el año 2010, concretamente el 8 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicó el acuerdo para la implementación del Sistema Integral de Seguridad para la Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua, letra muerta porque a nadie le interesa.

Tal vez el principal problema al que se enfrenta el periodismo es desde la esfera oficial: los ataques a la prensa por la 4a Transformación no son nuevos, tal vez algunos ilusos pensaron que en el ejercicio del poder cambiaría la estrategia de confrontación con los medios de comunicación, pero no, se han recrudecido de manera alarmante, y no por la diferencia de ideas, sino por el nivel de enfrentamiento que se da en las redes sociales, lo que vulnera la seguridad de los periodistas.

Hoy es el llamado a todos los periodistas de México a que formemos una gran red de protección, con las armas del periodista: la libertad de expresión y la verdad.

