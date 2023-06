Durante esta semana se dio a conocer, por parte de los presidentes nacionales de los 3 partidos de la alianza “Va X México”, el método que habrá de utilizarse para la selección de la persona que se convertirá en la candidata o el candidato a la Presidencia de la República para el sexenio 2024-2030.

El procedimiento explicado en un video de dos minutos, suena complejo y poco entendible, tanto para quienes se dedican a la política, y con más razón, para quienes no se interesan en ella. Sin embargo, en diversas entrevistas, así como en publicaciones en las redes sociales, por parte de las dirigencias partidistas, ya se ha venido aclarando en qué consistirá dicho proceso.

Lo primero que hay que precisar, es que, por cuestión legal, no puede decirse que se elegirá un candidato(a). Por ello se dice que los ciudadanos que participen, darán su firma de apoyo a cualquiera de los aspirantes para ser “Responsable Nacional del Frente”.

Esto se estará organizando por parte de un comité político y un observatorio ciudadano determinado por el Frente Amplio Por México.

Como puede leerse, en este momento, no se habla de alianza puesto que ese término se utilizará hasta que inicie oficialmente el proceso electoral; es decir, de septiembre de este año en adelante. Por ello, se habla de un Frente Amplio; a sabiendas de que los tres partidos: PRI, PAN y PRD irán en alianza en la contienda.

El procedimiento se ha dividido en 3 etapas. Aún no inicia, y ya hay algunas que han anunciado que no participarán, me refiero a Claudia Ruiz Massieu y Lilly Téllez, dos mujeres fuertes, ambas legisladoras, que habían hecho saber su pretensión desde hace tiempo, pero que ya dijeron abiertamente que no se inscribirán. En tanto que otros personajes que no se visualizaban como aspirantes, ahora anuncian que sí van, como, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, bajo el argumento de que cuando AMLO le cerró la puerta del Palacio, miles de mexicanos le abrieron la suya. Eso dice ella.

En la primera fase, cada “suspirante” registrado, deberá reunir un mínimo y un máximo de 150,000 firmas, mismas que se otorgarán a través de una plataforma digital, validándose con una fotografía de la credencial del INE y una fotografía de la propia persona que libre y espontáneamente desee participar como votante en el proceso.

Suena ambiguo, y por ello aclaro mi expresión de un mínimo y un máximo; esto quiere decir que, una vez que el aspirante ha logrado las 150 mil firmas habrá cumplido el requisito para continuar participando y pasar a la segunda etapa; sin embargo, una vez que haya llegado a ese número, la propia plataforma no permitirá ninguna firma más. De esta forma se garantiza que no haya alguno que logre cinco millones y otro apenas los 150 mil, por decir algo. Así se aseguran cierta equidad entre todos ellos.

Por otra parte, la aplicación móvil dará la opción de registrarse sólo como votante aún y cuando de inicio no tenga intención de darle “su firma” a ninguno de los inscritos de esta primera fase, pero sí de decidir por alguno de los tres finalistas.

En la segunda etapa, los perfiles que cumplieron lo de las firmas de apoyo, darán a conocer su visión sobre México, en un gran foro de propuestas. Además, habrá una serie de encuestas o estudios de opinión. De ahí se definirán los 3 con mayor posicionamiento; mismos que pasarán a la etapa 3.

Habrá luego, cinco foros regionales; ojalá que Chihuahua pueda ser sede de uno de ellos; para escuchar más de cerca a quienes aspiran a la más alta distinción política en nuestro país.

Mediante una metodología combinada, habrá mesas receptoras de votación, el domingo 3 de septiembre, en las cuales tendrán derecho a votar, solamente quienes se registraron en la plataforma de inicio, y a su vez, nuevos ejercicios de medición de intención y estos resultados también se darán a conocer ese mismo día. Así se sabrá quien encabezará a la Alianza de este bloque opositor.

Lleva tiempo, se integra de una serie de pasos, tendrán que cumplirse plazos y requisitos. Aun con todo ello, parece ser un método democrático, abierto y participativo. Contará con la opinión de la ciudadanía en general, a través de encuestas o de voto (en una especie de elección primaria). Al parecer, no quedará en manos de un grupo o una persona.

Lo opuesto, es lo que está sucediendo hoy en día con las mal llamadas “corcholatas”; quienes ya están abiertamente en actos anticipados de campaña; que están utilizando descaradamente recursos públicos; que más que buscar la convicción ciudadana, están concentrados en quedar bien con su patrón (el peje), con intentar parecerse a él; con imitar sus discursos de hace cinco años u once o diecisiete; con “ocurrencias” como sugerir que el hijo de Andrés sea titular de una secretaría hecha a modo; etc. Ahí, la decisión recae en una sola persona. El tan criticado “dedazo”.

Ya es momento, de buscar mecanismos atractivos para las y los ciudadanos. Momento de acabar con el abstencionismo. Ya es momento, de que las y los mexicanos se ocupen y preocupen de los temas nacionales. Momento de recuperar el rumbo de nuestro país.

Ya es momento…