Fue asesinato de Ari el fin de una vida trágica

Una vida trágica de principio a fin fue la de Ariadna Yoali Arzate Ruiz, joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Ella fue asesinada con un cuchillo en su departamento de la colonia Linss, al menos cuatro días antes del pasado domingo, cuando fue descubierto su cadáver.

Durante la semana, alumnos y maestros de la UTCH reaccionaron con justificada indignación ante el doloroso crimen que cimbró a la comunidad universitaria, pero también a toda la sociedad por lo espantoso del suceso y otros motivos extraños que hacen más complejo el doloroso caso.

Detrás de la soñadora jovencita de 21 años de edad, apasionada de la música y los conciertos, así como de diversas materias de la carrera de desarrollo de negocios que estudiaba, estaba una víctima más de la tragedia que viven las mujeres, muchas desde que nacen hasta que mueren.

Detrás de la estudiante modelo que trabajaba para pagarse la escuela, estaba también una joven con ansias legítimas de una libertad que todavía es inaceptable en algunos sectores e incluso dentro de algunas familias; de ahí partió la tragedia de esta “hippie”, como ella misma gustaba identificarse, de acuerdo con sus amigos.

Ariadna nació y creció en círculos donde incluso es mal vista cualquier mujer con formas diferentes de pensar a las establecidas por los constructores sociales de lo que es considerada como feminidad.

Sus ganas de liberarse y sabrá Dios qué otras cosas de su círculo familiar, la llevaron a enfrentar la vida sola, sin contacto con quienes la protegieron en su primera infancia y luego la dejaron alejarse en medio de conflictos que crecieron con el tiempo como bola de nieve.

Ese distanciamiento familiar la llevó a tener que buscar trabajos de todo desde hace varios años, a pesar de su corta edad. Necesitaba hacerlo para subsistir con lo básico y pagar una carrera de unos tres mil pesos por cuatrimestre, así como una renta de dos mil 500 al mes por el departamento que ocupaba, el mismo donde fue asesinada.

La distancia marcada con su familia de origen quedó expuesta hasta en el abandono del cadáver en el Servicio Médico Forense por varios días, cuando lo común es el reclamo del cuerpo a las pocas horas de que es recogido de la escena del crimen. Ello no ocurrió con los restos de la estudiante.

“Deniel Romo”, identificado en las redes sociales como el mejor amigo de Ariadna, hizo públicos sus sentimientos en torno al asesinato. Impotencia, dolor y una gran incertidumbre sobresalen en la reflexión del compañero de estudios y casi hermano de la víctima.

“Me arrebataron a mi mejor amiga… Una niña que a pesar de todo lo que le tocó vivir jamás llenó su corazón de odio.

Para los que la conocen saben de lo que hablo y para los que no, créanme que era una personita increíble, siempre tan dedicada, estudiosa, trabajadora, como amiga era maravillosa (…)”, refiere el estudiante.

Esas líneas esconden esa tragedia que fue la vida de Ari, al menos desde su adolescencia hasta su muerte. Investigar el entorno familiar, como el escolar, laboral y el círculo de amistades, serán tarea de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM), pero ese detalle no puede ser pasado por alto.

“Nos llenaste de tanto orgullo al ver todo lo que estabas logrando tu solita, siempre me sentí tan feliz por ti, porque después de tantos años eras libre, eras feliz, logrando todo lo que tú siempre anhelaste, estudiando lo que tú querías, trabajando y todos los días luchando por ese sueño (…) aún nos faltó ese futuro donde nuestros hijos te dijeran tía hippie”.

En la información oficial de las investigaciones, dada a conocer por el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, hay certezas como que no hubo abuso sexual ni el crimen parece estar vinculado a la producción, distribución o consumo de drogas.

Eso marca una diferenciación importante, pues en la alta tasa de mujeres asesinadas en Chihuahua, la mayoría de los casos tienen como móvil criminal la violencia sexual o la atribuida a la delincuencia organizada, de lo que no existen rastros en el asesinato de Ariadna Yoali.

El involucramiento en negocios criminales o la dominación-sometimiento de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, explican para la investigación penal, pero no justifican el fenómeno social del machismo.

Ese fenómeno persiste y está en el fondo de las violencias -desde las micro hasta las macro- que ellas deben sortear a partir del momento en que nacen.

Es finalmente el sistema patriarcal el que somete a las mujeres a condiciones adversas hasta en los hogares más estables. Ni se diga en los disfuncionales, con los habidos y por haber distintos tipos de familias, no nada más en el seno de las tradicionales.

Esto no quiere decir que, por fuerza, deba ser un hombre el que mató a Ariadna, sino que el crimen refleja la forma en que una mujer sola puede ser víctima fácilmente acumulable a las estadísticas de asesinatos y de impunidad que hay en todo el país.

A la joven no se le puede culpar por ser prostituta y andar en un mundo peligroso donde las mujeres suelen ser víctimas casi, casi porque quieren, según la insultante y estrecha visión de esos machismos que hasta hace unos años dominaban las investigaciones criminales.

Tampoco se le puede culpar de exponerse al mundo de las drogas o involucrarse en negocios ilícitos que implicaran el riesgo extremo de la muerte, pues la evidencia sugiere que la víctima estaba dedicada por completo a la escuela y a los trabajos habituales que realizan los jóvenes para sostenerse.

Por ahora y por lo que ha sido conocido de las investigaciones, de lo único que puede culparse a la estudiante es de buscar su libertad y perseguir sus sueños de juventud, que representaban el combustible suficiente para continuar con su vida a pesar de todas las adversidades familiares que pudo haber vivido.

Por esas adversidades, sus amigos terminaron siendo su familia, no la genética sino la escogida. Y nada pudieron hacer para protegerla de una muerte violenta con la que acabaría la tragedia de existir de Ari, como era llamada cariñosamente.

La complejidad del asesinato no puede ser pretexto para dejar el caso en la impunidad. Ni la vida solitaria y distanciada de la víctima –en relación con su familia- puede ser una excusa para no llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.

El trabajo de la FEM debe reconocerse, porque comenzó desde el momento en que fue encontrado el cadáver y a las pocas horas arrojó los primeros resultados, como establecer que el asesinato había ocurrido entre 70 y 96 horas antes, en el mismo lugar que habitaba Ari.

Las herramientas de investigación que tienen a su alcance las autoridades son las suficientes para encontrar pistas que lleven al agresor o agresora de la joven, pues tanto en el exterior como en la misma escena del crimen pudieron recogerse evidencias para llevar a buen término las pesquisas.

Los investigadores analizan horas de videos de los alrededores del departamento, al tiempo que estudian el entorno general en el que vivía la víctima; además siguen con lupa el llamado rastro digital de Ari, es decir todo el registro electrónico de su actividad mediante celulares, computadoras y demás tecnología.

Por lo tanto, es fácil concluir que independientemente de la presión social que generan las protestas de los compañeros y maestros de la estudiante, debe haber resultados a la brevedad.

Eso no quita, sin embargo, que resulte doloroso pensar en que haya debido pasar tanto tiempo entre el deceso y el hallazgo, como si una persona no fuera extrañada lo suficiente como para no ir a buscarla desde las primeras horas de no tener contacto alguno con ella.

Resolver esa sensación de que la vida de Ari fue trágica de principio a fin, como puede ser la de muchas mujeres, no podrán hacerlo las investigaciones.

Independientemente del móvil y los resultados de las investigaciones, el dolor social que genera tan lamentable asesinato debe llevar a la reflexión en las familias, en la comunidad, sobre la necesidad de un cambio cultural profundo que conduzca a una nueva relación de las mujeres con la sociedad a la que dan vida.