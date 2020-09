Futuro del periodismo y libertad de pensamiento

Así como el paladar degusta las viandas, el intelecto discierne las razones, distinguiendo entre lo verdadero y lo falso. Sin embargo ¿Qué sucede con quien dice tener la razón absoluta y, cree poseer el monopolio de la verdad? Como lo dicho por Job a sus amigos que lo culpaban de su propia desgracia: “Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría”.

Así también, como estos sabelotodo, el presidente supone tener el monopolio de la verdad.

Es él la representación viva de todo el saber humano. Sus palabras son oráculo y ley. Su voz, la mayoritaria e indiscutible, esté bien o esté mal y, todos debemos estar de acuerdo con él.

Al no haber más sabio que el presidente y sus correligionarios, con ellos acabará el conocimiento en la tierra ¡Qué gran pérdida para el mundo sin estos únicos doctores de la humanidad!

El día 18, un grupo de 650 ciudadanos, académicos, escritores, historiadores y artistas difundieron un desplegado, advirtiendo que, bajo la presidencia de López Obrador “la libertad de expresión está bajo asedio en México”.

Aunque dijo no odiar, ni perseguir a nadie, ni ser autoritario, en vez de invitarlos a dialogar, el presidente arremetió contra ellos con un rosario de epítetos: “vendidos, alquilados, conservadores, corporativos, aplaudidores, quema-incienso de gobernantes” Fuente: Reforma

Algo similar había vociferado contra ex gobernadores y políticos que apoyaron la lucha por el agua en Chihuahua. Porque algunos, además, son agricultores.

El presidente no cree que los ciudadanos puedan organizarse y manifestarse sin depender de líderes. Para él, toda manifestación está politizada. La toma de la cede de Derechos Humanos en CDMX, por mujeres víctimas de violencia de género y feminicidios, que reclaman justicia, fueron desoídas, como si hablasen con las piedras. No me refiero a la ombudsperson, hablo de las sordas tapias.

¿Qué hará López con esa gran población que lo desaprueba; los reprimirá junto a los agricultores?

Cada día se asemeja más a Hugo Chávez con su retórica de odio que tildaba a sus contrarios de “imperialistas”.

No se da derecho de réplica en las mañaneras a los agraviados por el lenguaje agresivo de quien desgobierna México.

Un juez federal rechazó el lunes emitir una orden para que reporteros de la revista, La Nación, del Partido Acción Nacional (PAN) puedan ingresar a las conferencias de prensa mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Víctor Fuentes/Reforma

A falta de razones y debate, las ofensas son el argot político que envilece más a quien lo utiliza.

Según el Instituto Reuters y La Universidad de Oxford, la última década se caracterizó por levantamientos sociales y políticos, que ha afectado la confianza en el periodismo. Y, el descrédito verbal de políticos, ha conducido a ataques a medios y periodistas.

Aunado a eso, las disrupciones tecnológicas que causaron los medios digitales y las redes sociales.

Los medos incisivos desnudan las mentiras y medias verdades del ejecutivo, dejando al descubierto: ambigüedades, corrupción, opacidad, mal manejo de la crisis sanitaria, finanzas, inseguridad, y derechos humanos,… Por eso los ataca.

El régimen de AMLO, multó a la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, de Héctor Aguilar Camín, novelista y periodista crítico del régimen, con cerca de un millón de pesos. El caso estaba cerrado desde marzo de 2018, pero lo revivieron, para golpear a una revista crítica del régimen.

También, despotricó contra el diario Reforma, señalándolo de: “pasquín inmundo” porque éste, publicó una plana incómoda de corrupción en Macuspana, que decía: “Esfuman 223 millones de pesos en terruño de AMLO”. Donde renunció el alcalde, todo el cabildo y Concepción Falcón Montejo, síndica del ayuntamiento, quien es esposa de Ramiro López Obrador, hermano del presidente de México. Fuente: LA SILLA ROTA. Infobae

El gran reto de los medios: fake news, y ataques de políticos:

Con la caída económica y la pandemia, empresas y trabajadores, incluidos los medios, pasan las de Caín. No obstante, periódicos como El Diario, sin compromisos con el gobierno y cuya principal fuente de ingresos son sus lectores y anunciantes, gozan de mayor credibilidad.

Las noticias por Televisión aparecen incompletas, así que, es mejor informarse en medios no comprometidos, sino con la verdad, como éste.

En la guerra electoral, que dio inicio, pulularan fake news. Nuevas técnicas y tecnologías para desinformar, abrumarán las defensas de plataformas informáticas.

Entrevistas a líderes de medios dijeron confiar en sus capacidades, pero ven incertidumbre en el futuro del periodismo. Les preocupa la pérdida de confianza por el sistemático ataque de los políticos.

¡Agarren a ese cabrón! Fue la orden de Corral contra un periodista ¿su delito?: Obtener la foto para la nota del día. Es cierto, los malos políticos no son moscas para erradicarlos a periodicazos, sino una plaga mucho más peligrosa: tiranos, abusones del poder. Un día Dios atará una soga a sus lomos y caminarán desposeídos.

Reporteros sin fronteras en el índice de libertad de prensa 2020 dice, que, la siguiente década será determinante para el periodismo. Una evaluación en 180 países sugiere que los próximos años serán cruciales, destacando cinco crisis convergentes que amenazan el derecho a informar: 1 – Una crisis geopolítica (por agresividad de regímenes autoritarios.) 2 – Crisis tecnológicas (falta de garantías democráticas) 3 –Crisis democrática (por polarización y políticas represivas) 4 – Crisis de confianza (por sospechas y odio a los medios) 5 – Crisis económica (por empobrecimiento del periodismo de calidad).

El periodismo de vanguardia será el paladín que se reinvente y, continúe luchando contra el imperio de la mentira. Se valdrá de las nuevas tecnologías e interactuará con la audiencia. Podría usar el podcasting, conversión de texto en audio, servicios de transcripción, traducción automática e inteligencia artificial.