Ganar el mundial: una ilusión nacional

El día de ayer la selección Mexicana tuvo su primera participación en el mundial de Qatar. Con un gran ánimo, los chihuahuenses se juntaron a ver el partido en diversos espacios públicos como la Plaza de armas, en compañía del presidente municipal Marco Bonilla, o el Paraninfo universitario, junto con el rector de la UACH Luis Alfonso Rivera Campos. Con todo y el frente frío, en esos espacios se vivió la pasión del mexicano por el futbol, aunque al final el partido haya terminado en un empate, sin goles de ambos equipos.

La pasión que tiene nuestro país por el futbol no es un tema nuevo. Podemos decir incluso que el futbol es un aspecto cultural del mexicano, pues no solo los encuentros mundiales se viven llenos de pasión sino también los juegos de los equipos clásicos de nuestro país, con los que crecimos. Aunque no a todos les guste el futbol, la idea de que la selección nacional pueda ganar un mundial se encuentra siempre presente en el pensamiento colectivo del mexicano. No importa cuántas veces la selección mexicana haya sido derrotada, no importa cuán cerca hayamos estado de las finales y no hayamos llegado: el mexicano siempre tiene la esperanza de ganar un mundial.

Esta es la idea central que el cineasta Olallo Rubio plasma en el documental “Ilusión nacional”. Este documental, publicado en el año 2014, es una narrativa sobre los éxitos y los fracasos de México en el futbol, desde principios del siglo XX. Con cada participación de México en un evento a nivel mundial, iba creciendo la devoción por nuestra selección, pero con esa devoción también crecía la desilusión cada vez que perdíamos. La decepción se hace siempre presente en los mundiales, cuando finalmente no ganamos y toca esperar cuatro años más para ver si a la próxima sí llegamos.

Según Olallo Rubio, la pasión por el futbol no solo tiene relación con el ánimo y las esperanzas individuales de los mexicanos. Este deporte tiene una injerencia tan alta en la vida pública, que incluso tiene que ver con temas políticos. En este documental se narra que la alta demanda por el futbol, fue utilizada por los medios de comunicación como un gran instrumento para crear “cortinas de humo”, especialmente en la década de los 90, mientras en la política nacional se aprobaban o modificaban leyes importantes.

En la actualidad, escuchar que tal o cual tema es una cortina de humo, se vuelve cada vez más frecuente. Aunque con la proliferación de medios digitales y el acceso a internet, se torna más difícil que la información no llegue a nosotros, esta puede seguir siendo tergiversada con facilidad. Sin embargo, a pesar de la fuerte crítica que hace Rubio en su documental respecto a la utilización del futbol como tema mediático para desviar la atención de la ciudadanía, su tesis central se basa más bien en la ilusión que genera en el colectivo la idea de ganar un mundial, y el terrible impacto que tiene en el ánimo de los mexicanos el perderlo.

México es un país marcado tanto por las victorias como por las derrotas. En el tema del futbol, todos recordamos la ira y frustración que causó el famoso “no era penal” en el juego contra Holanda, dentro del mundial del 2014 en Brasil, por mencionar solo un ejemplo. En nuestro país el futbol caldea el ánimo de los mexicanos, por lo que una derrota de la selección es considerada por muchos como una derrota nacional, una oportunidad más que se nos va de la mano en un país que “parece no progresar”.

Sin embargo, con cada nuevo encuentro, vuelve la esperanza de que en esta ocasión sí podamos llegar a levantar la copa del mundo. Nos emocionamos, gritamos y hasta rezamos para que por primera ocasión podamos convertirnos en campeones. El documental remarca que la esperanza que el mexicano tiene en el futbol, es una esperanza que sigue sosteniendo a nuestras y nuestros ciudadanos para seguir adelante cada día, a pesar de los fracasos. Hoy esta esperanza sigue presente, y en el ideario colectivo comenzamos a imaginarnos ganadores, sin importar lo que venga.

