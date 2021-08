Ayer tuvo lugar un evento extraordinario en el contexto de los precios máximos del gas LP envasado en cilindros. El evento consiste en el paro promovido por una agrupación de comisionistas gaseros denominada Gremio Gasero Nacional, cuyo ámbito de poder se restringe a la Ciudad de México, áreas conurbadas del Estado de México y tal vez, del área urbana de la ciudad de Toluca, y algunas ciudades de los estados de Hidalgo y Puebla.

El Gremio está constituido por los llamados comisionistas, que son organizaciones informales al servicio de los distribuidores de gas LP, reconocidos legalmente. Esta conformación de la distribución es la típica del autoritarismo del partido hegemónico (PRI), que se caracterizaba por generar grupos de interés proporcionándoles canonjías, de las cuales hay múltiples ejemplos, tianguis, concesiones de transporte urbano o de taxis; y que a los operadores les implicaba atender una serie de obligaciones “políticas” no expresas, de interés para el partido hegemónico. Bien, en estas áreas perviven los “comisionistas” que se caracterizan por ejercer el control territorial de suministro de gas LP a las colonias más pobres, cuyo principal uso es cocinar los alimentos.

Precisamente porque los intereses del partido hegemónico no requerían de la creación de esa pléyade de organizaciones informales, en el estado de Chihuahua, los distribuidores de gas LP están integrados verticalmente, esto es, los mismos distribuidores -legales-, se hacen cargo de la distribución del gas al consumidor final, mediante pipas para gas estacionario o en cilindros acarreados por camiones de carga. Cabe apuntar que diferencia de las áreas citadas en primer término, el personal de distribución al menudeo son empleados con todas sus prestaciones del distribuidor autorizado.

¿Por qué allá si y aquí no? Se pueden especular algunas razones: aquí no necesitaban control de consumidores y paralelamente los distribuidores preferían organizar el servicio al consumidor, aunque les significara un costo adicional sobre unidad vendida, y no obstaculizar la competencia asignando territorios a través de comisionistas. Esto se instrumentó en un contexto político en el cual los distribuidores fueron favorecidos.

Es obvio que la Comisión Reguladora de Energía paso por alto, la operación diferenciada de la distribución del gas LP a las familias que más lo necesitan y son más sensibles a estos estímulos negativos. De ahí que resolviera elaborar un modelito estadístico para fijar el precio máximo al consumidor por semana y municipio: tal como debieran ocurrir las cosas en el mejor y más regular de los mundos posibles.

Y de súbito se encuentra que generó el desabasto de quienes ni la debían ni la temían. Pero además que no pueden llevar su vida familiar sin gas en el muy corto plazo. Los alimentos callejeros se podrán poner de moda por un lapso brevísimo, pues para el magro ingreso de las familias no es sostenible. Por otro lado, los precios máximos han ocasionado un fenómeno de que al perro más flaco se le carguen las pulgas, en este caso particular la reducción de precios gravita sobre el ingreso bruto por unidad de venta de los comisionistas.

Así en frío y contra la pared, puede un observador comprender su desesperación y enojo. Sin embargo, el Gremio Gasero está consciente de la complejidad del problema y la necesidad de la intervención del Gobierno Federal, toda vez que carecen de contrato con las distribuidoras y sus servicios son ilegales; por ello adjuntan al paro, la convocatoria para negociar.

La bronca se presenta en dos vertientes. Para los distribuidores, que no pueden llevar el gas hasta el consumidor final, ya que carecen del indispensable equipamiento y del control del mercado, pues los comisionistas son ‘los dueños’ exclusivos del territorio en la colocación del gas LP doméstico en las áreas señaladas. Para el Gobierno Federal, suponiendo que por la razón que se quiera los comisionistas deciden abandonar el espacio de control, para que éste opere la infraestructura del Gas para el Bienestar, tal vez, precisando de la escolta de un pelotón del Ejército por cada camión cilindrero. En el pasado, cada comisionista ha defendido su exclusividad de reparto incluso mediante la violencia.

Lo evidente es que el problema exige atención urgente, lo más probable, directamente del Presidente López Obrador, ya que las familias pobres no pueden prescindir del gas LP. Los que poseen el equipo móvil y los cilindros son los comisionistas, y nadie más. Es inimaginable la instrumentación de medidas de fuerza para atender el problema.

La solución aparentemente pasa por volver a los agentes comisionistas sujetos de derecho, y que éstos y los distribuidores concierten contratos para surtir el gas al consumidor final. De este modo se garantizaría el servicio y daría pie a que se sujeten al marco legal vigente, permitiendo disolver el monopolio espacial de que ahora gozan e introduciendo la competencia y la observancia de las normas de seguridad. Hasta es posible que pueda operar Gas para el Bienestar. Claro esto implica que los distribuidores absorban buena parte de la reducción de ingresos por los precios máximos.

Finalmente, el control de precios al consumidor del combustible, desde 2016 paso a la historia. De modo que los precios máximos instrumentados, a primera vista, se antojan ilegales ¿Harán algo los distribuidores?

Dadas las características de los operadores del mercado de gas LP al menudeo en Chihuahua, los menores ingresos dado el control de precios (si este procede legalmente), afectarán las ganancias del distribuidor. Y no tendrá posibilidad de negar el servicio de entrega de cilindros a domicilio.