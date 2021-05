Gasto en educación básica, la ciudad de México no paga un solo peso

La descentralización del gasto educativo en educación básica, por su importancia y vigencia en la problemática presupuestal actual, le significan a estados como Chihuahua, una carga en su presupuesto muy alta, ya que la tiene que financiar con recursos propios o de las Participaciones federales que recibe de Hacienda; y en otros, cuando no hay suficiencia de recurso presupuestal, se recurre a la contratación de deuda pública.

El antecedente de esta problemática presupuestal que viene enfrentando el gobierno del estado de Chihuahua, es que con la firma del “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” –en Chihuahua se firmó en 1994-, se condenó a absorber esta responsabilidad, ya que de las 32 entidades federativas (incluido el D.F.) 31 concluyeron el proceso de descentralización.

Obviamente, el Distrito Federal, como pertenecía a la Federación, no se realizó el traslado de dichas atribuciones. Por este motivo el gobierno capitalino nunca se hizo cargo del gasto educativo y, en su lugar, lo estuvo haciendo el gobierno federal dentro del ramo 25, el cual para el 2004 se le asignó una partida de 29 mil 689 millones de pesos (comparativamente 45 por ciento más que el presupuesto total de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua, en ese entonces). El Distrito Federal, hoy la ciudad de México, nunca ha puesto un quinto para financiar el gasto en educación básica, más bien, nunca ha pagado por la educación de los niños, la ha pagado el gobierno federal: ¡que bueno que así lo hiciera el gobierno federal con todos los estados! ¡Pero no, no es así!

La descentralización educativa hacia el D.F., se empezó a promover desde 1997, cuando en ese año se eligió al primer jefe de gobierno del Distrito Federal, de modo que el gobierno perredista (en ese entonces López Obrador militaba en ese partido) y la SEP –desde entonces- iniciaron el proceso de cuantificación de infraestructura y de impacto económico en una posible y futura entrega. Todavía, fue el proyecto de reforma al Artículo 122 Constitucional que proponía dar paso a la descentralización de los servicios educativos en la ciudad de México. De manera que esta iniciativa -que se votó por mayoría en la Cámara de Diputados, empezó a promoverse desde el mes de mayo de este 2004.

Lo cierto es que los servicios educativos desconcentrados a todos los estados lo tienen, menos la ciudad de México, porque ahora lo que antes era el Distrito Federal, se llama ciudad de México como gobierno, como el estado número 32 de la República Mexicana, ya que su creación, la hace ser una entidad federativa autónoma. Tampoco ya no tiene sus delegaciones, ahora son municipios o municipalidades.

De esta manera, la existencia de un sistema dual (federal y estatal) de educación básica, en casi todos los estados –unos con mucho peso en su gasto, otros con mínima aportación- llevó a que en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en la Primera Convención Nacional Hacendaria, realizada en la ciudad de Querétaro, en febrero-junio de 2004, se planteara, como acciones prioritarias, atender esta gran desigualdad. Así, como punto de acuerdo se buscó crear un fondo que compensara los desequilibrios financieros de las entidades federativas. Con esta intención, en el mes de junio, el Gobierno del Estado de Chihuahua con el apoyo de otros 6 estados, presentaron ante la Mesa de Gasto de la Convención Nacional Hacendaria una propuesta orientada a constituir un fondo que permitiera resarcir el esfuerzo financiero que vienen haciendo los estados para financiar su gasto educativo del sistema estatal.

Por ejemplo, sólo para ilustrar un poco las diferencias y los privilegios que tiene la hoy ciudad de México, en 2002 el gasto en educación básica del sistema estatal (que se paga con recursos propios) del Estado de Baja California, le significó una erogación de casi 3 mil millones de pesos, que representaron el 79 por ciento del Fondo General de Participaciones (FGP); mientras que Chihuahua gastó poco más de 2 mil 500 millones de pesos, que le representaron el 63 por ciento de su Fondo General de Participaciones Federales. En cambio, el Distrito Federal (hoy gobierno de la ciudad de México, no aportó ni un centavo al gasto en educación básica; pero eso sí, los recursos del Fondo General los utiliza para obras de infraestructura, a diferencia de esos estados –entre otros- que los destinan para complementar su gasto en educación básica para financiar al subsistema estatal.

Para el estado de Chihuahua, le ha significado una carga presupuestal muy elevada. Para darnos una idea, en 2011, el presupuesto que destinó el gobierno del estado a financiar el gasto en educación básica del subsistema estatal, fue de 8 mil 619 millones de pesos, que le representaron el 114% de los recursos que recibió de la Federación por sus Participaciones Federales.

Es decir, hoy en 2021, la carga presupuestal para financiar esos 8 mil millones pesos o poco más, del gasto en educación básica, obliga al gobierno del estado a tomar parte de las Participaciones, parte de Recursos Propios y, en su caso, buscar recursos complementarios mediante el mecanismo de endeudamiento.

Entre otros problemas financieros y presupuestales, éste será uno de los problemas principales que enfrentará el nuevo gobernador o gobernadora.

Economista y Doctor en Materia Fiscal