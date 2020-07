Gobernador, se lo anticipamos: Maru Campos es la candidata del PAN

Sr Gobernador Corral:

De antemano le confirmamos, como usted bien lo sabe, que no somos militantes del PAN, pero siempre hemos tenido la virtud de ser objetivos e imparciales en estas páginas.

La ineludible realidad es que en el PAN, para el 90% de su militancia panista, la candidatura a la gubernatura YA ESTÁ DEFINIDA DESDE HACE MUCHO TIEMPO. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

A usted Gobernador, ya se le pasó el tiempo y la oportunidad para cumplirle a su amigo Gustavo Madero su compromiso de ponerlo como candidato. Esa promesa ya es del pasado. No pudo cumplirle.

En política las oportunidades se dan como la rueda de la fortuna: se a la mano una sola vez; y después hay que esperar, como decía Maquiavelo, que la rueda de la fortuna dé otra vuelta. Para un gobernador, la oportunidad de designar a su sucesor, sucede una sola vez en la vida. Pasada esa oportunidad de designar candidato en la sucesión, ya no volverá a repetirse. Y usted la perdió.

Resultó que por sus errores, por su soberbia, por su falta de pericia e inteligencia en el manejo de la situación, por dejar pasar el tiempo oportuno, ya no podrá designar a su candidato.

Acaba de perder la batalla principal por la reforma electoral. Y ni modo, ahí perdió la guerra por la candidatura.

Maru Campos le ganó a usted y a los suyos, en toda la línea y en buena lid. Y es de sabios y de honestidad, tener el valor de reconocerlo.

Ahora su enemigo está afuera, no adentro del PAN. Su enemigo no es Maru Campos, ni la fracción de 5 diputados del PAN en el Congreso que votó en contra de su reforma electoral; tampoco lo es, el 90% de la militancia panista.

Véalo de esta forma: ella, es SU ÚNICA CANDIDATA; LA ÚNICA, que puede dar la pela pelear con posibilidades de conservar la gubernatura para el PAN. Cualquier otro candidato que usted quiera meter por las buenas o por las malas, perderá la gubernatura.

Por lo tanto, Maru Campos, es su aliada más fuerte en el proyecto de conservar la gubernatura para el PAN. Y que mejor para usted que tiene a la ÚNICA candidata de Acción Nacional que puede competir, y potencialmente ganar la elección y que todos aventuramos, será reñidísima.

Y Maru Campos le extendió la mano prudente y sensata a usted, para salir y trabajar juntos en ese proyecto.

Usted decida: ¡le toma la mano extendida o pierde la gubernatura!

Y “sin rencores con el pasado”, como se lo dio a entender Maru Campos en el video del jueves.

El enemigo está en el exterior, no en el interior del PAN, Sr Corral.

El rencor que siente contra el gobernador del pasado, no puede ni le debe obnubilar la claridad de la inteligencia para resolver el presente de la sucesión. César Duarte es uno; y Maru Campos es otra persona. En serio, ¿no lo percibe? Para esta sucesión Duarte es pasado, es asunto de las Fiscalías; la sucesión es ahora un asunto del PAN. Y ya no es de usted.

Las decisiones claves en la guerra que se avecina, no se toman pensando en los enemigos del pasado, sino en el presente de las circunstancias actuales de la disputa por la gubernatura. Y el presente, la realidad es que Maru Campos es la ÚNICA que le puede competir realmente a MORENA, y que la respalda el 90% (y creciendo) de los militantes del PAN. ¡Ponga los pies en la tierra! No tiene opción. Excepto traicionar y propiciar conscientemente la derrota de su partido, en aras de servir a su rencor contra el pasado.

Esa es la realidad, sobre la que tiene que tomar decisiones correctas. Quiera o no quiera, tiene que saberlo. Alguien tenía que decírselo.

Y qué bueno que seamos nosotros, los que siempre le anticipamos a tiempo la verdad y realidad, ¡y de frente! para que no haya malos entendidos, en lo que ahora está viviendo.

Acepte sensatamente la mano extendida de Maru Campos. Es la única protección que le queda. ¡De lo perdido lo que aparezca! De algo le puede servir más adelante.

No divida, no desmoralice el ejército panista que espera las directrices de su liderazgo político. Ya no sufra más por las derrotas del pasado. ¡Camine hacia adelante! ¡Al mal tiempo, buena cara!

¡¿Sale?!